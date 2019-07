Expectativa por la llegada de Santo Domingo

El trayecto donde pasa la imagen de Santo Domingo luce menos adornada que en otros años, a un día de la llegada de la imagen de Santo Domingo. La tarde de este martes, en la zona del Gancho de Caminos había pocos banderines y no estaba el tradicional arco que da la bienvenida a la imagen venerada por los católicos de Managua.

Algunos promesantes insignes de estas fiestas, como la familia del fallecido Lisímaco Chávez y los tradicionalistas del “Palo Lucio”, dicen estar preparados para recibir a la imagen de Minguito y otros temen que la afluencia sea menor.

Por segundo año consecutivo, desde que inició la crisis sociopolítica del país en abril de 2018, la Iglesia ha apartado de la mayordomía a figuras públicas de la Alcaldía de Managua.

Los sacerdotes “somos los que estamos junto con los demás feligreses preparando las festividades, queremos tener el ambiente adecuado para fortalecer la piedad popular y sabemos que en medio de la piedad está el folclor y la cultura, en medio de eso fortalecer la vida, el gozo, la esperanza”, explicó Colato.

El sacerdote dijo que los nicaragüenses se deben convertir en constructores y evangelizadores para fortalecer la vida, la esperanza y la dignidad humana.

Un grupo de hombres que instalaba los juegos mecánicos cerca de donde juegan al “Palo Lucio”, dijeron que esperan que este año no se repita la historia del 2018, cuando la gente se fue a sus casas temprano.

“Quienes fueron a dejar a Santo Domingo inmediatamente se fueron a sus casas y no vinieron a los chinamos, perdimos en lugar de ganar”, relataron los comerciantes.

Hípico reducido

Reynaldo Largaespada, presidente de la Asociación de Caballistas de Managua, dijo a El Nuevo Diario que este 2019 el desfile hípico del 1 de agosto contaría con el 50% de caballistas, en comparación con años anteriores.

Agregó que ya no se verá la cantidad de carrozas en medio del desfile de otros años y probablemente solo habrá dos o tres y consideran suspender el tradicional desfile hípico del 10 de agosto.

Este 30 de julio solamente se observaba a un grupo de cuatro hombres instalando una tarima en el sector del antiguo Hospital Militar. En años anteriores había un mayor movimiento en la instalación de tarimas para esta fecha.

Feligreses de las dos parroquias que participan en esta festividad se han organizado para recaudar fondos para toda la logística requerida, ya que desde el año pasado no reciben recursos de la Alcaldía de Managua.

“Tenemos algo muy importante para recaudar fondos; la parte de la venta de diferentes objetos religiosos: camisetas, imágenes de Santo Domingo y de ahí podemos sufragar gastos para el tiempo de la fiesta”, dijo el padre Boanerges Carballo, mayordomo de la celebración.

Carballo reveló que los gastos mínimos alcanzan los C$600,000, los cuales se han recaudado por medio de donaciones de feligreses y demás acciones pastorales.

Respecto a la venta de artículos religiosos, Francisco Orlando Guerrero, del comité organizador de Santo Domingo de Managua, dijo que de acuerdo con las ventas del año anterior decidieron reducir la cantidad de artículos en un 20%.

“En la Roza del Camino no vendimos algo, esperamos vender más en los próximos días que hay más actividades. No está igual que años anteriores, pero siempre se vende, pero no como antes, ojalá que venga la gente a ver a Minguito”, dijo Brígida del Rosario Gaitán, vendedora de Masaya, quien lleva más de 30 años poniendo su establecimiento de dulces tradicionales en las afueras de Las Sierritas.

Marlene, mejor conocida como la “Masayita”, dijo que el inicio de las festividades de Santo Domingo, con la Roza del Camino, la dejó sorprendida, porque no logró vender ni el 50% del producto.

“Hubo poca venta, el año pasado las fiestas no estuvieron concurridas, pero en cuanto a venta, a esta fecha estaban mejores. Este año está más malo, mi inversión fue de 10,000 córdobas y apenas vendí 2,000”, lamentó.

El padre Juan José Colato, párroco de la iglesia Santo Domingo, en Managua y también mayordomo de las fiestas patronales de la capital, pide que las festividades ayuden a los nicaragüenses a ser testigos de la verdad, amor y justicia.

“Es un momento de fortalecer nuestra piedad, nuestra fe y esperanza, pero también ser testigos del amor, de la verdad y la justicia, yo creo que al ser testigos de Jesús nos vamos a convertir en constructores y artesanos de la paz”, explicó el religioso.

Marlon Carranza, fiscal del Comité Tradicional de Cargadores de Santo Domingo, explicó que la comuna de Managua les entregó este año el donativo para costear el gasto de las cotonas y gorras y afirman estar preparados para reguardar la imagen del santo patrono.

“Ya hemos tenido un preparación física para cargar la imagen. La única esperanza es que los cargadores nos apoyemos y cuidemos la imagen junto a los demás devotos. El año pasado funcionó, recordemos que el pueblo devoto es el que hace el orden. Acerquémonos más a nuestra iglesia y más en estos momentos difíciles que atraviesa el país”, mencionó Carranza.