42 menores huérfanos por crímenes contra mujeres en 2019

Las muertes violentas de 39 mujeres en lo que va de 2019 han dejado a 42 niños y adolescentes huérfanos en Nicaragua, según las organizaciones defensoras.

El año pasado, al menos 49 menores de 13 años y 10 adolescentes quedaron sin sus madres, debido a 57 muertes violentas de mujeres, confirmó el Observatorio de Violencias de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Martha Flores, de CDD, considera que el Gobierno debe de llevar un registro de los huérfanos para implementar políticas de reparación, siendo los hijos los afectados directos de estos delitos.

Las mujeres asesinadas “eran jefas de familias o sostén único y estaban a cargo de la crianza de sus hijos”, señaló Eveling Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Este organismo registra, además de las 39 víctimas mortales en lo que va del año, otros 33 casos de mujeres a las que intentaron matar, actos que en su mayoría quedan en la impunidad, según las defensoras.

Flores aseguró que en los crímenes frustrados, la mujer logra sobrevivir y batalla para garantizar su vida, pero las entidades estatales no están garantizando seguridad de ellas.

Dijo que como organización no gubernamental les dan seguimiento o acompañamiento a las víctimas de violencia, sobrevivientes o a los familiares de las fallecidas.

No obstante, aclaró que, en casos de violencia, siempre va a existir un subregistro por las personas que no ponen la denuncia.

“Las autoridades estatales actualmente no están presentando los datos de estos casos y tampoco están trabajando como dice la Ley Integral Contra la Violencia, como lo dice el Código Penal, al contrario, ahora la gente no cree en la Policía, pues son un móvil de inseguridad, porque no sabemos con qué intenciones vienen, porque han estado actuando como operadores políticos partidarios”, añadió Flores.

Según el CDD, entre las 39 víctimas de la violencia contabilizan a siete entre los 12 y 18 años; ocho entre los 18 y 25; 13 de 26 a 34; seis de 35 a 50, dos de 51 años a más y tres de las víctimas están sin datos.

Por su parte, la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) registra entre las 39 víctimas, cinco niñas y adolescentes.

Eveling Flores comentó que el modo de operar que está prevaleciendo en los casos de crímenes contra mujeres es el del criminal desconocido, la contratación de sicarios y la simulación de robo.

SICARIOS

Este último caso fue el que practicó Sergio Matamoros Gómez, quien le ofreció US$3,000 a Martín Rivera González y a Norlan Sandino Balitán, para que mataran a su esposa, Karla Vanessa Núñez Gutiérrez, de 40 años, haciendo parecer que la querían asaltar. Este crimen ocurrió en la carretera a Ticuantepe, el pasado 19 de junio.

“Ya vemos el modo de operar de los últimos tiempos, los hombres están contratando hombres para que acaben con la vida de las mujeres”, indicó.

Agregó que otra forma de operar, como han hecho en crímenes de mujeres jóvenes, son los robos, disparándoles en la calle sin ninguna razón.

El pasado 22 de julio, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a la universitaria Janis Raquel Gómez López, de 18 años, en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega, supuestamente con la intención de robarle.

“Esto nos ha puesto en alerta porque están matando a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. En el contexto de la crisis había aumentado, pero estaba como en una nebulosa. Ahorita nosotras tenemos más registro que el año pasado”, agregó.

Los departamentos donde se han reportado más casos de crímenes contra mujeres, según la RMCV, son Managua con ocho, entre Matagalpa y Jinotega se registran nueve, y en la zona del Caribe Norte y Sur, ocho.

“Luego hay una desagregación de lugares, porque ha ocurrido en todo el país”, precisó Flores.

Tanto la CDD como la RMCV informan que seguirán alzando la voz por todas aquellas mujeres que no sienten la seguridad de denunciar los distintos tipos de violencia que viven.

“Necesitamos tener instituciones públicas democráticas que cumplan con las leyes, subrayó.