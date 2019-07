Madre de estudiante brasileña pide justicia en el aniversario de su asesinato

Amigos y compañeros de clases de la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, asistieron este martes a una misa por el primer aniversario de muerte de la joven.

La eucaristía se realizó en la capilla del Santísimo de la Catedral Metropolitana de Managua.

La estudiante brasileña fue asesinada a balazos la noche del 23 de julio del 2018 en los alrededores de la rotonda universitaria de Managua.

"Nicaragua vive momentos difíciles y es ahí donde aparecerá Dios. Abrirá espacio y dará esperanza a nosotros. Somos hombres y mujeres de esperanza", dijo el rector de la catedral de Managua, Luis Herrera durante la homilía.

Por el asesinato de Raynéia Gabrielle Lima fue condenado a 15 años de prisión Pierson Gutiérrez Solís, quien según la sentencia aceptó los cargos, sin embargo la Familia de la joven dice que su muerte no se investigó debidamente y el presunto asesino nunca fue presentado por las autoridades.

Al finalizar la homilía se presentó un video que envió la madre de la joven.

"Quiero que su muerte no haya sido en vano, que haya paz y que los culpables de su muerte sean castigados", fueron parte de las palabras enviadas por María José da Costa, madre de Raynéia Gabrielle Lima.

El rector de la catedral, luego de escuchar las palabras enviadas por la madre de Lima, dijo que la "paz la tenemos que construir todos. Trabajar la paz significa no volver a repetir la historia. Hablar de amor y de perdón tiene que venir de la mano con la justicia y la verdad, nosotros tenemos que trabajar en la reconciliación para que estas cosas no vuelvan a suceder. Sabemos que vivimos momentos difíciles, pero no debemos desesperarnos".

En la misa también estuvo presente el exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.

Medina recordó que la joven fue asesinada cuando se dirigía a su casa y apuntó que aunque se haya condenado a una persona el caso no ha sido aclarado.

"La familia tiene derecho a saber la verdad y recibir justicia porque ellos todavía no están conformes", apuntó Medina.

La homilía fue solicitada por la familia de la joven, quienes se encuentran en Brasil.

Miembros de la Asociación de Madres de Abril (AMA), también asistieron a la misa, quienes al finalizar la homilía elevaron consignas como: "Las Madres no se rinden, exigen justicia".

"Nosotras vamos a seguir pidiendo justicia por todos nuestros hijos que han sido asesinados", resaltó Susana López, mamá de Gerald Vásquez, quien murió durante el ataque a la iglesia Divina Misericordia.