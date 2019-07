“El pueblo de Puerto Rico está muy creído de su propio poder”

El levantamiento social en Puerto Rico logró hace días la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

“Si el gobernador se hubiese vuelto loco como para ordenar disparar a los manifestantes, no creo que alguien hubiese digerido eso. Esto no hubiese sido posible en Puerto Rico”, dice en esta entrevista Benjamín Torres Gotay, subdirector de Proyectos y Coberturas Especiales de El Nuevo Día, el diario puertorriqueño de mayor prestigio.

Señala que, como ha sucedido en Nicaragua, en Puerto Rico “las redes sociales son ahora como plazas públicas donde la gente se organiza… La gente estuvo en las calles convocadas por redes sociales”.

¿QUÉ LECCIONES DEJA EN CUANTO A LA DEMOCRACIA, LO OCURRIDO EN PUERTO RICO?

En Puerto Rico se escribió una revolución pacífica, una inmensa movilización popular en reclamo de la renuncia de un gobernante cuyas acciones habían dejado de representar a la sociedad puertorriqueña. La lección, que entiendo puede ganar cualquier otra sociedad, es que cuando el pueblo se une, se manifiesta pacíficamente, sin ningún otro interés que no sea el de hacer sentir sus demandas, entonces existe la posibilidad de hacer cambiar las cosas. Hay una distinción importante que ocurrió en Puerto Rico, que es contrario a lo que pasa lamentablemente en otros sitios, y es que, aparte de algunas escaramuzas y momentos de tensión en que a la Policía se le fue la mano con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, no hubo una voluntad represiva de parte del Estado. Esto no ha pasado en Puerto Rico en los niveles que se registran en otros países. No puedo decir qué hubiera pasado si las autoridades hubiesen reaccionado con un exceso de la fuerza. Lo que puedo decir es que no hubo una acción represiva, criminal, asesina, no hubo disparos, no hubo muertes. Las pocas escaramuzas que hubo ocurrieron frente a la residencia oficial del gobernador, donde en algunos momentos la Policía arbitrariamente suspendía la Constitución y declaraba concluidas las manifestaciones dispersando a la multitud con gases lacrimógenos. Esto produjo algunos problemas, pero en términos generales las movilizaciones fueron pacíficas.

¿HAN SUPERADO ESOS CAPÍTULOS DE REPRESIÓN?

Hay una experiencia en Puerto Rico contra el movimiento independista. Lo que pasa es que desde hace muchos años este movimiento es muy minoritario y no es amenaza para la estructura del Estado. Lo fue en alguna ocasión, en la primera mitad del siglo XX, cuando fueron represivos contra el movimiento independista. Hubo asesinatos, encarcelamientos, torturas, todo lo que ocurre y ha pasado en otros países contra movimientos populares. Pero eso, en Puerto Rico dejó de ser un factor hace unas cuantas décadas, porque el movimiento independista, a causa de esa misma situación, es minoritario en este momento.

¿CÓMO ORGANIZARON LAS ACTUALES MANIFESTACIONES SOCIALES?

En Puerto Rico sucedió igual a lo que pasó en Nicaragua. Este movimiento no tenía un líder, la gente ponía una fecha en redes sociales diciendo: nos vamos a reunir a tal hora, tal día, en tal sitio y vamos a marchar desde aquí hasta acá y aparecía la gente. Aquí lo llaman manifestaciones orgánicas, no tenían una organización formal detrás de la gente, no había sindicatos, partidos políticos, nada de eso. En algún momento, artistas conocidos, famosos, se unieron a las movilizaciones de la gente y decían ellos: voy a estar en tal lugar, vengan, acompáñenme. Esto aumentó bastante la presencia de las personas en las calles. Es importante mencionar que en Puerto Rico, como en muchos de nuestros países, toda la clase política está desprestigiada, hay un partido particular en el poder en este momento, pero el partido de la oposición tampoco tiene mucho prestigio, ni se le reconoce como una verdadera alternativa para lo que hay en el poder. No se puede decir que estas son manifestaciones convocadas ni lideradas de ninguna manera por la oposición. Son los propios ciudadanos los que decidieron movilizarse. Algunas de las primeras protestas las convocaron sindicatos, pero acudieron pocas personas. En un momento se comenzó a notar que muchísima gente estaba acudiendo a una manifestación y se trataba realmente de que alguien citó a una convocatoria y las personas, buscando cómo expresar su indignación, se acercaban a cualquiera que convocaba a una manifestación.

EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES, ¿MARCÓ UNA DIFERENCIA ESPECIAL QUE CANTANTES FAMOSOS SE HAYAN SUMADO?

Fue un factor bien importante. No puedo decir que sin la participación de ellos esto no hubiera ocurrido. Creo que esto hubiera ocurrido como sea. La participación de los artistas intensificó la asistencia a las protestas, le dio una visibilidad internacional. Fue una imagen muy potente la movilización del 17 de julio, ver en la capota de un carro a Ricky Martin, Residente (Rene Pérez) y Bad Bunny, tres figuras cumbres del movimiento artístico puertorriqueño, los tres juntos con micrófono en mano pidiendo la renuncia del gobernador, diciendo basta ya, queremos una nueva sociedad sin corrupción. Fue un factor importante, pero no me atrevería a decir que fue determinante.

¿LAS REDES SOCIALES FACILITARON LA COHESIÓN DE LA GENTE?

