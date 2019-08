Gigantonas: la tradición tomada de España ¿desaparece en  Nicaragua?

El redoble y el tambor apenas empiezan a sonar y ya hay un gentío en las puertas de sus casas esperando a que aparezca en escena esta muñeca, de casi dos metros de alto, con un traje verde con franjas horizontales en blanco, y de cabello rojizo.

En esta zona de Managua, cerca de la iglesia Santo Domingo de Guzmán, de martes a domingo se ve desfilar a la muñeca acompañada de tres músicos, un muñeco de baja estatura que destaca por el tamaño gigante de su cabeza y un hombre que viste como mujer.

“Es una cosa de todos los días”, dice Ramón Ballesteros, pero igual desatiende por un momento la venta que tiene y ríe a carcajadas al ver caminar “sensual” al hombre vestido de mujer.

“Antes no era así, uno veía a la Gigantona acompañada del coplero, los músicos, Pepe Cabezón y los faroleros, pero ahora es otra cosa, te lo digo, yo viví en León”, sentencia Ballesteros, mientras sigue con la vista el recorrido de la muñeca que se aleja de a poco y es seguida de cerca por un grupo de niños.

No hay fecha precisa de cuándo apareció por vez primera la Gigantona en Nicaragua, pero el historiador y folklorista nicaragüense Wilmor López dice que tiene su origen en la región de Cataluña, en España.

Pero en Nicaragua, la Gigantona es una tradición leonesa y eso nadie lo discute.

“La Gigantona es una tradición leonesa, pero tiene su base en España, en la región de Cataluña, allí es tierra de gigantoneros. Allá se llaman enanos cabezudos gigantes; o sea que la expresión gigante, cabezudo, vino de España con los españoles que trajeron sus costumbres, y aquí la nicaraguanizamos prácticamente”, explica López.

La “nicaraguanización” a la que hace referencia López es la incorporación del coplero, el paje y los faroleros al acompañar a la dama en su recorrido.

En España, en cambio, la Gigantona desfila únicamente junto a los enanos cabezudos en una celebración particular de Cataluña.

“Los que salen en España son los reyes y reinas con sus rostros, como gigantes, y los enanos cabezudos y calvos no representan a nadie. Es una tradición de allá y la música que le acompaña es música de banda filarmónica, no de chicheros, porque eso no existe”, explica López.

Agrega que en la ciudad de León, además de los personajes antes mencionados, incorporaron otros elementos, como hacer bailarla y mostrarla en honor a la Virgen de Concepción en diciembre, por las noches. De allí que surgieran los faroleros, encargados de alumbrar las calles durante el recorrido.

Con la electrificación de esa ciudad, personajes como los faroleros dejaron de tener utilidad, pero por tradición aun los conservan.

Una osadía que cambió la historia

Mantienen, también, una versión distinta sobre el origen de esta tradición, que dista por completo a la proporcionada por el folklorista López.

Y esta cuenta que en una fecha no precisada de diciembre de 1728, durante una celebración que organizaron españoles y sus descendientes, un poblador de raíces indígenas tuvo la osadía de invitar a bailar a una española.

En ese período de tiempo, tal invitación era considerada entre la sociedad como un “boom”, porque no concebían que una española se relacionara con un aborigen.

Wilber Conde, un leonés cuya familia por cinco generaciones ha tenido gigantonas, dice que tras ese baile surgió una relación de pareja.

“Fue un desafió al sistema, una burla hacia a los españoles, el indígena se enamora de la española y la saca a bailar, ella acepta y termina moviéndose al ritmo que le tocan los músicos, por eso es que nace la tradición, pero claro con el tiempo ha variado. Las primeras gigantonas eran hechas con cabeza de jícaro y madera”, contó Conde, quien trabaja con las autoridades gubernamentales en la promoción de esta tradición.

Conde dice que esta versión del origen de la Gigantona se conoce por la tradición oral, como ocurre con algunos cuentos y leyendas en Nicaragua.

Para Wilmor López esta versión carece de veracidad, porque “no hay documentos ni fundamentos sólidos que lo sustenten”.

Pese a mantener versiones distintas del nacimiento de esta costumbre, López y Conde coinciden en que la Gigantona, a excepción de León, es víctima de la distorsión y citaron como ejemplo Managua.

