Daniel Ortega dice que habrá "reformas y ajustes", pero elecciones hasta 2021

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dirige este viernes el acto central del 19 de julio en Nicaragua, cuando se cumplen 40 años de la revolución sandinista.

El acto se desarrolla en la Plaza La Fe Juan Pablo II, en Managua.

Siga el minuto a minuto:

7:55 pm Kimberly Breier, Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, critica en un tuit el acto del 19 de julio en el cual participó Daniel Ortega, diciendo que la población no olvidará los hechos que comenzaron el 18 de abril del año pasado.

También publica un video sobre la crisis en Nicaragua.

6:50 pm Termina acto.

6:41 pm “¿El diálogo con quién? Con los campesinos, artesanos y todos los que quieren trabajar por la paz y por desarrollar el desarrollo del país. Es el único diálogo que tiene cabida, en su momento vendrán las elecciones, en el 2021. Nosotros, ahí sí, estamos preparados para ganar esas elecciones. Se harán la reformas y ajustes correspondientes en el marco de la Constitución. Para que nadie se queje después que les robamos las elecciones. Yo le he dicho, a eso que se ponen que quieren elecciones, que los barramos y luego digan que les robamos. No está ni con la Constitución es claro. Las elecciones son el mes de noviembre de 2021. A trabajar ese camino, un camino que permite dilusidar diferentes ideológicas, permite dilusidarla a través de los votos. Tenemos la confianza y la convicción, este pueblo sabrá defender la soberanía de la patria. A lo largo de la historia. Queridos compañeros, sé que ha sido un acto que ya tiene unas cuantas horas. Solo de estar llegando aquí, llegaron a la una de tarde. Pronto serán las siete de la noche ¡Qué disciplina, consiente y voluntaria! ¡Aquí nadie está a la fuerza ni obligado! ¡Aquí estan quienes quieren defender a su patria!

Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias en este cuarenta aniversario del triunfo de la revolución, que también es primer aniversario del triunfo contra el golpismo. ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Aquí morimos con la verdad! ¡Aquí de rodillas solamente contra Dios! ¡Ni nos vendemos ni nos rendimos! ¡Sandino vive!”, concluyó Ortega.

6:38 pm “Hay gente que toca sones de guerra. Estoy seguro que el pueblo norteamericano quiere la paz y la justicia. Aquí nos acompañan hermanos que fueron miembros activos en el ejército de Estados Unidos, que participaron en invaciones contra otros pueblos. Ellos entiendieron que ese no era camino de Dios, era el camino del demonio y de la muerte. Hoy son veteranos por la paz. Han mostrado un movimiento de veteranos, están convencidos que el camino es la paz. No podemos olvidar el nombre de Bryan Wilson, que perdió sus piernas cuando hacía lucha por la paz en Estados Unidos. Se iban a acostar sobre los rieles cargados de armas para que no pasaran los trenes. Sin ningún sentido de humanidad. El alto mando militar pidió que le hecharan el tren. Wilson es un héroe de la paz. Hemos saludado al padre Castro, Carballo y Eddy. Hemos saludado al reverendo Ralph y el hermano de Guinea. Les hemos dicho que ellos tienen las puertas abierta. No hay restricción para ninguna iglesia, ni católica ni evangélica. En un pueblo que es creyente, hay una parte de la población que no es creyente y hay que respetarlo.

Podemos afirmar. Uno, nuestra lucha por la paz, el principio de la solidaridad con los pueblos oprimidos o que son agredidos por el imperio como Cuba. Tienen que desaparecer de prácticas, las agresiones de tipo económico, como nunca en la historia. Utilizando como arma de chantaje para detener la migración, no se puede detener la migración hacia Estados Unidos. Así como los primeros pobladores, llegaron de varios países, cómo pueden cerrarse a los pueblos. Estoy hablando de países hermanos, la migración es un derecho. Así como los hermanos del continente africano tienen derecho a migrar a pueblos europeos.

Agresiones de todo tipo. Para que se aplique una sanción, debe estar fundamentada en el derecho internacional. El estado que actúan de esa manera está cometiendo delitos de orden internacional. Es insostenible, son los pueblos lo que sufren. ¿Cómo se juega con la vida de los pueblos? Estos son tiempos que debemos unir los nicaragüenses contra el pueblo norteamericano para lugar por la paz en toda latinoamérica.

