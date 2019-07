Profesores excarcelados de Monimbó y Ticuantepe denuncian asedio

Los profesores Juan Bautista Guevara y Gabriel Putoy Cano, denunciaron este martes que continúan sufriendo asedio y hostigamiento por parte de la Policía y simpatizantes del Gobierno.

El profesor Gabriel Putoy, originario del barrio indígena de Monimbó, fue citado a la delegación policial de Masaya, por una supuesta denuncia por amenazas que interpuso la ciudadana identificada como Elizabeth López, por lo cual su abogada le recomendó no presentarse, debido a que a su juicio, este ha sido un nuevo método de captura policial en contra de los excarcelados.

"Yo no conozco a esa persona (Elizabeth López). Cuando salgo es con un familiar y no he tenido incidente de ningún tipo con nadie", declaró Gabriel Putoy, quien señala que desde su excarcelación está bajo asedio policial.

Por su parte, Juan Bautista Guevara, profesor de Ticuantepe acusado por terrorismo, quien fue excarcelado en febrero de esta año, denunció que la Policía y motorizados que lo siguen y le toman fotografías.

Según Juan Bautista Guevara, el Gobierno los está “ahogando” a los excarcelados porque no los deja retornar a sus vidas.

“En mi caso, fui profesor hasta el 2015 y luego, para ganarme la vida era conductor de mototaxi, pero después de salir de prisión, al reclamar mi vehículo, fue entregado desmantelado”, declaró Juan Bautista Guevara.

La denuncia de los profesores, que apoyaron las protestas del año pasado, fue interpuesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde la doctora Verónica Nieto, defensora legal en ambos casos, destacó el actuar ilegal de las autoridades, que incurren en los delitos de asedio y acoso.

"En el caso del señor Guevara, él ya fue notificado de estar libre bajo la ley 996 o de Amnistía e incluso ya interpusimos un recurso de reposición para que se extinga el caso; para Putoy aún está pendiente de ser notificado, aunque al ser excarcelado, al firmar su salida se indicaba que también estaba cubierto por la misma ley", explicó la doctora Nieto.

La doctora Nieto dijo que la CPDH solicitará medidas cautelares para los profesores.