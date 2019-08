“Masaya vive un ambiente de pobreza, acecho, encarcelamiento, temor”

El párroco de la iglesia San Jerónimo, José Antonio Espinoza, afirma que la ciudad de Masaya no está para celebraciones como antes de 2018. Por esa razón, la parroquia ya comunicó a sus feligreses que las fiestas patronales se harán este año como en el 2018, sin pólvora, sin palo lucio y sin otras atracciones.

El sacerdote explica que las festividades al patrono San Jerónimo han venido variando desde el 2018, porque antes tenía participación la Alcaldía de Masaya y ahora la parroquia se encarga de todo.

¿Cómo va a ser la festividad de san jerónimo este año?

Va a mantener la sobriedad del año pasado y el espíritu de oración. La procesión va a salir, no necesitamos que haya un mayordomo. Por eso, en el comunicado (emitido este domingo por la parroquia) hemos dicho que no habrá pedido de licencia, es algo innecesario, porque el párroco ejerce todas las funciones y lo hacemos junto con la Cofradía de San Jerónimo. Vamos a insistir más en el espíritu de oración, recogimiento, de sobriedad, dentro de los límites de la pobreza.

¿Qué es la petición de licencia?

Es un acto que se hacía, una persona venía a la iglesia para pedir permiso de ser mayordomo. Este sería el segundo año que este acto no se va a realizar.

¿Quiénes eran los que generalmente solicitaban esta licencia?

Fueron variando durante los años, últimamente era la Alcaldía municipal. El año pasado tomamos otras decisiones y este año vamos igual.

¿Por qué no se normalizan las fiestas de san jerónimo?

Hay tanta gente en Masaya que sufre pobreza, desempleo, están encarcelados, exiliados y todo eso nos pide un espíritu de creyente diferente, acorde a la situación que nos toca vivir como ciudad.

¿Esta decisión fue tomada por los feligreses, la iglesia o ambos?

Por todos en conjunto, comenzado por el cardenal (Leopoldo) Brenes, nuestro arzobispo, la Cofradía, los feligreses. Todos estamos de acuerdo en cómo debe celebrarse la fiesta este año.

¿Se han retirado feligreses por estos cambios?

No, no se han retirado, todo lo contrario, el feligrés se acerca a la parroquia. Pienso que es una respuesta muy importante del feligrés de buscar a Dios. Ante la circunstancia de dolor, sufrimiento y la crisis, la respuesta la buscamos en Dios. No nos alejamos de él, nos acercamos a él.

¿Han acogido bien los cambios en la fiesta de san jerónimo?

No le llamamos cambios, le llamamos una respuesta necesaria de fe a la circunstancia que estamos viviendo, no son precisamente cambios. En la página de Facebook de la parroquia hay dos comunicados, uno de ellos es el comunicado conjunto que hicimos con la parroquia de San Miguel. Los feligreses están trabajando con nosotros en la realización de la fiesta, principalmente a través de la Cofradía de San Jerónimo y el Consejo Parroquial Pastoral.

¿Cuánto necesitan recaudar, como mencionan en el comunicado?

Hacemos un vago cálculo que necesitamos unas 10 horas de música y lo que nos interesa es el arreglo del altar, las flores, las rosas, las candelas, ese tipo de cosas. No es el gasto de los años anteriores que llegaba casi a los US$10,000. Este año no, igual que en el año pasado vamos a reducirlo muchísimo, acogiéndonos a la circunstancia social que nuestro pueblo vive.

¿Por lo menos a la mitad?

Mucho menos que la mitad.

¿Cuándo dice que no habrá juegos de pólvora, se refiere que no habrá nada de pólvora durante la fiesta?

En toda la celebración no habrá pólvora totalmente. La parroquia no va a hacer ese gasto. Creemos, incluso, que no necesitamos en este momento. Si queremos reducir los gastos, la pólvora no es estrictamente necesaria. La actividad del palo lucio se realizaba cerca de la parroquia y estaba a cargo de la Cofradía de San Jerónimo, pero igual, la Cofradía decidió que eso no es necesario en este momento. Si queremos vivir el ambiente de oración y recogimiento, el palo lucio no entra.

El año pasado la alcaldía optó por sacar una imagen réplica de san jerónimo, ¿cómo ve eso?

Lo hemos dicho por muchos años y la gente lo comprobó el año pasado; la imagen de San Jerónimo que para el tráfico, es la que está aquí. Podrán sacar todas la que quieran, pero la gente no va, porque es esta la imagen tradicional de San Jerónimo. La Alcaldía hizo lo que le pareció mejor, no nos interesa, nosotros hacemos la parte nuestra como parroquia.

¿El tema de los agüizotes ya no lo ven ustedes?

No, eso es folclórico y no entra en las fiestas patronales. Aunque aprovechan la fecha, pero no depende de la parroquia.

¿Cómo siente el ambiente en masaya?

Masaya vive un ambiente de pobreza, acecho, encarcelamiento, temor y un motón de cosas, que el que vive en Masaya lo sabe perfectamente. Lo vive en carne propia.