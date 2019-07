Familia de Joseph Alfaro espera justicia, a un año de su muerte

Joseph Leonardo Delgado Alfaro, de 32 años y residente de Ciudad Sandino, fue recordado por familiares y amigos, en el primer aniversario de su muerte.

La familia continúa exigiendo justicia y este domingo en un misa, celebrada en una capilla de Bello Amanecer, en Ciudad Sandino, recordaron las circunstancias de su asesinato en medio de las protestas nacionales.

Delgado Alfaro murió al recibir un impacto de bala en la tetilla derecha, el 7 de julio del año pasado, cuando se encontraba a pocos metros de su casa en Bello Amanecer.

La versión familiar es que fue asesinado como “represalia política”, ya que había sido amenazado por su haber participado en las protestas sociales antigubernamentales, iniciadas en abril 2018, su hermano Jonathan Delgado Alfaro, funge como concejal suplente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

“A mí me habían advertido que no dejara que mi hijo (Joseph) caminar en las calles porque me lo podían pasar matando, eso no me lo creí nunca y sucedió”, denunció la madre, Bertha Alfaro.

Agregó que lo único que puede decir a un año de la muerte de su hijo es que sigue pidiendo justicia porque las autoridades “no han hecho nada, ellos no hacen justicia porque saben que ellos mismos son los responsables”.

Los parientes de Joseph Delgado participaron de la misa portando una camisa con la foto del manifestante grabada sobre la tela.

Antes de participar de la misa en honor, Bertha Alfaro afirmó que al matar a su hijo le “arrancaron un pedazo de su vida”.

Alfaro explicó que pese a su luto por la muerte de su hijo el asedio en contra de su familia no ha parado, por su tendencia opositora.

“Hasta la fecha recibimos asedio de vecinos afines al gobierno, ya me quitaron a uno de mis siete hijos y tengo miedo que me quiten a otro, pero no me van a callar, porque seguiré pidiendo justicia”, reiteró la madre.