Denuncian detención de técnico cirujano que ayudó a curar heridos durante las protestas en Masaya

Civiles armados capturaron al técnico cirujano Aníbal Alemán, de 27 años, en el kilómetro 27.2 de la carretera a Masaya, denunciaron sus familiares en las oficinas de la organización Defensores del Pueblo.

De acuerdo con la denuncia, la captura se realizó a las cinco de la tarde de este martes 2 de julio, cuando el joven se trasladaba a su casa con un grupo de compañeros de trabajo.

Los familiares señalaron que los civiles armados trasladaron a Alemán, quien es originario de Monimbó, en una camioneta de la Policía Nacional.



El joven denunció en múltiples ocasiones que sufría asedio por haber atendido a personas heridas durante las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018.

María García, hermana de Alemán, manifestó que está preocupada por el paradero de su hermano, debido a que consultaron en la estación policial de Masaya y no le dieron ninguna información.

“Fuimos a preguntar a la estación de Masaya y nos dijeron que ahí no lo tienen, que lo fuéramos a buscar a Managua,mi hermano fue detenido cuando venía de su trabajo, es un hombre trabajador, no un delincuente, exigimos que nos digan dónde está y que lo dejen en libertad”, demandó García.





La hermana de Alemán explicó que se dirigirán a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), junto a un abogado, para consultar si el joven se encuentra en ese lugar.

Segunda detención



El Nuevo Diario entrevistó a Alemán el pasado 22 de junio, sobre el caso del allanamiento a la casa de su abuela Josefa López Alemán.



En esa oportunidad, el joven denunció que asediaban a su familia porque él participó en las protestas.

El joven técnico cirujano detalló a El Nuevo Diario que estuvo detenido, desde el 27 de junio hasta el 17 de agosto del año pasado, en las celdas de la DAJ, por curar a heridos en las protestas.

Archivan caso de Edwin Carcache y de otros 26 manifestantes



“Yo curé heridos en las protestas, entonces, me vinieron a llevar. Cuando el comisionado Ramón Avellán me llevó a´El Chipote´, dijo que yo tenía un puesto médico clandestino en mi casa y no curaba a los policías heridos”, recordó Alemán, 10 días antes de ser detenido por segunda ocasión.