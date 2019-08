Paro en el MTI

Un centenar de trabajadores protestaron frente a las oficinas del Viceministro de Transporte e Infraestructura, MTI, Fernando Valle, porque según ellos, las autoridades de ese ministerio se negaron a pagarles el aguinaldo y un bono navideño de 500 córdobas establecido dentro del Convenio Colectivo a favor de los empleados que ganan salarios menores de los 5 mil córdobas.



La protesta de los trabajadores obligó al viceministro Valle a recibirlos para escuchar las demandas y luego pedir un período de tres a cuatro días a fin de realizar una consulta con el Ministerio del Trabajo sobre la legalidad de las demandas de los trabajadores.



“Estamos pidiendo un tiempo para consultar el Ministerio del Trabajo si es viable o no el pago de esa demanda”, dijo Valle, quien en principio negó que a la fecha no hayan cumplido con el pago del aguinaldo y el bono navideño.



“Ya se lo pagamos todo”, dijo Valle, quien detalló que lo que ocurre es que los trabajadores están exigiendo “un aguinaldo extraordinario”, aseguró.



Pero los trabajadores contradicen al viceministro asegurando que el MTI no les ha pagado lo correspondiente al aguinaldo sobre la base de las horas extras que establece el Convenio Colectivo. “Vamos a darle una tregua de tres días”, dijo Freddy Velásquez, dirigente sindical del MTI quien advirtió que si esta vez no cumplen, “vamos con todos los fierros”.