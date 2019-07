Estudiantes convocan a marcha pese a prohibición

La Policía Nacional prohibió la manifestación convocada por estudiantes y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para este jueves, pero los universitarios anunciaron que mantienen la convocatoria para marchar o realizar “piquetes exprés”.

La Policía informó que no autorizan la “actividad que pretenden realizar individuos que dicen ser estudiantes, el jueves 25 de julio del 2019 en la ciudad de Managua, que violenta el derecho constitucional de los nicaragüenses a la libre circulación de personas y vehículos”.

La institución argumentó que “algunos de los individuos que firmaron el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros, por consumo y expendio de droga, así como por tenencia ilegal de armas y uso ilegal de armas de fuego”.

Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham) y miembro de la Alianza Cívica, manifestó que la decisión de la Policía “es violatoria de los derechos y garantías ciudadanas”.

Arana considera incorrecto que la institución permita únicamente a los simpatizantes del partido de gobierno manifestarse y a los opositores inhibirlos de participar y organizar actividades.

“La Policía no tiene credibilidad, no puede señalar a los solicitantes de la marcha de ser delincuentes, aquí todos sabemos que inocentes han sido enviados a la cárcel solo por participar en marchas. Hacen mal al dejar solo a los sandinistas marchar, como ocurrió el 19 de julio, y no permiten que el otros sector lo haga”, añadió Arana.

Criminalizan

José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica, precisó que con esta prohibición se está negando una vez más el derecho a la población a manifestarse.

Pallais considera que la institución ha ido un paso más lejos en comparación a otras solicitudes, al imputarles a los solicitantes del permiso, la comisión de delitos.

“Siempre usan cualquier excusa, pero ahora han dado un paso hacia adelante al criminalizar a los solicitantes. Se están violentando derechos y garantías constitucionales”, expresó Pallais.

Dijo que la Policía también asumió funciones que no le corresponden, suspendiendo los derechos ciudadanos de los solicitantes sin juicio y sin derecho a la defensa, asumiendo el rol del Poder Judicial.

Luis Quiroz, miembro de las organizaciones que convocaron a la marcha, afirmó que mantienen el lugar de concentración, y si no pueden marchar, llevarán a cabo “piquetes exprés” y otro tipo de protestas.

Dijo que están claros de lo que implica salir a protestar, pero es algo que ya discutieron y correrán los riesgos.