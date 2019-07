El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que el exmandatario Mauricio Funes cometió “un grave error” porque buscando escapar de la justicia salvadoreña se convirtió en nicaragüense y “botó su único argumento, ya que la Constitución nicaragüense no otorga nacionalidad por ‘persecución política’”.

Bukele recordó que Funes reside en Nicaragua desde septiembre de 2016, cuando argumentó que era un “perseguido político”, razón por la cual recibió asilo del Gobierno nicaragüense.

El ex procurador general de la República de Nicaragua, Alberto Novoa, calificó como un “adefesio” el otorgamiento este martes de la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su núcleo familiar.

Funes, sus dos hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, así como su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza están acusados por la justicia salvadoreña de malversar más de US$300 millones del erario público.

“Desde el punto de vista político es un verdadero adefesio esta naturalización, ya que la justicia de su país lo persigue porque hay todo un proceso judicial penal”, afirmó Novoa.

El exprocurador agregó que los actos de corrupción, peculado y fraude no entran dentro de la gama de delitos de carácter político, sino actos punibles y por lo tanto, el otorgamiento de asilo era también algo cuestionable.

“El argumento que se esgrimió en su momento era que se había utilizado el sistema de justicia salvadoreño como arma política para apresar a Funes y su familia, eso tampoco se demostró, porque recuerde que el Gobierno era presidido por (Salvador) Sánchez Cerén, a quien no se puede acusar de ser proclive a la derecha. Sucede que en la doctrina del asilo no he encontrado un solo caso que se le otorgue la nacionalidad a alguien por una persecución sobre delitos de carácter de corrupción”, señaló Novoa.

Información oficial

Este martes, el Diario Oficial La Gaceta publicó la resolución número 3,179 en la que se indica que el expresidente salvadoreño (2009-2014) solicitó la nacionalización nicaragüense ante la Dirección de Migración y Extranjería; las peticiones fueron “analizadas” por el comandante de brigada, Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería y avaladas por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kimloch, el 15 de julio pasado.

Sobre eso, Novoa dijo que la carta de naturalización es un proceso meramente administrativo del Gobierno.

Consultado sobre los derechos que adquiere Funes y su familia al haberse naturalizado nicaragüense, el exprocurador comentó que lo único que no pueden hacer es ser candidatos presidenciales.

“Adquiere todos (los derechos). Él puede votar, puede correr como candidato a un puesto público”, dijo Novoa.

En mayo pasado, Funes confirmó que recibe un salario de US$2,739 mensuales de la Cancillería nicaragüense al desempeñarse como “consultor”.

El hijo del exmandatario salvadoreño, Diego Roberto Funes Cañas, también recibe del Ministerio del Exterior un salario que asciende a US$1,450.

Funes se burla

Tras recibir la nacionalización, Funes se jactó en Twitter sobre la imposibilidad de su extradición, basándose en el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua que establece que "los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional".

"Con esto de la extradición, cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible", aseguró Funes, haciendo referencia a la promesa que el presidente Bukele hizo sobre hacer que Funes enfrente la justicia salvadoreña en los primeros 100 días de su mandato, plazo que se cumple el próximo 8 de septiembre.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele afirmó en su cuenta de Twitter, que “durante todo este tiempo Mauricio Funes había argumentado que era un perseguido político y que por eso estaba asilado en Nicaragua. En realidad todos sabemos que es un vil ladrón”.

Bukele dijo que “está claro que él (Funes) solo está haciendo lo posible porque no lo alcance la justicia, pero como todos sabemos, esta, tarde o temprano, llega”.

Las acusaciones

Una investigación de la Fiscalía salvadoreña, que data desde el 2016, concluye que elexmandatario Mauricio Funes lideró una estructura que desvió US$351 millones del erario público para favorecer a amigos y familiares.

Costa Rica recibió una solicitud de El Salvador de extraditar al suegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, para que enfrente un proceso penal por lavado de dinero, porque según la Fiscalía salvadoreña, es parte de la estructura en el caso “Saqueo Público”, que ayudó a Funes a lavar parte de los US$351 millones.

La justicia salvadoreña había pedido la extradición de Funes y el presidente Nayib Bukele, antes de ser investido en junio pasado, anunció que insistirá en ese reclamo.

Las autoridades de El Salvador señalan que Funes destinó más del 50% del presupuesto de la Casa Presidencial para gastos secretos, la partida secreta más abultada de los últimos años. Los fondos fueron depositados en 8 cuentas bancarias, de las cuales liberaron 5,858 cheques.

La actual pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, también beneficiada con nacionalización nicaragüense, es señalada de haber administrado una empresa creada con esos fondos, con el fin de adquirir los bienes.

Ada Luz Sigüenza de Guzmán, suegra del expresidente, fue contratada por la Presidencia y le tramitaron un pasaporte diplomático.

La Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional la forma en que se nutrió la “partida secreta”, nombre con el que se le conocía a un mecanismo que permitía la reorientación de fondos del Estado hacia la Casa Presidencial, sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La presidencia de Funes dispuso para gastos reservados US$80 millones durante todo su quinquenio. Sin embargo, en la acusación fiscal determinaron que a través de movimientos ilegales trasladaron US$264 millones para hacer crecer la “partida secreta” a US$351 millones.

En familia

Ada Mitchell Guzmán Sigüenza habría recibido US$484,000, según la Fiscalía salvadoreña y los utilizó para adquirir vehículos, pagos de tarjetas de crédito y para gastos de dos cirugías plásticas en Beverly Hills, en Los Ángeles (California).

La suegra de Funes compró un vehículo por un valor de US$12,000, pagó préstamos por US$154,560, realizó viajes por US$8,942 y depósitos por US$42,000.

La madre de Ada Mitchell no tiene como justificar US$217,965 que utilizó de los fondos públicos del Gobierno.

El suegro del exmandatario, Juan Carlos Guzmán Berdugo, realizó viajes por un monto de US$100,000 y tampoco puede justificar US$133,564.

Dos hijos de Funes también aparecen como receptores de fondos públicos: Diego Funes Cañas recibió US$279,000 y Roberto Funes Avelar, US$163,000, que utilizaron para adquirir vehículos.

“El Chaparral”

El exmandatario Funes también tiene una segunda investigación por lavado de dinero y por un supuesto soborno de US$3.5 millones. Es el caso conocido como “El Chaparral”.

El soborno del que hace alusión la Fiscalía, según publicaciones de medios salvadoreños, habría permitido la compra de propiedades que facilitaron la construcción de un lujoso spa para Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

A Funes lo señalan de haber entregado dinero de forma ilegal a un fiscal, conocido como Luis Martínez, quien permanece detenido desde el año 2017.

La Fiscalía indica que Funes entregaba entre US$10,000 y US$20,000 cada vez que el fiscal lo requería, para que no lo investigara. En total, le habría dado US$1.5 millones, además de tres vehículos de lujo y le habría pagado al menos 92 viajes y gastos onerosos.

Otra investigación que pesa sobre Funes es por la evasión de US$270,000 en impuestos sobre la renta.

En febrero de este año se conoció que a Funes lo procesarán penalmente por la divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), emitido por Estados Unidos, en el que se advertía sobre movimientos de dinero en la administración del fallecido expresidente Francisco Flores.

Según la Fiscalía salvadoreña, Funes reveló el ROS en noviembre de 2013 en su programa radial “Conversando con el presidente”.

Orden de captura

En junio del año 2018, el Juzgado Quinto de la Paz de El Salvador emitió una orden de captura con fines de extradición contra el exmandatario Funes y tres de sus familiares: su pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y dos de sus hijos; Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.