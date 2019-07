La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) aseguró esta tarde que la queja que interpuso ayer la policía contra la abogada María Oviedo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no debió proceder porque no se demostró un hecho.

Danilo López, jefe de la Dirección de Armas y Explosivos en Masaya, presentó la queja contra la abogada, donde la acusa de atentar contra sus agentes; también pide que a Oviedo se le suspenda la licencia de abogada y notaria pública.

La CSJ dio un plazo de tres días para que la abogada de la CPDH responda a la queja interpuesta por la policía.

Leyla Prado, abogada defensora de Oviedo, dijo que la CSJ tramitó de forma rápida la queja, en menos de 24 horas se introdujo el documento, se le hizo el trámite respectivo y se notificó.

"La queja es desproporcionada, no debió proceder porque no hay un hecho comprobado. Además, la queja no es por una falta en el ejercicio de su derecho. Se está castigando dos veces, desde la acusación por una falta y desde la intención de dejar a la doctora Oviedo sin su derecho a trabajar", dijo Prado.

La abogada defensora de Oviedo aseguró que una sanción debería avanzar en diferentes etapas que van desde el pago en efectivo hasta la inhabilitación de su licencia como profesional, que procedería solo en una situación de gravedad.

Marcos Carmona, secretario general de CPDH, indicó que está recopilando la información pertinente para hacer una denuncia internacional.

"Lo que está haciendo el Gobierno a través de sus instituciones es ahogar a los defensores. Como CPDH seguiremos ejerciendo la defensa de los derechos humanos", dijo Carmona.

La queja está relacionado con un incidente que aconteció el pasado viernes en el cuartel de la Policía en Masaya, donde ella habría dado una bofetada al teniente Danilo López porque este supuestamente la tocó de manera inapropiada.

La abogada también enfrenta un proceso judicial donde la Fiscalía le atribuye el ilícito de obstrucción de funciones policiales.

En el caso, la jueza Nahalia Úbeda resolvió que mientras dure el proceso judicial, Oviedo deberá presentarse los martes de cada semana a firmar la hoja de control de procesados y tiene prohibido salir del país.