Mientras tanto, a seguir trabajando como lo venimos haciendo los nicaragüense. Aquí después que provocó la destrucción en pérdida económica, el intento de golpe que le quisieron llamar levantamiento popular. Aquí tuvimos paciencia. Yo le dije que ojalá tuviera la paciencia de Job, y tuve la paciencia de Job. Se fue descubriendo que no hubo tal levantamiento popular, que eran los mismos intereses de quienes asesinaron a Sandino, los Somocista que se juntaron para derrocar al gobierno sandinista. Quedó claro, con ellos y detrás de ellos, siempre la mano del imperio. No solo era una especulación, fue una realidad que Nicaragua tuvo un presidente yankis. ¿Quiénes lo trajeron? Ellos, son los mismo que trajeron las tropas yankis. Luego vino Somoza que mató a Sandino. Somoza impuesto por los yankis, defendido por los yankis, cuarenta años de tiranía somocista. Al final la luz, el 19 de julio de 1979.

A continuar trabajando como lo estamos haciendo, con el coraje que tiene el nicaragüense, para ser creativo, para desarrollar la agricultura, ganadería, turismo y participar en las obras de construcción a pesar de recortes del presupuesto. Seguimos construyendo carreteras gracias a la bravura del pueblo”, dijo Ortega.

6:30 pm “Queridas familias nicaragüenses. Me dirijo a todos y a todas, más allá de posiciones e ideológicas. Todos vivimos en esta tierra y seguiremos viviendo en esta tierra hasta que Dios lo decida ¿Cuál es el camino para poder trabajar, estudiar, recibir la atención de salud, contruir carreteras para sacar a los hermanos de pobreza? ¿Cuál es la condición fundamental? Un pueblo necesita paz para trabajar, para vivir desde el hogar tiene que haber paz. El mensaje solidario del pueblo de Osetia del Sur, su presidente nos ha traido ese mensaje. Gracias compañero Anatoli Bibilov.

Hemos escuchado el mensaje de Cuba, gracias a Salvador Valdés, gracias por su palabras. Hemos escuchado las palabras vibrantes de ese pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Nicolás, de Chávez. Hemos tenido la oportunidad de compartir en este acto, con una delegación de pastores evangélicos, de los Estados Unidos, encabezado por Ralph Drollinger. Esta celebración da la oportunidad de traer su mensaje al pueblo nicaragüense. Hemos escuchado las palabras del pastor Antonio Bolainez. Hemos escuchado las palabras de tres hermanos sacerdotes representantes de la iglesia Católica, el padre Antonio Castro, Bismarck Carballo y Eddy Montenegro. Confluyen aquí, en este cuarenta aniversario, líderes evangélicos de los Estados Unidos, líderes evangélicos nicaragüenses y nuestros hermanos sacerdotes.

Católicos y evangélicos, comparten y compartimos. Yo pertenezco desde niño en el catolicismo y aprendí a lo largo del tiempo, entre católico y evangélicos hay un punto de unidad, es Cristo. Cristo une, Cristo es perdón, justicia, Cristo es salvador de los pobres. Cristo no nació en un palacio, nació en un humilde pesebre. Su padre un carpintero y su madre una mujer humilde. Cristo es la esencia de la humildad, por eso podemos afirmar que Cristo está presente. Está presente en toda Nicaragua.”, dijo Ortega.

6:04 pm Toma la palabra Daniel Ortega.

5:48 pm “Ustedes representaron esperanza. La revolución sandinista y cubana eran faros para nosotros. Nos dio la revolución sandinista, esos nuevos aires con el triunfo de la revolución cubana. Tres revoluciones con la de Chávez, deslumbraba en América Latina y el Caribe. También en África y Asia. Comandante, usted es líder de la revolución sandinista. Su liderazgo está más vigente que nunca”, dijo Rodríguez.

5:47 pm Toma la palabra la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez.

5:12 pm “Felicitamos al compañero Daniel Ortega, hace cuarenta años, tras dos décadas de esfuerzo, irrumpió en la historia de Nicaragua, de América y el mundo. Como dijo Fidel Castro, el triunfo sandinista es la victoria sobre 150 años de dominación extranjera en el país. El FSLN encarna el progreso de Nicaragua, nos da orgullo rendir homenaje a Sandino, Fonseca y otros combatientes que dieron su vida por la independencia. Ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense. Nicaragua necesita paz, basta de injerencia. Juramos que no renunciaremos a nuestros derechos de independencia y sobenía. Reiteramos que Cuba no va a renunciar a su vocación patriótica”, dijo Salvador Antonio Valdés

5:29 pm Toma la palabra Salvador Antonio Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba.

