Después de cuatro días que le fuera retenido el vehículo y enviado al depósito vehicular de Managua, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de manifestantes antigubernamentales, recibió el automotor y la licencia de conducir de parte de la Policía Nacional.

Según Martínez, desde el lunes se estuvo presentando al Complejo Policial Ajax Delgado para conocer los argumentos por los cuales les fueron retenidos el vehículo y la licencia, información que no nunca fue brindada por ninguna de las autoridades policiales.

Aseguró que pagó una multa por invasión de carril y tuvo que cancelar casi C$3,000 por el servicio de la grúa y C$30 por cada día que el vehículo permaneció en el depósito vehicular.

“No me suspendieron la licencia. Lo único que pagué fue lo de la grúa, porque supuestamente es un servicio privado, pero me cobraron más de la cuenta, ese servicio vale entre C$700 y C$1,000 y a mí me lo cobraron casi al triple”, indicó la abogada. Con relación a la multa que le aplicaron, Martínez aseguró que pudo haber apelado, pues dicha infracción nunca existió, pero prefirió pagar el recargo y retirar lo más pronto posible su vehículo, no obstante, manifestó que dejará de usar su carro por seguridad.

“Yo llegué como cualquier ciudadano a la Ajax Delgado a que me dieran explicaciones y una solución a mi problema. Fui el lunes, me dijeron que me iba atender el comisionado Juan Valle Valle, luego me dijeron que estaba en una reunión y que llegara el martes. Llegué el martes, pero también se me dijo que estaba en reunión y hasta hoy (este miércoles) que me dieron la liberación del carro”, dijo Martínez.

La abogada fue retenida el sábado 20 de julio por agentes de tránsito, cuando circulaba en el sector del Centro Comercial Managua, quienes sin justificación la trasladaron al depósito vehicular.

“No era necesario que me llevaran en grúa. Esas personas del servicio de grúa están haciendo mal, violentando nuestros derechos, cobrando exageradamente y dicen que es un servicio privado”, insistió.

A pesar de ello, Martínez, aseguró que encontró su vehículo en las mismas condiciones que lo dejó, excepto la parte de abajo, que al ser bajado de la grúa, resultó dañado.

“No sé si lo revisarían o le pondrían algo, pero parece que está igual”, apuntó.