“En Managua es otra Gitantona, tiene enanos y músicos, lo que está bien, pero también desfilan con bailarinas. La gigantona tradicional es un baile integrado por un coplero, tres tamboreros, el Pepe cabezón y a veces los faroleros. Hay coplas jocosas y sale en diciembre“, asegura Conde.

Para el folklorista López, en Managua lo que seguramente ocurrió, es que un leonés se asentó y trajo consigo la tradición, con el transcurso del tiempo otros lo siguieron y por desconocimiento lo están distorsionando.

“¿Qué lo ha provocado?, el éxodo del tradicionalista a Managua. Y su oficio es eso, de gigantonero y por las tardes sale para recaudar con su arte. He visto y he oído de turistas que vienen en marzo, por ejemplo, y piden la Gigantona, el Güegüense. Pero el Güegüense salía en enero, pero ahora no, sale todos los días. Así ocurre con la Gigantona, les pagás y te dicen cuatro coplas, porque es parte de su oficio. La Gigantona no va a desaparecer, lo más probable es que se distorsione más… el gigantonero (en Managua) no tiene el acento, ni la tradición ni la herencia de León, aquí lo hacen por negocio, así que no creo que vaya a desaparecer”, aseguró López.

El extenso recorrido de la Gigantona

Abraham Josué López tiene 24 años y es dueño de la muñeca de casi dos metros de alto, que luce el vestido verde con franjas blancas horizontales que recorre las calles cercanas a la iglesia Santo Domingo.

Hace seis años, este joven sonaba el redoble que hacía bailar a “María”, la Gigantona de su exjefe.

Un día de tantos, después de caminar desde el barrio Los Ángeles hasta Sabana Grande, decidió que era el momento de independizarse, y así lo hizo.

Al llegar a su casa buscó a sus padres y les prestó dinero, luego de unos días ya tenía su Gigantona y en las calles se le oía decir: “El gallo que se serena muy de madrugada canta. El que duerme en casa ajena, muy oscuro se levanta”.

A la fecha tiene cuatro muñecas gigantes y varias personas le trabajan. Ya no camina tanto como antes, pero de esta actividad recibe ingresos.

“Antes teníamos eventos seguidos, las empresas nos buscaban, ahora no tanto, pero siempre obtenemos algo”, cuenta el joven.

Hay que escuchar a los médicos tradicionales

López no se ve como emprendedor, pero está claro que esta actividad le genera ingresos y en pro de esto, ha recurrido a la “picardía”.

La “picardía”, para López, consistió en incorporar al desfile de sus gigantonas a las bailarinas, que son hombres vestidos de mujer.

Él está claro que esto no lo dicta la tradición, pero se ha percatado que gusta.

“A la gente les gustan (las bailarinas) y las piden, sobre todo en los eventos. En León lo hacen diferente, aunque yo no he ido, pero eso me han contado. De aquí salen cuatro gigantonas para diferentes lados, no hay rutas fijas, salimos confiados que nos irá bien”, precisó López.

Pese a no conocer en detalles la tradición, López asegura apoyarse en colegas leoneses, sobre todo cuando se trata de encargar vestidos y reparar redobles, tambores, enano cabezón y la pieza principal, la Gigantona.

“Todo se encarga en León, allí hay talleres y ellos manejan bien la tradición. Por lo menos a nosotros nos sale a 12 mil cada Gigantona, y eso porque ya nos conocen. Cuando hay eventos importantes, les damos a hacer los vestidos, porque las empresas son exigentes”, indicó.

Milton Pomares, cuyo nombre artístico es Michel, asegura haberse involucrado como bailarina de Gigantona hace cinco años, porque le gusta la tradición.

Camina a diario cerca de 12 kilómetros y en este trabajo ha visto cómo atrae las miradas y las atenciones. Ha sufrido también dolores en el cuerpo por las extensas caminatas y los estragos del sol y la lluvia.

En sus jornadas, que comienzan a la 2:00 pm y terminan a la 10:00 pm, le acompañan adultos y niños. Al volver a casa, asegura, tiene al menos mil córdobas en la bolsa.