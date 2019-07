La abogada Yonarqui Martínez, quien ha defendido a manifestantes opositores, dijo que se presentará este lunes al Complejo Judicial Ajax Delgado, en Managua, para conocer oficialmente si las autoridades de tránsito le han aplicado alguna medida administrativa después que este sábado le quitaran su vehículo mientras circulaba y lo trasladaran al depósito municipal.

“No sé si debo pagar multa, no sé nada, hasta mañana (lunes) iré a ver qué me dicen. En redes sociales anda un video, dicen que me suspendieron de por vida (la licencia de conducir), pero a mí no han dicho nada. Estaba esperando un comunicado o que la Policía me avisara, pero no lo han hecho”, declaró Martínez.

La jurista dijo que no tenía previsto brindar declaraciones sobre este caso, pero al constatar la existencia de un video, en el que se muestra una boleta roja y se asegura le han suspendido la licencia de por vida, decidió brindar su versión.

Informó que no conduce regularmente porque tiene chofer, pero este sábado, al terminar el turno de su conductor, ella se trasladó hasta su vivienda y posteriormente al dirigirse a su propia casa, un oficial de tránsito le hizo parada. Al acercarse el agente, no le pidió sus documentos, solo le preguntó con sarcasmo “sí tenía amigos policías para llamar”.

Según Martínez, respondió que como “defensora de derechos humanos, no tengo amigos en la Policía, porque ustedes son los mayores violadores de derechos”.

Tras su respuesta, notó el enfado en el oficial que tomó un teléfono y efectuó varias llamadas. Minutos después la trasladaron con el automóvil al depósito municipal.

“Eso parece que los enojó (la respuesta), no me dejaron salir del vehículo y empezaron a llamar a Valle (comisionado Juan Valle Valle). Si fuese sido una ciudadana común no me habrían llevado en la grúa ni hubieran sacado el video”, indicó la afectada.

Martínez sospecha que el video, así como su detención y el posterior traslado de su vehículo estaba planeado. Manifestó que el pasado 2 de junio, mientras hacía diligencias en la ciudad de Masaya, un conductor se le aventó y en cuestión de segundos apareció un grupo de personas exigiendo que la arrestaran.

Detalló que no la arrestaron esa vez porque unas personas la defendieron. No obstante, debió estar desde las 11:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en la delegación policial.

“No cometí una infracción para que me detuvieran. Tampoco tengo multas como dicen. Oficialmente no me han dicho nada, pero voy a ir para ver qué me van a decir, iré temprano porque tengo juicio. Como me detuvo la brigada de tránsito de Valle Valle, voy a la Ajax Delgado, pero si me mandan a otros distritos me toca ir. Te digo, no me sorprendería si sale con que me suspenden la licencia”, dijo la abogada Martínez, de 36 años, quien ha defendido a 62 manifestantes que estuvieron presos, entre ellos Byron Estrada, Levy Rugama, Yubrank Suazo y Victoria Obando. También está a cargo del proceso contra la comerciante Irlanda Jerez.