5:19 pm “Nicaragua con lo que ha hecho se ha transformado en un magnísimo ejemplo para otros países. Esto que han hecho, enseñan a los pueblos ser dueños de su propio destino. También queremos reconocer, que Nicaragua reconoció la independencia de Osetia de Sur, por eso yo quiero agradecer al comandante. Esa decisión valiente en aquel momento, eso n os permitió estar donde estamos en nuestra lucha por la libertad”, dijo Anatoli Bibilov, presidente de Osetia del Sur.

5:14 pm Toma la palabra el presidente de Osetia del Sur, Anatoli Bibilov.

5:12 pm “Agracedemos al pastor Ralph Drollinger. Le pedimos a los pastores y señores de Biblia en el senado de Estados Unidos, por la cercanía con esta instancia hacer sus buenas gestiones ante el Congreso, ante el Senado de su país, para que cesen a Nicaragua las imposiciones. Que cese la ley Magnisty, queremos la paz, claro que sí. La paz no es la ausencia de la guerra, la paz es el fruto del desarrollo, de la vida y del amor. La paz, no nos cae del cielo, la paz la tenemos que contruir todos los días.”, dijo Antonio Castro.

5:01 pm “Gracias pastor por su mensaje”, dijo Rosario Murillo. La vicepresidenta fue a saludar a los religiosos presentes en el acto que se identificaron como pastores evangélicos.

4:57 pm “Gracias, nos sentimos honrados de estar aquí. Nuestro presidente nos ha invitado para explorar la posibilidad de dar clases de biblia en Nicaragua. En los cuatro días, nos hemos propuesto de encontrar esa persona para que pueda enseñar estos estudios. Queremos agradecer al presidente para sembrar la palabra de Dios aquí. Debemos empezar este ministerio del capitol entre los políticos. El antiguo testamento, dice que cuando no hay principio de Dios, hace y vive como bien le parece, pero cuando un líder político se acerca a Cristo, deseosos de estudiar la palabra de Dios, es la manera que podamos reflejar los atributos de Dios en este país. Vicepresidenta, usted dijo que esta nacion cristiana ¿qué significa una nación cristiana? En una nación cristiana los individuos reflejan los atributos de Dios. Estados Unidos y Nicaragua son naciones cristianas cuando tengan atributos cristianos. Esa vida cristiana debe reflejarse en la vida de nuestros políticos. Otros de los atributos es justicia y rectitud. Dios quiere que manifestemos esos atributos.”, dijo Ralph Drollinger.

4:50 El pastor nicaragüense Antonio Bolainez presentó al reverendo Ralph Drollinger, pastor que enseña sobre estudios bíblicos en el Senado de Estados Unidos.

4:35 pm “Excelentísimo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y Excelentísima vicepresidenta Rosario Murillo. Quiero presentar a una personas que nos acompaña el personaje más importante de la historia. Es importante que esta nación conozca a Jesús, que intervino en la historia de la humanidad, su personalidad fue extraordinaria. En 1990, viviendo en Israel, mientra estaba en Nazaret, hice amistad con el rabino Toledo, que está en la presencia de Dios, me decía lo que acontinuación voy a compartir, hace dos mil años, el pueblo de Israel había regresado de la diáspora, había una espectativa profunda sobre el Mesías. En esos momentos, los sacerdotes resguardaban a su virgen a los 40 años, para que una de sus hijas fuera escogida para que pudieran concebir al mesias. En esa época apareció un hombre vestido de forma extraña. Se vestía con piel de camello, daba un mensaje potente a la orillas del Jordán. El mensaje era tan fuerte que se divulgó en esa nación. Era Juan, lo escuchaban y lloraban. Los líderes enviaron una comitiva si él, Juan era el mesía. Ese día, había 3,000 judíos. Da entendender los evangelios, en ese momento, ahí estaba el personaje del que la gente estaba atenta a identificar ¿Cómo fue ese personaje físicamente? Los asiáticos, en China, descubrí que creían tenía un parentezco asiático. Creían que Jesús era chinito, muchos africanos eran afroamericano, los italianos pensaban que Jesús era alto y rubio, ¿quién tiene razón? La Biblia dice, con Isaías que dijo que era un judío común y corriente. La historia secular, 1914, producto de la primera guerra mundial. Bombardearon un edificio que pertenecía a la antigua biblioteca romana, encontraron una multitud de documentos, se encontró una carta pequeña. La carta decía Jesús es un hombre de mediana estatura, se hace acompañar más de 12 humilde pescadores. La gente se burla, cuando lo ven de frente, tiene la mirada de un rayo de luz. Cuando termina de hablar está llorando. Ese es el compañero que nos acompaña. Gracias presidente y vicepresidenta por darnos este tiempo para hablar de Jesús”, dijo Antonio Bolainez.

