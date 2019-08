Denuncian desaparición de pastor que regresó de Costa Rica

Familiares del pastor Guillermo Herrera Moncada, denunciaron este lunes su desaparición, tras su ingreso al país procedente de Costa Rica.

Documentos emitidos por migración costarricense, muestran que el religioso abandonó ese país el 22 de julio pasado por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Ante la desaparición de su esposo, Juana Blanca Rodríguez, viajó este miércoles desde Costa Rica a Nicaragua y esta mañana se presentó en la sede del organismo Defensores del Pueblo, para hacer la denuncia.

Según la esposa del pastor, ambos se fueron a Costa Rica en julio del año pasado porque ella presentó problemas cardíacos y motivados por el clima de inseguridad que en ese momento había en Nicaragua, decidieron quedarse en el vecino país del sur.

Juana Blanca Rodríguez, aseguró que su pareja no fue parte de las protestas antigubernamentales que surgieron en ese momento, razón por la cual, este 22 de julio decidió retornar a Nicaragua, para visitar a sus familiares en Jinotepe.

"A las 9:39 de la mañana del 22 de julio fue la última vez que hablamos. El me llamó y me dijo que había llegado bien, su llamada coincide con el documento que me dieron en Peñas Blancas", relató la denunciante.

Al transcurrir los días y percatarse que el pastor no se comunicaba con ella, empezaron a buscarlo.

"Lo hemos buscado pero nadie sabe nada de él, por eso pedimos a la gente que si saben de él, que nos ayuden a ubicarlo", expresó Juana Blanca Rodríguez, durante la conferencia.

Pese a que la denunciante asegura que su pareja no estuvo involucrado en protestas, hizo la denuncia cubriéndose el rostro.

"Las personas que me conocen saben que soy pastora, pero me han dicho que por seguridad es mejor no mostrar mi cara porque a muchas personas los han detenido", declaró Blanco.