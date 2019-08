Pastor desaparece al volver de Costa Rica

“Ya estoy en Nicaragua, todo bien”, fueron las últimas palabras que Guillermo Herrera Moncada dijo a su esposa, el 22 de julio a través del teléfono celular, cuando salió de Costa Rica por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Desde entonces, Juana Blanco Rodríguez no ha sabido nada más de su pareja.

Blanco presentó este lunes la denuncia de la desaparición de su esposo, en las oficinas del grupo de abogados Defensores del Pueblo, asegurando que Herrera se dedica a la labor de pastor evangélico.

Denuncian desaparición de pastor que regresó de Costa Rica

Aseguró que la última conversación que tuvo con él ocurrió a las 9:39 a.m. del 22 de julio pasado, y para confirmarlo, mostró una copia de la hoja de movimiento migratorio que le proporcionaron las autoridades costarricenses.

“Él me dijo ‘ya estoy aquí’, apenas pasó por Migración”, relató Blanco, afirmando que lo ha buscado en hospitales y estaciones policiales.

“Fui al hospital de Rivas y no está. Anduve en (la cárcel) El Chipote, la gente me recomendó que lo buscara ahí, pero tampoco está. Me llamó un comisionado para reconocer un cuerpo que apareció; afortunadamente no era él”, dijo la denunciante.

La mujer aseguró que su esposo jamás estuvo involucrado en ninguna protesta o acción antigubernamental, pero ella decidió visitar El Chipote, porque algunas personas le aseguraron que “si está detenido, seguramente está en ese lugar”.

En Estelí

Juana Blanco manifestó que ella y su esposo tienen 23 años de ser pastores y han hecho su labor principalmente en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua.

Añadió que de 1998 al 2003 vivieron en Costa Rica y luego retornaron a Nicaragua, pero en julio de 2018, debido al clima de inseguridad que había en este país, optaron por regresar a Costa Rica.

El pastor regresó a Nicaragua el 22 de julio para visitar algunas iglesias y familiares, pero desde su ingreso desconocen su paradero.

“La primera semana no nos preocupamos mucho, porque creímos que andaba con su familia, pero después nos comunicamos con sus parientes y nos dijeron que no había llegado, así que el miércoles (28 de julio) me vine a buscarlo”, relató Blanco, quien informó del caso, cubriéndose el rostro con una blusa.

Le preguntamos por qué se tapaba la cara y respondió que algunas personas le han explicado que las autoridades nicaragüenses arrestan “a todo aquel que les parece sospechoso”.

“Por la situación que estamos pasando aquí, todo el mundo es sospechoso, tengo un hijo en Nicaragua y eso me angustia”, declaró.

Los parientes del pastor, de 52 años, mostraron la copia de un documento que indica que el desaparecido es residente permanente en Costa Rica. El número del documento es 155814220427, con el número de expediente 135-183626.