4:32 pm Antonio Bolainez, pastor nicaragüense toma la palabra, fue invitado al acto.

4:30 pm “Saludamos al Nuncio Apostólico en Nicaragua, presentante del papa Waldemar Stanislaw Sommertag y a todos los pastores evangélicos que nos acompañan”, señala Murillo.

4:25 pm “Nuestra Policía Nacional, al primer comisionado Francisco Díaz Madriz, a los comisionados generales y mayores. A todos los policías, todos nuestros hermanos que custiodan la vida segura de nuestros pueblos y comunidades. Saludamos a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, a Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia”, dice Murillo.

4:23 pm“A los cuadros históricos, a Bayardo Arce, Víctor Tirado López, al comandante Edén Pastora Gómez, Doris Tijerino, Gladys Báez. Con amor saludamos a todos nuestros combatientes históricos. Mística, mitos y actualidad. Unidos, todos, con amor, lealtad incondicional a la patria libre, de dignidad alzada. Como no recordar hoy a nuestro compañero, emblemático Bismarck Martínez, con nosotros José Daniel, su nieto. Con hombres y mujeres, jóvenes, combatientes históricos como Bismarck Martínez, no publieron ni pudieron”, señala Murillo.

4:20 pm “Saludamos a la familia de René Núñez, a sus hijos y nietos. A todas las familia de nuestro presente, siempre vigente Tomás Borge, a su compañera, hijos y nietos”, señala Murillo.

4:18 pm “Seguimos venciendo, somos los hijos de Sandino. Nos acompaña en esta fiesta, delegaciones de gobierno, parlamento, personalidades, lideres, partidos políticos, movimientos de Argentina, Alemania, Asia, Brasil, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Honduras, Italia, México, Panamá, Palestina, República Dominicana, Taiwán, Rusia, Reino Unido, Uruguay, Venezuela. Aquí está su vicepresidente Delcy, y de Cuba Salvador Valdéz ”, dijo Murillo.

4:11 pm Se encuchan canciones del FSLN.

4:05 pm “No pudieron ni jamás podrán, el pueblo nicaragüense quiere trabajo y paz. Así vamos en reconstrucción y avivamiento en familia”, señala Murillo.

4:03 pm “A cuarenta años llenos de gloria, de juventud y de futuro, la revolución popular sandinista alza la bandera roja y negra, que defiende la bandera azul y blanco para que ondee libre y soberana”. dice Murillo.

4:01 pm “Militantes de la luz, de la fe, del amor al prójimo. Del compromiso cristiano de la justicia. Soy y seré militante de la causa sanidinista, maestro. Óscar Tursio, de Arlen Siu. De Carlos Agüero Echeverría. De Claudia Chamorro, de Camilo Ortega, de Moisés…”, dice Murillo.

3:58 pm “Adelante que es nuestro el porvenir, somos el sol de la victoria. Somos el pueblo inmerso, totalmente espiritual. Pueblo cristiano y solidario. El pueblo de Andrés Castro, del general Benjamín Zeledón. El pueblo valiente y digno de los generales Pedro Altamirano, Sócrates Sandino”, dice Rosario Murillo.

3:56 pm. Destaca la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez.

3: 55 pm “No pudieron, no podrán jamás con el heroísmo con el pueblo de Sandino, el pueblo de Rubén Darío. Aquí nos ilumina, un sol que no declina. El sol ilumina las nuevas victorias. 40/19 y siempre más allá”, dice Rosario Murillo.

3:51 pm Entonan Himno Nacional.

3:36 pm Ortega entró en su auto resguardo por una fuerte presencia policial, lo seguían patrullas de la Policía Nacional que se abrían paso entre la multitud.

3:30 pm Daniel Ortega y Rosario Murillo llegan a la plaza para iniciar el acto. Los simpatizantes alzan sus banderas, en su mayoría, roja y negra. Ortega sube a la tarima y saluda a sus seguidores mientras suenan consignas y música del FSLN.