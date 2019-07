Más de 400 denuncias en la CPDH en 46 días

La persecución política, el abuso de autoridad y las detenciones injustificadas son las denuncias más frecuentes presentadas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), según un informe de este organismo que contabiliza 404 desde el 1 de junio al 16 de julio.

Entre las instancias más denunciadas en primer lugar está la Policía Nacional, seguida de organizaciones civiles del partido de gobierno y el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, dijo que los casos de persecución política representan el 31% de las 404 denuncias, entre el 1 de junio y el 16 de julio, implicando esto el asedio policial y amenazas.

Uno de los asediados es Jaime Ampié, promotor de la CPDH en Boaco, quien no solo ha sido amenazado de muerte, sino que también ha recibido agresiones físicas por parte de simpatizantes del Gobierno sin que la presencia policial detenga la agresión, también hay continuo acoso con vigilancia policial frente a su vivienda.

Ampié indicó que todos los excarcelados, incluyéndolo a él, están bajo persecución tanto de las autoridades como de los grupos partidarios del Gobierno.

“El asedio comenzó desde que nos excarcelaron. Como devoto en la fiesta patronal de Santiago Apóstol, en Boaco, recibí amenazas de muerte diciéndome que el santo no me va a salvar. El último incidente fue el sábado, por parte de una trabajadora del Ministerio de Salud y su hermana, me agredieron verbalmente cuando estaba en una vela”, dijo Ampié.

Abuso de autoridad

El 25% de las denuncias son por abuso de autoridad, referente a allanamientos sin orden judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, así como acusaciones infundadas.

El 8.1% son detenciones injustificadas y se refiere a las capturas sin orden judicial. Además, se registran las detenciones a excarcelados, que suman 10. Un ejemplo de estos casos es el de Roberto Francisco García, detenido hace ocho días, sin el cumplimiento al debido proceso.

“Entre los casos también está la negligencia institucional con el 3.9%, lo que se refiere a la falta de trámites a denuncias en instituciones, tales como la denuncia contra el SPN por la muerte de Eddy Montes, caso del cual las instituciones no han informado nada”, dijo Sequeira.

Sequeira explicó que las cifras son de los casos interpuestos en sus instalaciones, sin embargo, hay cantidad de llamadas telefónicas o mensajes que no están contabilizados, por no ser denuncias formales.