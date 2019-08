Roque Toledo, el anotador de milagros en Ciudad Antigua

Agricultor, historiador autodidacta, con 85 años a “tuto”, Roque Toledo Pozo es un campesino que supo aprovechar su cercanía con monseñor Nicolás Antonio Madrigal para aprender de él todo lo que se sabe de la historia de Ciudad Antigua, la tercera ciudad fundada por los colonizadores españoles en Nicaragua, en 1543, después de Granada y León, en 1524.

De caminar lento y hablar pausado, “Roquito”, como cariñosamente es conocido en el pueblo, se pasa la vida entre su casa y el campo, cuando es tiempo de cosecha, y por las tardes y días de descanso, suele plantarse en las esquinas a platicar con sus viejos amigos sobre andanzas de juventud y sucesos cotidianos.

“Roquito” es referencia obligada cuando alguien quiere conocer un poco de historia de la ciudad, ya que él conoce al pie de la letra todo lo acontecido en este lugar desde la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta la fecha.

Él dice que conoce de la historia del pueblo gracias a los folletitos que hizo imprimir monseñor Madrigal.



Anotador de milagros

“No sé qué miró él en mí, que me tomó cariño. Fue para la fiesta del centenario cuando se celebró el nombramiento de santuario que le dieron a la iglesia y se celebraban también los 340 años de haberse trasladado la ciudad de Nueva Segovia, de su asiento original, en 1611, a este lugar, que fue bautizado con el nombre de ´La Muy Noble y Leal Ciudad de los Caballeros de Nueva Segovia´”, cuenta Toledo.

“Monseñor me puso como secretario, algo así como “Anotador de milagros”, y yo llevaba un libro donde iba anotando el testimonio de toda la gente que decía de qué le daba gracias al Señor de los Milagros, y después me nombró guía de los turistas. Con la información de los folletitos, se me fue grabando parte de la historia de Ciudad Antigua, tanto repetía eso, que se me fue quedando en la cabeza y es hasta hoy y no se me olvida, por eso soy conocido en muchas partes”, asegura con cierto orgullo.

Por eso le fascina platicar con los forasteros, a quienes da detalles de cómo era esta ciudad cuando él era niño, allá por la década de los año 40 del siglo pasado. Con absoluta precisión, el guía de los turistas señala los vestigios que quedaron de la primera invasión y saqueo que sufrió la ciudad a manos del pirata inglés Henry Morgan, en 1654.

“En aquella esquina estaba el telégrafo, y allá, -señala con el índice- era la escuela donde aprendí a leer, era una pieza (habitación) de adobe que alquilaban para dar clases, muchos años después fue que construyeron la primera escuela del pueblo. Siguiendo recto, se llega a las ruinas del antiguo convento y más adelante se baja al río, donde estaba la presa con la ruda hidráulica que producía energía eléctrica para el poblado”, explica “Roquito”.

“Cuando era niño, Ciudad Antigua tenía unas 40 casas de taquezal, con piso de tierra, techo de zacate unas, y las mejores eran casonas de paredes de adobe con repello de cal, techo de tejas de barro y ladrillos de cemento, alrededor de la plaza, cerca de la iglesia. Los chavalos jugábamos trompo, la gallina ciega, cuartel inglés, el salto de la zorra, chibolas, beisbol, y en la noche los juegos eran de esconder, arriba la pelota, la anda y otros, eso era alegre, muy sano”, recuerda con nostalgia.

Muchos años después, leyendo uno de los folletitos que hizo Monseñor Madrigal, Roque Toledo se dio cuenta que desde 1752, año en que el Obispo Agustín Morel de Santa Cruz visitó Ciudad Antigua, el pueblo no había cambiado nada, a pesar de que habían transcurrido casi 200 años, pues estaban las mismas 40 casitas de taquezal y adobe que encontró y describió el obispo, con calles desnudas, sin alumbrado público, ni ninguna obra de progreso que presumir.

Sin luz ni carros

“Aquí no se conocían los carros, la gente venía pie o a lomo de mula desde Ocotal, y si viajaba a Jícaro o a Quilalí, era lo mismo, a pie o a caballo por esas montañas. Fue hasta 1950 que don Juan Ramírez, de Ocotal, trajo el primer carro a Ciudad Antigua. Lo recuerdo porque en ese carro se accidentó un hijo, don Pedro Bellorín”, rememora Toledo Pozo.

Afirma que tampoco había luz eléctrica, “la gente se alumbraba con candil de gas y los más pobres con astillas de ocote que traían de los cerros, y aunque parezca mentira, en esos tiempos ya había alumbrado público. Cuando caía la oscuridad, las calles se alumbraban hasta las 9 de la noche con luminarias de ocote, por orden del comandante de plaza, que exigía que cada quien pusiera hogueras enfrente de su casa, ya sea de Ocote, leña o cualquier cosa que ardiera y alumbrara”. relata “Roquito”.

La religiosidad en la población de Ciudad Antigua se acentuó con la llegada de monseñor Madrigal, desde que empezó su labor evangelizadora en toda Nueva Segovia en 1925.

Monseñor Madrigal era progresista y tenía un fervor religioso muy arraigado, a tal punto que sus misas las daba en latín, aún poco antes de morir en 1977. No permitía que en las fiestas patronales se establecieran juegos de azar, ni barreras de toros, ni hípicas, ni bailongos con conjuntos musicales, solo filarmónicas y grupos musicales de cuerdas para amenizar las festividades religiosas, las que siempre eran solemnes. La energía eléctrica, la construcción de las torres de la centenaria iglesia del Señor de los Milagros y otras obras de progreso dan testimonio del legado de este religioso.

Por eso, en Ciudad Antigua nunca hubo una discoteca, ni cine, aunque de vez en cuando, el propio monseñor Madrigal llevaba un proyector para presentar películas religiosas basadas en personajes de la biblia, o de índole informativa sobre agricultura. Pero aun así, “Roquito” asegura que en sus tiempos de juventud bailó más que un trompo con las chavalas del pueblo.

“Roquito” dice que era tímido, que tuvo relación con muchas mujeres, pero no se casó ni engendró hijos.

“Estuve a punto de amarrarme, pero no sé qué paso, sería que yo no la quería mucho, pero el asunto es que nunca me decidí y eso no es correcto, le voy a decir, eso es un error grave, error terrible es ese, es que mire, el hombre solo no hace nada, el hombre que tiene su mujer es cuestión de darle ese valor que ella se merece, pero lo cierto es que el hombre solo, aunque trabaje, no hace nada en la vida”, concluyó el sabio octogenario.