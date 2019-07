Operativo policial en León, marcado por abuso de autoridad, dicen organismos de DDHH

El operativo policial que la madrugada del miércoles dejó un muerto y dos heridos en León, estuvo marcado por el abuso de autoridad y la falta de documentos legales para allanar una vivienda, indicaron representantes de organismos defensores de los derechos humanos.

Al lugar de los hechos, en el reparto Guadalupe, de la ciudad de León, se presentaron la CPDH y el doctor Julio Montenegro, como miembro del grupo de abogados Defensores del Pueblo, y cada organismo, en informes preliminares por separado, concuerdan en que hubo violación al derecho humano fundamental a la vida.

Un grupo de oficiales que irrumpió en una casa en el barrio Guadalupe, en León, provocó la muerte a balazos de Bryan Murillo López y dejó con heridas a su hermano, Kenner Murillo López, y a un pariente político, Javier Feliciano Cortés.

La doctora Eliescar Vallecillo, abogada de Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), acompañada de un equipo conformado por una sicóloga y un especialista en peritaje independiente, realizó entrevistas, estuvo en el lugar de los hechos para hacer mediciones, fotos y videos de cada elemento que determina cómo ocurrieron los hechos.

“Eran las 4:30 de la mañana y los policías golpearon violentamente hasta que la familia les abrió y entraron estrepitosamente. Bryan estaba en la sala y le hicieron el primer disparo, fue al pasillo largo donde están los cuartos de sus hermanos y otros familiares. Allí le impactaron en el pecho, luego a su hermano le dieron en el abdomen, cuando salió de su cuarto a ver lo que sucedía, y a su otro familiar le dispararon en su cuarto, donde quedó el tercer charco de sangre. No respetaron el derecho a la vida”, dijo Vallecillo.

Según la declaración de Marina López, mamá de la víctima, eran como diez policías los que gritaron tírense al suelo y comenzaron a disparar.

Karen López, hermana del fallecido, en sus declaraciones señaló que dentro de la vivienda había cuatro menores de edad, desde un bebé de un año hasta una niña de doce, y el grupo de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, de acuerdo con versiones de testigos al mando de Álvaro José Pichardo, no respetó eso.

El doctor Montenegro señaló que, por su experiencia cuando laboró en el Ministerio Público como director fiscal y orientador policial, por los elementos observados, además de los testimonios de los familiares y vecinos, advierte una serie de errores en el actuar de las autoridades.

Añadió que las pruebas contradicen la versión oficial de la Policía.

“Algo interesante es que la víctima no vivía en la vivienda, pero ese día se quedó a dormir en la casa de su mamá. Tal parece que estaba bajo vigilancia, de tal manera que fue ubicado. Un elemento que sostiene el uso excesivo de la fuerza son los seis impactos de bala en las paredes del corredor de la vivienda y es interesante que, a pesar de haber un fallecido durante el operativo, la Policía no hizo un peritaje”, criticó Montenegro.

El abogado de los Defensores del Pueblo indicó que igual sucedió con Eddy Montes, quien murió a balazos en la cárcel Modelo, en Tipitapa, y sin que hasta ahora exista un proceso abierto por ese caso.

Las versiones

Según la institución policial, los jóvenes tenían un amplio expediente delictivo, por lo tanto eran buscados.

También argumentan que los disparos se hicieron en defensa propia, ya que supuestamente los agentes al entrar a la vivienda fueron atacados con machetes, pero nadie encuentra esas armas blancas.

“Otro elemento raro fue que por la agresión policial, los familiares fueron a sacar el récord de Policía de las tres víctimas y estos salieron limpios; después se trató de verificar, pero el sitio de la oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos estaba bloqueado”, aseguró Montenegro.

Por su parte, el secretario general de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que informarán de este suceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Carmona señaló que la falta de transparencia de las autoridades policiales deja desconfianza en su versión de los hechos.

“Igual que en el caso de Eddy Montes, alegando que agredió a un oficial, y este le disparó y luego nos dimos cuenta que el disparo se hizo de largo, ahora también dicen en el caso de Bryan (Murillo) que él fue el agresor; igual tampoco hubo peritaje policial, como en el caso del atentado contra la vida de José Alejandro Martínez Vásquez, todos ellos autoconvocados”, dijo Carmona.

Sobreviviente grave en el hospital de León

Kener Giovanni Murillo aún permanece ingresado y con pronóstico reservado, luego de recibir un impacto de bala en la pelvis, que le ocasionó fracturas internas que podrían dejarlo hasta sin movilidad, de acuerdo con sus familiares.

Javier Feliciano Cortés, quien recibió un balazo en una de sus piernas, fue dado de alta este viernes en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), de León.

Karina Guadalupe López confirmó que después de 24 horas de permanecer ingresado en el hospital, su hermano Kener Giovanni ha presentado una leve mejoría, porque está respirando sin necesidad de las máquinas, pero su condición es grave porque no tiene movilidad en sus piernas, situación que les preocupa porque podría quedar inválido.

“El balazo le fracturó los huesos de la pelvis, además le ocasionó afectaciones en sus órganos internos, como los intestinos, no presenta movilidad en uno de sus brazos y sus extremidades inferiores”, expresó López, quien confirmó que su primo político, Javier Feliciano Cortés, fue dado de alta en el Heodra.

López señaló que por seguridad y estabilidad emocional de Cortés, sus hermanos lo trasladaron a otra propiedad.

“Aquí en nuestra casa, en el barrio Guadalupe, no tenemos tranquilidad, no hay seguridad. Somos asediados por la policía, no teníamos ni una hora de haber enterrado a mi hermano (Bryan), cuando a 25 metros de nuestra casa se estacionaron 3 patrullas repletas de policías, luego pasaron despacio viendo al interior de nuestra casa”, denunció López.

Karina Guadalupe López resaltó que todos los hombres de la casa han sido baleados, refiriéndose a sus dos hermanos y a su primo político.

“No sé qué viene a buscar la policía, ya hicieron lo que hicieron, mataron a mi hermano e hirieron a los otros dos (Kener y Javier), aquí solo hay mujeres y niños”, resaltó López, quien además destacó que entregaron este jueves alrededor de 12 casquillos de balas a los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y al equipo de abogados Defensores del Pueblo, quienes se presentaron a conocer sobre los hechos ocurridos en León.

Doña Marina López, madre de los hermanos Murillo, denunció que mientras sus hijos y su sobrino político (Cortés), se desangraban en el suelo, suplicó a los policías que los llevaran al hospital, pero pasaron varios minutos para que dieran la orden de montarlos a la camioneta y los lanzaron como “sacos”, sin el mínimo sentimiento de humanidad, a pesar de las heridas que presentaban, dijo.