Si, tal como había pasado antes en otros sitios, como por ejemplo Nicaragua, donde la interacción que se establece a través de las redes sociales es un factor que une a las personas. Las redes sociales son ahora como plazas públicas donde la gente se organiza. Recuerdo hace unos 10 años, la primera gran movilización popular a consecuencia de las redes sociales, que ocurrió en Irán en 2009 por unas elecciones que fueron fuertemente disputadas. La gente estuvo en las calles convocadas por redes sociales, el régimen trató de interrumpir las comunicaciones en redes sociales. Pasa en Venezuela, en Nicaragua, las redes sociales son importantes en estos casos y Puerto Rico no fue la excepción.

¿LAS AUTORIDADES NO ORGANIZARON UNA CONTRACAMPAÑA PARA PERSUADIR A LAS PERSONAS DE NO PROTESTAR?

Cuando estalló el escándalo, en el chat donde el gobernador habla despectivamente de todo el mundo, estaba el publicista del Gobierno, quien era el organizador de esos operativos que menciona esta pregunta. El gobernador, tratando de sobrevivir políticamente, cortó todo vínculo con esa persona (el publicista) y otros que estaban en el chat. Al romper el vínculo con esa persona, se desmovilizó, incluso, el operativo de propaganda del Gobierno. Hubo un intento de contracampaña, quisieron darle la vuelta a la situación, se trató de plantear que era una conversación privada del gobernador, que todo mundo habla así en privado, que ya había pedido perdón, pero como el operativo de propaganda había sido desmovilizado y había quedado sin funcionar desde el principio del escándalo, entonces no hubo oportunidad de montar la contracampaña. Es que en el mismo chat la gente leía cómo era que se organizaban estos operativos, porque en ese chat se discutía abiertamente de eso. Una frase que utilicé en uno de los escritos es que al gobernador le pasó lo mismo que al mago, cuando le descubren el truco. Una vez que la gente sabe cuál es el truco, entonces ya no funciona. Como en ese chat se vio cómo es que se organizaban esos operativos de propaganda en las redes sociales, entonces, cuando intentaron de nuevo un operativo de esos, este no tuvo efecto.

EL GOBERNADOR RENUNCIÓ, ¿QUÉ CAMBIOS DEMANDAN AHORA DEL SISTEMA POLÍTICO?

Ese es el desafío. La población está energizada, alerta, pendiente, porque el sistema (político) se va a defender, de hecho, ya se está defendiendo. Está pendiente lograr algo más allá de la renuncia del gobernador, porque él se va, pero se queda todo en su sitio, al final del día no se habrá avanzado demasiado. Por eso están organizando campañas para pedir cosas específicas como el fin de la política de austeridad, que desde hace unos años nos están imponiendo desde Estados Unidos. También se pide una reforma política que incluya, por ejemplo, una segunda vuelta electoral que aquí no tenemos. Este gobernador que acaba de renunciar, había ganado con apenas el 41% de los votos. Se demanda la figura del referéndum revocatorio, que se establezca el cargo de vicegobernador electo, que no existe en este momento. Actualmente el gobernador renuncia y queda al mando una persona que no fue electa en las urnas, entonces existe la dificultad que el gobernador renuncia y queda al mando una persona elegida por el mismo gobernador que renunció. Hay diferentes reclamos que se están haciendo de ahora en adelante.

¿CREE QUE PUEDEN DARSE ESOS CAMBIOS?

El pueblo de Puerto Rico en estos días está muy creído de su propio poder, logró algo que no tenía precedentes, ni en Puerto Rico ni en muchos otros sitios. No es común que solo con protestas pacíficas en las calles se logre la renuncia de un gobernador. Por lo tanto, habiendo logrado esa hazaña, ahora creemos que podemos lograr todo y por eso reclamamos esa reforma política, que entendemos que ayudaría a mejorar el sistema en el que vivimos. Se puede decir que tenemos una democracia joven. El primer gobernador electo por el pueblo asumió en 1948 y es la primera vez que un gobernador no concluye su periodo, su término, porque el pueblo se levantó. En el año 2015 renunció a la presidencia en Guatemala Otto Pérez Molina. La gente salió a las calles a pedir su renuncia (acusado de corrupción). Hay antecedentes, en Brasil a inicios de los años 90, Fernando Collor de Mello también renunció por presiones populares, al ser acusado e investigado por corrupción. Pero no es común que esto pase. En el caso de Nicaragua, el presidente (Daniel Ortega) recurre a la represión y eso plantea un escenario bien diferente, es un poco lo que pasa en Venezuela y lo que pasó en Siria, donde hubo protestas pacíficas y una respuesta violenta del régimen desembocó en la guerra civil en ese país, que lleva ya varios años.

¿ESA SERÍA LA PRINCIPAL DIFERENCIA? ¿QUE EL MOVIMIENTO SOCIAL EN PUERTO RICO NO TUVO UNA RESPUESTA VIOLENTA?

Es una diferencia bien importante. En Puerto Rico no hubo una represión, no creo que lo hubiera tolerado el país, ni el mismo sistema. Si el gobernador se hubiese vuelto loco como para ordenar disparar a los manifestantes, no creo que alguien hubiese digerido eso. Esto no hubiese sido posible en Puerto Rico.

¿SEGUIRAN LAS MANIFESTACIONES EN PUERTO RICO?

Todavía estamos en la ebullición de lo que ocurrió hace apenas unos días. Con la renuncia del gobernador, se logró ese triunfo: hay un gran entusiasmo, el pueblo puertorriqueño se tiene una gran confianza. Sabemos que el sistema se va a defender, pero en este momento nadie se atrevería a apostar en contra del pueblo de Puerto Rico, pero veremos en las próximas semanas cómo transcurren los eventos, aunque en este momento nadie duda que el pueblo puertorriqueño puede lograr cualquier cosa.