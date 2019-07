Vehículo y abogada Yonarqui Martínez, defensora de manifestantes presos, son trasladados al depósito de Managua

La Policía de Tránsito ordenó esta tarde trasladar el vehículo de Yonarqui Martínez, abogada defensora de manifestantes presos, al depósito de Managua, provocando críticas de la jurista, quien a modo de protesta viajó dentro del carro que era remolcado por una grúa.

La jurista aseguró que cuando conducía un agente la detuvo en la pista que está en el costado norte del Centro Comercial Managua, le pidió sus papeles y le preguntó hacia dónde se dirigía.

La abogada denunció que el oficial le pidió que se bajara del vehículo, pero ella se resistió porque no le justificó la causa para que ella saliera de su automotor.

Martínez dijo que los policías solo le dijeron que iba trasladada al depósito municipal, sin más explicaciones, por lo que ella optó por no bajar y se fue dentro del carro en todo el trayecto.

“Venía manejando, dos oficiales me interceptaron, luego mandaron a traer a más oficiales. Llevaron la grúa y me traían en el carro. No estaba estacionada, me preguntaron que a dónde iba y le dije que para mi casa”, dijo la abogada.

Martínez señaló que le quitaron la licencia, la circulación y el seguro de su carro.

La abogada aseguró que no se iba a ir del depósito vehicular hasta que le entreguen los documentos.

“Nosotros, los abogados, en muchas ocasiones hemos sido asediados, señalados y en micaso hasta fui procesada. Espero que esta acción no sea una represalia por el trabajo que realizo. De igual forma, continuaré trabajando”, señaló la abogada.

Martínez dijo que va a seguir un proceso para que le entreguen el vehículo, ya que ella intentó hablar con los agentes pero no la escucharon.

Cuando los periodistas le consultaron al conductor de la grúa si tenía información sobre el traslado del carro de Martínez, dijo que él no podía brindar declaraciones, sino que le preguntaran a los policías de tránsito.

Las autoridades no respondieron a las preguntas de los periodistas, ni se pronunciaron sobre el caso.

Martínez tiene 36 años, lleva la defensa de forma independiente de 62 casos de manifestantes presos.

Entre sus defendidos destacan los líderes estudiantiles Byron Estrada, Levy Rugama, Yubrank Suazo y Victoria Obando; también está a cargo del proceso contra la comerciante Irlanda Jerez.

La abogada aseguró en múltiples ocasiones que trabajó en la asesoría de las víctimas, entre ellos estudiantes y manifestantes, desde que iniciaron las protestas en abril de 2018.