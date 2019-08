Anciana de Rivas logra hablar con su hijo, tras 20 años incomunicados

La señora Adela Valentina Flores, de 82 años, quien ayer solicitó ayuda para encontrar a su hijo, del que desconocía de su paradero desde hace 20 años, la mañana de este lunes terminó su ansiada espera por tener noticias de su primogénito.

Luego de que El Nuevo Diario publicara un artículo, en el que doña Adela Valentina manifestaba que deseaba poder ver a su hijo antes de morir, Douglas Edén Palma Flores, quien desde hace 20 años se fue hacia Costa Rica, pudo contactarse con ella, luego de ver la publicación que fue compartida por miles de usuarios en las redes sociales.

Doña Adela Valentina Flores, después de haber hablado con su hijo, asegura que por diversas situaciones, él no había logrado comunicarse con ella, sin embargo al ver la publicación de El Nuevo Diario, la misma noche del domingo buscó como comunicarse con ella.

Después de 20, doña Adela Valentina Flores jamás perdió las esperanzas de volver a ver a su hijo, abrazarlo y besarlo, cada día lo esperaba y aunque su deseo no se ha cumplido por completo, dice que el solo el hecho de poder hablar con él después de tanto tiempo, le ha dado mucha felicidad.

La última vez que doña Adela Valentina Flores había hablado con su hijo fue un día después que partió para Costa Rica, cuando la llamó para decirle que había llegado bien, en julio de 1998.

El Nuevo Diario llamó a Douglas Edén Palma, para consultar las razones por las que no se había comunicado con su madre y mientras doña Valentina Flores escuchaba la conversación de su hijo no dejaba de su sonreír al oír su voz.

“Dígale que lo estoy escuchando”, expresaba la anciana de 82 años, mientras el periodista de El Nuevo Diario entrevistaba a su hijo, posteriormente solicitó hablar con él.

Al hablar con su hijo, doña Adela Valentina no dudó en preguntarle las razones por las que nunca volvió a su casa y porque jamás la llamó, a lo que su primogénito respondió que él había buscado como comunicarse con ella, pero que sin embargo, por razones laborales no podía regresar a Nicaragua.

“Yo siempre he estado al tanto de ella por medio de un familiar, ya que ella no tiene teléfono. No he podido regresar a Nicaragua, por motivos laborales porque que tengo que andar por todo Costa Rica, pero después de marzo del 2020, estoy planificando regresar al país, para reencontrarme con mi mamá y presentarle a mis dos hijas y mi esposa”, explicó Douglas Edén Palma.

Según doña Adela Valentina, ella desconocía que su hijo estaba al tanto de ella, porque a la persona que llamaba para que le informara sobre su estado, jamás le dijo que él preguntaba por ella.

Douglas Edén Palma dice que recibió muchos mensajes ofensivos en las redes sociales por no haberse comunicado con su mamá, pero que estas personas “desconocen las circunstancias de su vida”.