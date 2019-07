Mauricio Funes se burla de Bukele tras recibir nacionalidad nicaragüense

El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, envió un contundente mensaje a Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, horas después que el Gobierno de Nicaragua hiciera oficial la decisión de otorgar a él y su familia la nacionalidad nicaragüense.

“Con esto de la extradición cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su Gobierno, ni en años, la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución...”, escribió Funes Cartagena en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación del expresidente acusado por corrupción en su país, fue acompañada por una fotografía del artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua, donde expresa que los nicaragüenses no podrán ser objetos de extradición del territorio nacional.

“En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, expresa textualmente el artículo 43 de la Constitución (Prohibición de extradición de nacionales).

El anuncio de la nacionalidad nicaragüense para Funes y su familia, fue publicado este martes en el diario oficial, La Gaceta.

Ante la noticia sobre la nueva nacionalidad de Funes, Nayib Bukele evitó pronunciarse al respecto, teniendo en claro que “todos están esperando” su reacción.

“Sé que todos están esperando mi reacción por el caso de Funes, pero antes un paréntesis: Sigfrido Reyes ha sido enviado a juicio por enriquecimiento ilícito”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, informando sobre el caso de otro político salvadoreño acusado de enriquecimiento ilícito.

“Hasta cuándo va a entender Nayib que su poder no es absoluto y que no manda sobre otros órganos del Estado y menos sobre gobiernos de otros países. Ni la decisión de enviar a Sigfrido a juicio ni mi nacionalidad son asuntos de él. Su opinión no huele ni hiede. #AsíDeSimple”, refutó Funes Cartagena.

A inicios de abril el Gobierno de Nicaragua notificó a la Corte salvadoreña que Mauricio Funes no sería extraditado porque en ese momento gozaba de asilo político y ahora el exmandatario se ha convertido en ciudadano nicaragüense.