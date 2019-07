Autoridades siguen sin responder por muerte de Eddy Montes

Después de meses agotando todos los medios nacionales en busca de justicia por el homicidio de Eddy Montes Praslin, el nicaragüense nacionalizado estadounidense, muerto por impacto de bala el 16 de mayo, en la penitenciaría Jorge Navarro La Modelo, los familiares harán la denuncia nacional e internacional por la falta de interés de las autoridades por darles una respuesta.

Francisco Praslin, primo de la víctima, dijo que la familia de Montes dará a conocer los pormenores de la investigación independiente hecha por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cotejado con los datos oficiales plasmados en el peritaje del Instituto de Medicina Legal (IML) que les fue entregado a través de la Embajada de los Estados Unidos.

“Nosotros pedimos una investigación, pero no nos han informado nada. En la galería que estuvo Eddy había más de 160 reos y muchos de ellos vieron la muerte. Cuando venga la comisión (de Organización de Estados Americanos), si es que el Gobierno la deja entrar, presentaremos las pruebas”, dijo Praslin.

La doctora Leyla Prado, abogada del equipo de defensores de CPDH, destacó que interpusieron denuncia ante la Policía Nacional, en el Ministerio Público y en ninguna de las solicitudes de investigación no la han desestimado, tampoco han dado respuesta.

La abogada comentó que ante el Ministerio Público interpusieron denuncia el 21 de mayo, responsabilizando a tres funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), Darling Morales, Guillermo Orozco y Donald Pérez Garay como responsables. También al doctor Melvin Vargas, juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio, le presentaron un escrito pidiendo a la dirección del SPN, un informe para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, esto de acuerdo con la ley 745, de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal.

“Hasta 40 días después de la solicitud recibimos una notificación donde el juez nos hace saber que en la causa en que se acusó a Eddy Montes, conforme dictamen médico legal 0175-2019 del 20 de mayo, declaró la extinción penal (cancelación del juicio en contra) por la muerte del imputado”, dijo la doctora Prado.

Ella destacó que con eso el juez dio por concluido el caso, ignorando la petición de investigación solicitada por los familiares por su muerte en el penal, ya que omitió la explicación de cómo ocurrieron los hechos y al mismo tiempo no cumplió con la ley establecida.

“Hemos dado un tiempo prudencial y ya se cumplieron los dos meses del hecho y no hay respuesta. Por nuestra parte obtuvimos información sobre la autopsia realizada por el ILM y estamos trabajando una investigación, donde hemos entrevistado a 22 excarcelados y todavía seguimos buscando los testimonios de quienes estaban presentes en la muerte de don Eddy. Si en algo coinciden, es que la víctima nunca forcejeó con un oficial para quitarle el arma, a como divulgó en un comunicado la Policía Nacional”, dijo Prado.

La abogada indicó que el dictamen aún no determina elementos importantes, que debieron complementarse con las investigaciones de los peritos policiales en el lugar de los hechos, como el calibre del proyectil y el tipo de arma usada, la apreciación del ángulo de trayectoria del disparo para saber desde dónde fue disparada el arma, la posible distancia entre el disparo y el impacto, aunque ya es claro que la versión oficial, de que el disparo se hizo a quemarropa, está descartada, no solo por los testimonios de los excarcelados, sino porque en la autopsia no hay indicios de quemadura de pólvora en la piel.

“Estamos recopilando todos los elementos para elaborar un informe que permita dar a los familiares una respuesta, ante el silencio de las autoridades”, dijo Prado.