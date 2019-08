Artesano de Monimbó lleva seis días incomunicado tras detención policial

Familiares del artesano Reynaldo Antonio Martínez, originario de Monimbó, Masaya, denunciaron la mañana de este miércoles ante el grupo de abogados “Defensores del Pueblo, que lleva seis días incomunicado.

A Reynaldo Martínez lo detuvo la Policía Nacional el pasado viernes a la cinco de la mañana cuando se dirigía hacia su trabajo.

Según la denuncia interpuesta por su esposa, Juana Del Carmen Alvarado, una patrulla de la Policía Nacional dio persecución a Reynaldo Martínez y cuando estaba a unas cuadras de su vivienda agentes se bajaron de la camioneta y se lo llevaron.

La esposa de Reynaldo Martínez fue a la estación policial de Masaya para conocer el paradero de su esposo, sin embargo ahí le manifestaron que lo habían trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua (DAJ), mejor conocida como El Chipote.

Tras seis días de haber sido detenido, la familia de Reynaldo Martínez desconoce de su paradero y no ha podido verlo.

Aunque los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial reciben los alimentos que le lleva su esposa, ella no tiene la certeza de que se encuentre detenido en esta cárcel.

Juana Del Carmen Alvarado además explicó que su hija de seis año no deja de preguntar por su padre, lo que se ha convertido en unja situación muy difícil ya que no sabe cómo explicarle que lo detuvo la Policía.

"No sé nada de mi esposo, tenemos una hija de seis años, ella llora todos los días y no sabemos qué decir, necesito saber cómo está y por qué lo detienen. No sabemos si es porque anduvo en las tres protestas que se realizaron en Masaya, no nos dicen nada", denunció Juana López Alvarado.

Julio Montenegro, miembro de Defensores del Pueblo, explicó que un abogado interpuso un recurso de exhibición personal a favor de Reynaldo Martínez, pero este proceso no se ha cumplido, pero a que no existe una acusación formal en su contra.

Según denunció el abogado, a Reynaldo Martínez se le señala de estar involucrado en el lanzamiento de bombas en Masaya, hecho por el cual en las últimas semanas han detenido a varias personas, entre ellas un menor de 14 años y artesanos de pólvora.

"Se está volviendo común las detenciones en la ciudad de Masaya por supuestos hechos que tiene que ver con bombazos, hablamos de detenciones de menores de 15, de jóvenes de 21 años y, en este caso de 25 años, Reynaldo Antonio Martínez, pero a él todavía no se sabe en qué condiciones está, ya han pasado seis días y las autoridades no lo han dejado ver", señaló el abogado Julio Montenegro, quien ahora estará dando seguimiento al caso.