Policía cita a mujer para preguntarle si colocó capa azul y blanco en santo de Jinotepe

La Policía Nacional citó esta tarde a Karla Daniela Lazo, originaria de Jinotepe, para responder si colocó una capa de color azul y blanco en la imagen de Santiago Apóstol.

La mujer negó la acción y denuncia los señalamientos como una forma de intimidación contra los devotos de la ciudad.

El domingo 4 de agosto culminaron las fiestas patronales de Jinotepe y a lo largo del día, varios promesantes colocaron cintas azules y blancas en la imagen.

Muchos devotos incorporaron en sus trajes de diablitos y huipiles la bandera de Nicaragua.

No obstante, en la noche, cuando la imagen volvía a su parroquia, un promesante colocó una capa con franjas de colores azul, blanco y amarillo, con un escudo de Nicaragua en el centro.

Por tales acciones, la Policía Nacional citó a Karla Daniela Lazo para que respondiera si ella colocó la capa en el santo de Jinotepe.

Lazo relata que llegaron dos oficiales a su casa para entregarle una cita a la que debía acudir en 40 minutos.

“Llamé a mi mamá, a amigos y familiares para que me acompañaran pero estando en la estación de policía entré sola donde (el comisionado Pedro Rodríguez) Argueta y lo primero que hizo fue preguntar si tenía celular y le dije que no. Me quitó la hoja de la cita y pidió mi cédula, pero no la llevé y fue en ese momento que me preguntó que si soy opositora al gobierno y le dije que sí”, apuntó Lazo.

Acto seguido, asegura que el comisionado fue directo al grano y le preguntó ¿vos le pusiste la capa y fuiste una de las que gritaste cosas políticas en la iglesia?

Ante los señalamientos, la joven le explicó que no porque el domingo fue a la procesión en horas tempranas pero a las dos y treinta de la tarde se fue a la casa de una amiga.

“No estuve en la entrada del santo. No coloqué la capa, aunque no le veo nada de malo a esa acción. No fui yo, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, pues estaba en casa de mi amiga”, expresó Lazo.

La joven denunció que el lunes 5 de agosto le hicieron llegar a su número de WhatsApp un mensaje donde la señalaban de colocar la capa a la imagen del santo y de gritar consignas contra el gobierno.

Lazo asegura que los señalamientos del comisionado Rodríguez Argueta, quien la mandó a citar para una "entrevista sobre problemas de convivencia social" los percibió como un método de intimidación contra los devotos de Jinotepe.