Desarrollar libertades para alcanzar la felicidad

El Foro Libro de este martes auspiciado por PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se desarrolló con los planteamientos descritos en el libro Desarrollo y Libertad del laureado economista y escritor Amartya Sen, ganador del Premio Nobel.

El doctor en Economía, Mario Arana, y la doctora en Ciencias de la Educación Josefina Vijil, participaron como panelistas en este Foro Libro realizado en el Centro Pablo Antonio Cuadra de Hispamer.

En esta oportunidad se abordó la importancia de desarrollar las libertades públicas para alcanzar la felicidad o el bienestar social.

El médico y escritor Juan Carlos Vílchez, vicepresidente de PEN Nicaragua fue el moderador del foro.

Los panelistas coincidieron en señalar que, partiendo de los planteamientos de Sen, una sociedad no puede alcanzar su bienestar y felicidad si no desarrolla las libertades.

Arana indicó que Sen destaca las libertades públicas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad como los ejes que hay que fortalecer para hablar de desarrollo social.

Por su parte, Vijil destacó que el crecimiento económico no implica por sí mismo el bienestar social. Una sociedad o país puede tener crecimiento económico medido en el concepto de producto interno bruto (PIB), pero si no tiene libertades públicas, entonces, no tiene bienestar, sostuvo.

En ese sentido, Arana indicó que es verdad que países no democráticos como China Continental tienen un alto crecimiento económico, pero que las sociedades mejor fundamentadas, con viabilidad de sostenibilidad y estabilidad son aquellas que se sustentan en la democracia como en Norteamérica y Europa.

Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, manifestó que gracias al patrocinio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la organización reinicia esta actividad que se había interrumpido desde el inicio de la crisis social, en abril del año 2018.