“Con esta crisis estamos perdiendo todos”

A Dennis Martínez no le gusta perder. Lo acepta y dice que tampoco quiere ver a una Nicaragua derrotada. Cree que la solución a la crisis sociopolítica es un diálogo sincero y fomentar la educación. Hace énfasis en que no le gustan los ataques a la Iglesia católica.

“Yo, como persona pública, no me puedo aferrar a que tengo que seguir jugando de por vida. Si ya no estoy rindiendo y si no produzco el trabajo que se me exige, entonces me tienen que sacar y vos tenés que aceptar”, comenta el beisbolista nicaragüense con más prestigio.

Este fin de semana, Martínez dirigirá en Cleveland a uno de los equipos de las futuras estrellas del beisbol de las Grandes Ligas. Como en el resto de asuntos en su vida, está empeñado en ganar.

¿Cuál es tu objetivo dirigiendo al equipo de la Liga Nacional en el juego de las futuras estrellas?

Lo mejor es siempre ganar. A mí no me gusta perder, ni de mentira. Siempre, cuando compito, trato de ganar, porque ese es el fin, pero si no se gana también soy un buen perdedor, porque reconozco que se gana y se pierde. Con solo el hecho de estar allí creo que ha sido un gran logro personal y a la vez, como nicaragüense que soy, este es un orgullo. Esto es un premio a mi persona, para los nicaragüenses y para los latinos que estamos involucrados en el beisbol. Hay muchas responsabilidades que yo me tomo.

Ya que mencionás que participar del partido es un premio para Nicaragua, ¿cómo ve la situación del país el máximo exponente del beisbol nicaragüense?

Verdaderamente sigo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, la situación de mi país, siempre con la esperanza de que pronto veamos la claridad al final del túnel. Rezo para que se le suavice el corazón a las personas que están encerradas en muchas cosas, que no quieren ver las realidades que estamos viviendo. Ojalá que se reflexione y se llegue a un momento de entendimiento, hay que saber ganar y perder. Cuando vos estás viendo de que no podés ganar o que ya diste lo que tenías que dar, hay que darle paso a los jóvenes, como en el beisbol. Cuando yo me retiré, lo quise hacer con mi frente en alto; fui abridor toda mi carrera y cuando en 1998 con (los Bravos de) Atlanta me piden que pudiera seguir como relevista, entonces dije que no. Como abridor me fui. Hay que tener criterio, hay que tener vergüenza, a fin de que cuando vos ya diste todo, hay que darle paso a las nuevas generaciones.

¿Por qué pensás que grupos políticos se aferran al poder?

Hay muchas cosas que se están viendo de diferentes formas, yo interpreto que hay personas que se aferran a lo que nos les pertenece, en especial las personas públicas. Yo, como persona pública, no me puedo aferrar a que tengo que seguir jugando de por vida, si ya no estoy rindiendo y si no produzco el trabajo que se me exige. Entonces, me tienen que sacar y vos tenés que aceptar. Retirarme y ya.

Lo que hago yo ahora, disfrutando de mi retiro, disfrutando de mi familia, de mis nietos y de mis inversiones, que gracias a Dios que están bien localizadas y, a la vez, como nicaragüense que soy, esperando que se logre la paz y tranquilidad.

De la situación que vive el país, ¿Qué causa mayor ruido?

Algo que no me gusta y que estoy viendo es que no se ha respetado a la Iglesia y quiero pedir que se respete. Eso que se hace de menospreciar y alterar el orden de las iglesias, deben buscar respetar. Habrá un momento donde se van a dar golpes de arrepentimiento, pero va a ser tarde, esto no es de odio entre el uno y el otro, todos somos nicaragüenses y hermanos, debemos vivir de la forma correcta.

¿De qué manera puede salir Nicaragua del estancamiento?

Con educación de calidad. La educación es el núcleo más importante en todas las partes del mundo, de lo contrario nunca se levantará cabeza. Espero que en un futuro nos enfoquemos en la educación del país, olvidarnos de personalidades, olvidarnos de cosas personales. Esto es de unirse como país para que nos levantemos. Es lamentable que estemos cada día en peores condiciones, yo pienso que debemos reflexionar a tiempo, no permitamos llevar al país al desastre; esto no es de ego, es de sensibilizaciones y darle chance a las futuras generaciones para que vivan una vida mejor. He asistido a algunos foros en Estados Unidos para escuchar y darme cuenta personalmente de lo que está pasando en Nicaragua. Me he interesado muchísimo, quisiera involucrarme más en el desarrollo de mi país para que logremos lo que queremos todos juntos, sin dejar las cosas atrás. Estoy buscando las formas de cómo puedo contribuir para que Nicaragua sea un país en progreso y desarrollo.

