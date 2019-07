Casos de dengue se triplican

Ocho personas han muerto en Nicaragua por el dengue. La última víctima fue la niña de 6 años de edad, Nadia Esther Sánchez Picado, originaria del barrio Héroes y Mártires de Masaya. Según el Gobierno, la menor falleció el 24 de julio tras presentar fiebre durante 4 días, diarrea, vómitos y dificultad respiratoria.

El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) refleja que los casos positivos siguen sin control. Hasta la semana 29 de este año, el Minsa reporta 1,862 positivos de esta enfermedad, lo que representa un aumento del 232% en comparación al año pasado. Es decir que para el mismo periodo de 2018 apenas había 554 casos confirmados de dengue.

Otra alarmante indicador son las cifras de dengue sospechoso. Según el Minsa, hasta el momento se han registrados 49,929 casos sospechoso de dengue en todo el país.

El médico internista Nery Olivas afirmó que por cada caso que se notifica hay 10 que no son registrados y agregó que lo que puede estar pasando con el dengue es que sea una fase epidémica que es cíclica y probablemente se reporten más casos. “Es posible que aumenten o se reproduzca el mosquito por las lluvias y el calor”.

Estos casos que no se notifican es porque las personas no van a lo centros médicos, indicó el experto. “Los más que se reportan son las áreas urbanas y la gente de las zonas rurales no van a los hospitales”.

En los reportes oficiales del Minsa, no se detallan en que zonas es que se están reportando más casos de dengue sospechoso o confirmado.

Otro factor puede ser que mucha gente está renuente a abrir las puertas de sus casas a los brigadistas que andan abatizando o fumigando, sugirió Olivas.

Asimismo, el experto señaló que los más de 40,000 casos que son sospechosos, quedan en esa categoría y explicó que para confirmar un dengue se deben hacer varios estudios.

El boletín del Minsa refleja que la tasa de infectados en el país es de 2.8 por cada 100,000 habitantes. Olivas indicó que dicha tasa puede incrementar. “Esta tasa está elevada, debería mantenerse en 0 o 0.5 para que la enfermedad esté bajo control, ahorita estamos en un epidemia”, precisó.

ALTO RIESGO

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, el experto en este Denis Meléndez, de la Mesa Nacional de Gestión del Riesgo (MNGR), afirmó que el dengue había sido controlado estableciendo un cerco de sanidad alrededor de los casos que eran reportados.

A su criterio, los alarmantes casos de dengue en el vecino Honduras, son preocupantes, debido al flujo de migración de Honduras a Nicaragua, por eso resulta imposible tener control de la enfermedad.

Cifras oficiales en Honduras indican que hay 54 fallecidos y 23,304 casos detectados con dengue en lo que va del año.

Desde el punto de vista ambiental, afirmó la condición que está facilitando la aparición de esta enfermedad es la irregularidad del invierno.

El tratamiento incorrecto de los charcos y determinada basura en los patios o botadores, son propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue, aseguró.

Al menos 6 horas necesita una larva de mosquito para que pueda atacar a los humanos.

El especialista explicó que el mosquito del dengue es domiciliar y está en las casas principalmente. “Este mosquito es hogareño, está debajo de la cama, comedor y debajo de las sillas”.

En este sentido afirmó que las personas deben darle un tratamiento adecuado a los desechos, debido a que mucha de la basura que arrojamos puede almacenar agua.