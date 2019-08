Litzy Madrigal López, de 12 años, habitante del Triángulo Minero, se levantó la madrugada del 24 de julio pasado para ayudarle a su mamá a preparar tortillas y esa mañana desapareció.

Nubia López Ramos, madre de Litzy, afirmó que cuando notó que la jovencita no estaba, corrió por un camino varios minutos tratando de ubicarla sin éxito en la comunidad Waslalita Iyas, en Siuna.

“Aquí en el campo nos despertamos bien temprano, yo la escuché cuando ella molía el maíz, pero al buscarla ya no la encontré, dejó tirada la masa y no estaba”, relató a El Nuevo Diario la mamá de la desaparecida.

López aseguró que una mujer podría estar vinculada a la desaparición de su hija, ya que días antes las observó conversando mientras buscaban atención médica en un puesto de salud de la comunidad.

“Mi hija era de dominio, conmigo pasaba todo el día. Yo estoy segura que esa mujer está involucrada, porque el día que fuimos al centro de salud, ella se le acercó. No sé qué le dijo, pero solo fue que le hablara y la niña desapareció; su ropa está completa, pero falta su partida de nacimiento”, relató la madre.

Hipótesis

Para López Ramos, su hija fue sacada de su casa con engaños por gente que busca “seguramente aprovecharse de su situación” de pobreza.

“Aquí trabajamos en el campo, ni teléfono usamos. Ahorita estamos usando uno, porque un vecino nos prestó por esta situación (la desaparición). Por eso sé que ella no se fue con ningún hombre, porque no se comunicaba con nadie, se mantenía conmigo. Para mí que esa mujer me la sonsacó (convenció) y la mandó quién sabe dónde”, afirmó después de presentar la denuncia ante la Policía.

Relató que algunos pobladores le han manifestado que han visto a su hija en algunas comunidades de Siuna, pero al llegar a los sitios indicados, nadie sabe nada de ella.

Tercer caso reportado

Este viernes, Litzy Madrigal López cumple 17 días de haber desaparecido. Igual que ella, la boxeadora Sara Centeno, de Matagalpa, y la menor Kathy Mercado Pérez, de Managua, también son buscadas después de desaparecer misteriosamente.

Centeno desapareció el 22 de junio pasado, cuando salió a correr en la mañana. La atleta de 36 años es madre de una adolescente, a quien atendía todo el tiempo, por tal razón, su familia descarta que la desaparición haya sido por su gusto.

Kathy Mercado Pérez, quien habita en Bello Amanecer, Ciudad Sandino, se perdió el 29 de julio pasado. Ese día, su mamá Ilse Pérez, también vendedora ambulante, la dejó sola en la parada de la Universidad Centroamericana (UCA).