Denuncian detención de abogada de la CPDH en Masaya

La doctora María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue detenida esta mañana en la delegación policial de Masaya, denuncia el abogado Pablo Cuevas.

Cuevas asegura que la abogada daba acompañamiento al excarcelado Cristian Fajardo a una cita que tenía programada para esta mañana en la estación de Masaya.

“Estando en la delegación, los agentes la detuvieron. Mientras tanto, Fajardo logró zafarse y huyó para evitar una posible detención”, dijo Cuevas.

Miembros de la CPDH y el esposo de Oviedo, Baltazar Arévalo, se presentaron a la estación de Masaya para preguntar sobre el motivo de la detención.

“Vengo a la estación para saber qué sucedió aquí, necesito buscar una explicación, ella (María Oviedo) anda ejerciendo su labor como abogada de los derechos humanos y de pronto salen con la detención”, dijo Arévalo.

Una agente de la policía dijo a los miembros de la CPDH que no podían responder a las preguntas sobre el caso de Oviedo porque los responsables de la estación policial estaban en una reunión.

La policía aseguró que debían esperar hasta que salieran de la reunión para contestar las consultas sobre el caso de la abogada.

Hasta el momento las autoridades no han dado respuesta sobre la situación de la doctora Oviedo y los miembros de la CPDH no tienen ninguna información porque no han tenido comunicación con ella.

La abogada tiene medidas cautelares que le otorgó en junio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a 23 miembros de la CPDH.

También en julio de 2019, La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas provisionales al personal de CPDH.