Manifestantes excarcelados y opositores denunciaron este miércoles que el asedio y las amenazas de civiles armados y policías, contra ellos, ha aumentado en los últimos días, incluyendo daños a sus viviendas con pedradas y garrotazos, por lo que han tenido que irse de las casas.

Entre los afectados están los estudiantes excarcelados Byron Estrada y Nahiroby Olivas, de Leon, cuyas viviendas fueron atacadas a pedradas.

Estrada afirmó que el asedio de la policía es permanente, porque mantiene dos patrullas estacionadas frente a su casa, y el martes llegaron civiles armados a tirar piedras y dañaron la fachada de la vivienda, donde residen su madre y su hermana.

“Rompieron el portón frontal de la casa, amenazando de muerte a quienes estaban dentro; decían que los iban a matar, todo se tornó difícil, apedrearon la casa, rompieron las ventanas. Nos preocupa porque pueden intentar tomarse la propiedad”, denunció Estrada, quien es miembro del Movimiento 19 de Abril de León.

Explicó que la situación en sus casas es difícil desde que fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, porque inició todo un asedio y amenazas en su contra, obligándole a huir de la ciudad.

Infunden miedo

En la casa del líder estudiantil Nahiroby Olivas, también de León, sucedió algo similar. Según denunció, sus familiares tuvieron que abandonar la vivienda porque sujetos armados, a bordo de motocicletas, intentaron el martes ingresar por la fuerza.

“Llegaron a eso de las 11:00 de la noche, pasaron por más de 20 minutos golpeando el portón, incluso chocaban las motos contra los portones como si quisieran entrar”, aseguró Olivas.

Según el universitario, en la vivienda solo se encontraban su mamá y su hermanita de 12 años, quienes por temor a que vuelvan los armados y atenten contra ellas, abandonaron la casa.

Olivas exigió que dejen en paz a su familia porque en su hogar “no hay armas” y sus parientes “no son una amenaza”.

Corea y Olivas fueron detenidos en agosto del año pasado, tras participar en las protestas antigubernamentales en León. Ambos fueron acusados por el Ministerio Público de Nicaragua de cometer los delitos de terrorismo, secuestro, incendio, homicidio y daños a los servicios públicos.

Persecución

Flor de María Ramírez, conocida como la “señora del güipil”, denunció ante los abogados de la organización Defensores del Pueblo, que el lunes de esta semana se fue de su casa debido el asedio policial.

“Se han plantado varias patrullas frente a mi casa. El lunes pasaron ahí todo el día, no sé qué esperan, no sé qué buscan, creo que intentan criminalizarme con algo, no sé qué puede ser, pero responsabilizo al Gobierno de Nicaragua y a la Policía Nacional si algo le sucede a mi familia o a mí”, declaró Ramírez.

María Ramírez Fonseca, quien trabajó con el gobernante Frente Sandinista (FSLN) como miembro del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), informó que también tuvo que salir de su casa el pasado lunes 1 de julio, por el asedio policial que ha sufrido por haber participado de las protestas sociales antigubernamentales.

“El lunes tuve que salir de mi casa por seguridad, no por miedo, porque han empezado a llegar patrullas de la Policía a quedarse frente a mi propiedad. El asedio es porque se dieron cuenta que participaba en las protestas y porque fui CPC durante un año y medio”, expresó Ramírez.

“Me señalan de cometer vandalismo, solo porque he participado en las marchas y plantones; lo hago porque se están haciendo cosas injustas, se están violentando los derechos de los nicaragüenses. Tengo derecho a cambiar mi ideología política”, expuso Ramírez Fonseca en su denuncia ante los Defensores del Pueblo.

El abogado Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, explicó que las acciones de asedio de la Policía Nacional solo denotan que en Nicaragua “continúan siendo criminalizados los derechos y libertades de los nicaragüenses; se sigue criminalizando la libre manifestación”.