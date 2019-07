Tensión y emoción en inusual graduación de la UAM

Los nuevos profesionales que recibieron su título este sábado en la Universidad Americana (UAM) creen que la cancelación de la promoción por el Teatro Nacional Rubén Darío se debió a razones políticas, porque en redes sociales estuvo circulando que tenían preparado un homenaje a Raynéia Gabrielle Lima, la estudiante de Medicina brasileña asesinada el año pasado por un parapolicía.

Según los estudiantes que se graduaron este sábado, el Teatro Nacional Rubén Darío informó el viernes a la UAM que por razones técnicas, supuestamente por sonido, se suspendía el evento programado.

El estudiante Carlos Ernesto Blandón afirmó que la universidad le rindió un título póstumo a Raynéia y todos los graduandos repudiaron la decisión del Poder Judicial de haber liberado a Pierson Gutierrez, el asesino confeso de su compañera de clases. También dijeron que no habían organizado un homenaje a la joven brasileña en el acto de graduación, por lo que desconocen por qué cancelaron el acto.

Dijo que muchos gritaron el nombre Raynéia en medio del evento, en el que los graduandos recibieron su título en ropa informal, algunos incluso en short y chinelas en la UAM, después de presionar la mañana del sábado para que se los entregaran.

“Sabemos que en Nicaragua hay muchas irregularidades y que nada está normal. La memoria de ella (de Raynéia) merece justicia”, destacó.

Indicó que el año pasado el ex rector de la UAM, Ernesto Medina, dedicó la graduación a la estudiante brasileña.

El estudiante precisó que aproximadamente 40 médicos se graduaron este sábado de una manera inusual, con un birrete que anduvo de cabeza en cabeza, sin toga y vestidos informalemente.

JURAMENTO

Aunque los graduandos afirmaron que no se preparó nada en honor a Raynéia, el catedrático Gabriel Guzmán, docente de la Facultad de Medicina, dedicó el juramento hipocrático a la estudiante brasileña.

“Inesperadamente tengo el honor de hacerles el juramento hipocrático a mis muchachos. Muchas gracias, me siento orgulloso de ustedes porque los he visto crecer y ahora son unos profesionales”, expresó el catedrático.

Agregó que sentía mucha tristeza la ausencia de Jai (así llamaban los amigos cercanos a Raynéia), quien murió cuando cursaba el sexto y último año de la carrera de Medicina.

“Estamos incompletos, no está Jai. Jai debería estar acá, así que también es por ella”, añadió.

Antes de que se hiciera la improvisada graduación, llegaron los padres de familia y los graduandos a protestar, porque la UAM les informó a última hora de la cancelación y demandaron la devolución de los US$600 que habían pagado con anticipación, cada uno, por participar en el acto de graduación en el teatro.

“MEJOR DE LO QUE ESPERABA”

Ana Valeria Cuadra, graduada de Diseño y Comunicación, dijo que quería que su graduación fuera glamorosa, pero “terminó siendo mejor de lo que esperaba”.

“No me lo esperaba. Estaba lista para hacer las cosas como estaban programadas. Creo que van muy con el contexto nacional y lo más importante es que nos paramos, exigimos lo que queríamos; nuestros títulos”, expresó.

Aseguró que desde que entró a la universidad soñó que su graduación iba a hacer en el Teatro Nacional.

“Es una combinación de emociones y al final al ver a todos que cantaron el himno y haber gritado y exigido, da emoción, pero hay una nostalgia de que no fue en el teatro”, manifestó.

Aseguró que sus padres habían arreglado la casa, alquilado cosas y una de sus tías viajó desde Estados Unidos para asistir a su graduación.

“Pero eso no es nada, hay chavalas que andaban con colochos del salón, a medio maquillar, papás que andaban haciendo compras en el supermercado”, dijo.

Para ella lo que sucedió es un ejemplo de la fuerza que tienen los estudiantes al ser unidos.

LA TENSIÓN

Durante la singular graduación, hubo momentos de tensión y muy emotivos. Un momento tenso fue cuando alguien de seguridad de la universidad sacó al periodista David Quintana, aparentemente sin ningún motivo.

El periodista estaba haciendo una transmisión por Facebook, cuando fue sacado por la seguridad. Algunas personas estaban de acuerdo con el acto, pero a otros no les pareció.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Raynéia Lima.

La ceremonia improvisada se volvió también una manifestación en la que pedían justicia para la estudiante brasileña asesinada por un parapolicía.

LAMENTA SITUACIÓN

El ex rector de la UAM, Ernesto Medina, lamentó el episodio que vivieron los 190 egresados de esta alma mater, a quienes se les canceló la ceremonia de graduación en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.

Medina, quien fungió como rector por más de 11 años en la UAM, manifestó que la ceremonia de graduación es una actividad que esperan con ansias los jóvenes universitarios por cinco años y que ningún problema técnico podría justificar una decisión así.

“No puedo cuestionar la versión oficial, pero, me parece algo floja porque los problemas técnicos no creo que sean tan graves para cancelar una ceremonia de graduación que el teatro tiene programada desde hace un año”, señaló Medina.

Aseguró que durante su periodo en la UAM nunca se presentó ningún problema con el teatro.

“Creo que los muchachos merecían que se les dijera claramente cuál es la razón por la cual no tuvieron su celebración como debía ser. Así en la forma que se les aviso por teléfono a unas pocas horas no fue lo más adecuado”, dijo Medina.

“Lo más importante de un acto de graduación es que los jóvenes egresados estén con sus familiares, que vivan el momento en que reciben de parte de las autoridades universitarias su título en base del reconocimiento del esfuerzo que hicieron”, indicó Medina.

“El lugar es lo de menos, yo creo que con voluntad se hubiera organizado en el campo de futbol o en un estacionamiento. Me partió el alma ver a las muchachas salir llorando de los salones, porque yo sé las ilusiones con que ellos viven ese momento, me parece que no merecían que se hiciera lo que se hizo”, añadió.