¿Es la juventud nicaragüense actual la que vos imaginaste hace unas décadas?

No necesariamente, porque todavía esta juventud está buscando esa inquietud de libertad. Relacionándolo con el beisbol, ¿por qué el beisbol nicaragüense no está al nivel de Venezuela y República Dominicana? Pues, porque no nos hemos interesado en eso y sabemos el material que tenemos en los jóvenes, no les damos chance, no les damos oportunidad, no los incentivamos y motivamos; al contrario, lo que le inculcamos son los vicios. Si tenemos visión, tenemos que darles posibilidades y oportunidades a esos jóvenes que son los que nos van sacar de la calamidad. Si no hacemos eso, vamos a continuar en la misma situación. ¿Por qué no tenemos más peloteros en Grandes Ligas? Porque no los proyectamos, no los hemos sabido levantar. Yo era un niño, como todos los que acaban de firmar, se me abrieron puertas y oportunidades, vemos el resultado de dónde estoy hasta ahora; hay que ver si todos esos muchachos traen la misma capacidad. Espero que sí. Ahora bien, hay que ver si los habrán preparado, que no lo creo. No vemos el deporte en el país como un potencial grande, como lo han visto otros países.

¿Qué otros recursos ha perdido Nicaragua con la crisis iniciada el 18 de abril de 2018?

Con toda esta crisis que está pasando en Nicaragua, el país está perdiendo un montón de chavalos que están saliendo del país y eso no lo podemos permitir, hay fuga de talento humano, muchos estudiantes dejaron sus estudios por irse al exilio. He escuchado que a los chavalos que han protestado no les dan chance de entrar a la universidad a educarse. Es una locura, no comprendo esa mentalidad de los directores de esas instituciones. Dios nos dio ese gran talento y esa libertad de escoger lo que queremos ser y allí es donde uno se rige. Dios murió por nosotros para que nosotros tuviéramos libertad de escoger entre el bien y el mal.

¿Qué ha pasado con los proyectos que tenías en Nicaragua, por ejemplo, la academia de talentos?

Desafortunadamente eso paró desde abril del año pasado. Decidimos cerrarla y pararla completamente, dejamos ir a los chavalos a sus casas, donde sus padres. Nosotros los teníamos internados, les dábamos estudios, les dábamos preparaciones mentales y en el terreno les educábamos, era un paquete completo en lo que se llama la academia. Rentábamos un espacio donde todos ellos comían, dormían y estudiaban allí en Masaya. Todo eso se perdió por la situación, no queríamos correr el riesgo de que les pasara algo.

¿Cuál sería tu colaboración para solucionar la crisis en Nicaragua?

Siempre he dicho que estoy dispuesto, me he interesado en la política. Eso de decir que soy apolítico me hace sentir mal ya, porque quiero ser político en lo que se refiere a la política sana. Si se usa la política para fines personales, eso es una equivocación. Si la usás para fines públicos y buscar mejoría del trabajo que tengás que asumir, eso es lo correcto. Cuando vos escogés el camino de la política es porque vas a beneficiar, porque vas por el bien del pueblo, por el bien de los intereses del desarrollo del país. Me gustaría, si se diera la oportunidad, poner mi granito de arena y ver qué es lo que pasa, siempre he estado dispuesto a apoyar. Dios me dio el talento de tratar de lograr lo que me propongo con mis esfuerzos, honradamente, para no depender de nadie.

¿Cómo se podría solucionar la crisis?

Entiendo que el diálogo es la mejor forma de solucionar. Pienso que si va a darse un diálogo, debe ser sincero… Cómo yo voy a estar viendo que mucha gente se esté muriendo por el ego mío. Aquí, con esta crisis estamos perdiendo todos. Yo he perdido en mis inversiones que he hecho en el país, aquí todo el país está sufriendo, pido que se piense pronto por el bien del país.