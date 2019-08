Comisión para reformar ley del café solo consulta a cooperativistas

Los diputados sandinistas de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional prevén tener listo este miércoles el dictamen de reforma a la Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, que permitiría al Estado usar un fondo de al menos US$25 millones en certificados de garantía de financiamiento a caficultores.

La comisión consultó este martes a delegados del sector cooperativista, pero en el proceso han sido ignorados los representantes de las asociaciones de cafetaleros, comercializadores y exportadores de este grano.

La reforma también cambiará el modo de formar la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec), que tendría un miembro más del gremio cooperativista (tres en total), elimina los dos cargos asignados al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y deja en cuatro la cantidad de miembros del sector privado cafetalero, seleccionados de forma unilateral por el Gobierno.

“A nosotros no nos han tomado en cuenta como gremio cafetalero”, aseguró Víctor Castillo, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa.

Castillo afirmó que no es momento de hacer reformas por la situación en que se encuentra el gremio, “una situación crítica por el cambio climático, los altos costos de producción y por una reforma tributaria que nos ha afectado”.

En cambio, Manuel Morales, de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), valoró como positiva esta reforma diciendo que los productores de café no darán el aporte de un dólar al fondo de la Conatradec, cuando el precio por quintal sea de US$100 o menos.

Agregó que, con los cambios previstos, los productores de café estarían mejor representados en la comisión y que el fondo de la Conatradec, calculado en unos US$25 millones, servirá para emitir certificados de garantías “para poder tramitar préstamos en el Sistema Financiero Nacional”.

Ariel Bucardo, representante del Consejo Nacional de Cooperativas, declaró que con la reforma “se aumenta la representación del sector cooperativo e importante, ya que el cooperativismo son 24,000 productores de café, que producen casi un millón de quintales y exportan alrededor de 600,000 quintales, o sea, que tienen un peso importante en el sector”.

Se oponen

“Hacer reforma no es correcto”, recalcó Víctor Castillo, indicando que lo prudente sería eliminar ese aporte a la Conatradec de un dólar por quintal de café vendido, “pero es algo que estamos analizando y nos pronunciaremos pronto sobre este aspecto en particular”.

Para Castillo, el sector público no debería tener tantos representantes en la Conatradec. “Hay cinco instituciones públicas, eso es estar malgastando el dinero, debería de ser una sola institución pública la que debe ser el facilitador en las políticas para el sector de los cafetaleros”, sugirió.

“Deberíamos de paralizar esa reforma, no es el momento adecuado para hablar de reformas a una ley que no ha dado fruto desde el 2013, será la tercera reforma, a esta ley la vienen parchando y no dan solución a los ademadas del sector”, insistió el cafetalero matagalpino.

Recordó que desde el año 2013 los cafetaleros han aportado a la Conatradec, llegando “a tener aproximadamente 26 millones de dólares a la fecha y no hemos visto ninguna retribución de todo el dinero que nosotros hemos aportado”.

Aura Lila Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, que reúne a unos 3,000 productores, dijo que “no es el momento de reformas, por el contexto crítico en el que nos encontramos”, porque es “hacer más maquillaje a una ley que no es funcional, a una instancia que tampoco funciona”.

“Debemos sentarnos el sector privado, el sector cafetalero, las organizaciones que conformamos este sector, todos los eslabones de la cadena para sentar una posición al respecto”, propuso Sevilla.

Sevilla cuestionó: “¿Cuántas manzanas de café se renovaron? ¿Cuántos créditos se colocaron? ¿Cuántos productores se beneficiaron? ¿Dónde está el complejo de laboratorio? ¿Dónde está la transferencia de tecnología? ¿Cuánta tecnología hemos adoptadas como productores?”

Afirmó que “se ha logrado renovar 30,000 manzanas, pero fue por el esfuerzo de los productores, con financiamiento de los productores, no fue por la Conatradec”.

“En la Conatradec lo que ha hecho falta es voluntad política por parte del Gobierno, que significa burocracia. Tenemos 5 años discutiendo en la Conatradec sobre el laboratorio de suelos, foliares, con presupuesto, y lo que tenemos ahí es un equipo de lujo, tres técnicos con una experiencia en el trabajo del café encerrados en una oficina ni a los territorios bajan y eso lo pagamos nosotros”, denunció.

“¿Creen que el crédito va a fluir en las condiciones en las que estamos ahora? Ellos están levantando falsas expectativas a los productores”, recalcó.

La Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) demandó al Gobierno “tratar de manera responsable el problema estructural” de la caficultura del país.

Según Excan, cualquier aporte de los productores debería aplicarse cuando el precio del café esté por encima del costo de producción, que en este momento anda por los US$140 por quintal.

Asimismo, pidió que la selección de los candidatos a la Conatradec sea en base a ternas presentadas por los gremios cafetaleros.

Excan también solicitó al Gobierno derogar las reformas a la Ley de Concertación Tributaria, que eliminó la exoneración del IVA en la compra de insumos y servicios que utilizan los caficultores.

Suspender el aporte

Azucena Castillo, legisladora del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), lamentó que los productores cafetaleros no cooperados hayan quedado fuera de la consulta, y anunció que presentará un voto razonado en contra de esa reforma.

Para Castillo, se debería suspender el aporte de un dólar de los cafetaleros y establecer un “período de veda para la recuperación del este sector, eso sería un alivio para los cafetaleros”.

Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista, dijo que la expectativa es que “empiece a fluir el crédito a través del Sistema Financiero Nacional”, porque se dispondrá de “un fondo que permitirá presentar una garantía colateral para poder desarrollar la habilitación del sector”.

Gutiérrez dijo la participación del sector privado en la Conatradec continuará, pero con “auténticos representantes de los productores”.