Sector privado duda del proyecto de canal interoceánico

Representantes del sector privado y del movimiento campesino coincidieron este miércoles en que la idea del Gobierno de retomar el proyecto del canal interoceánico parece una medida para evitar tocar temas de actualidad relacionados con la crisis del país.

“Yo creía que eso ya estaba muerto, sobre todo por el tema político. Nunca se vio que el Gobierno de China públicamente saliera apoyando esto (el megaproyecto), sino, que era un empresario. Tampoco se supo nunca si había capacidad para poder afrontar todos estos gastos”, subrayó Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Añadió que con la idea de retomar el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega podría estar buscando aliados internacionales. “Es posible que él (Ortega) esté buscando aliados tan fuertes como China para buscar la manera de parar las sanciones, aunque vemos que en el futuro no van a ser solo sanciones personales, sino que pueden ser también institucionales, y eso puede de alguna manera golpear más fuerte a este país”, señaló Maltez.

El presidente Ortega anunció este martes que se están realizando nuevos proyectos ambientales para retomar el proyecto de la construcción del canal interoceánico, una obra cuya inversión se estimó hace 6 años en US$50,000 millones, para unir el Caribe con el Pacífico nicaragüense.

El anuncio surge un mes después de haber vencido el período de concesión que Nicaragua le había otorgado a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group), presidida por el empresario chino Wang Jing.

La empresa no presentó avances para la obra en los 72 meses de plazo.

El presidente de Cadin aseguró que dado el alto nivel de inversión que requería la obra, consideraba que el Gobierno había recapacitado sobre las dificultades económicas para ejecutarla.

Al participar en un aniversario más de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Ortega afirmó: “nosotros no hemos renunciado (al canal interoceánico) y, al contrario, tenemos que, con el pueblo nicaragüense, históricamente el compromiso de que se haga realidad el canal por Nicaragua”.

El mandatario nicaragüense dijo que el canal no es algo que estuvieran inventando ni una obra que venga a afectar o dañar a nadie, sino a fortalecer el comercio global y darle a Nicaragua una fuente de recursos que le permitiría darle un mayor desarrollo, crecimiento y mejorar las condiciones económicas.

“Es imprudente”

Azucena Castillo, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) afirmó que el canal no tuvo éxito con el empresario chino y quizá con las negociaciones con Irán están buscando alguna solución para eso.

“Es imprudente que se esté hablando de temas sensibles como el canal, que provocó la constitución del Movimiento Campesino. No hay que seguir echando leña al fuego con este tipo de cosas cuando el país está en una situación muy peligrosa, a lo externo por las sanciones y a lo interno por el desempleo, la falta de recursos para los productores, el turismo a la baja, entre otras cosas”, agregó Castillo.

Añadió que deberíamos estar tomando distancia de proyectos que están señalados por el Departamento de Estado de EE. UU., como es el caso del canal.

El presidente de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, afirmó que el tratar de “revivir” el proyecto del canal interoceánico es “una táctica de distracción del Gobierno ante la crisis que vive el país”.

“Quieren provocar que la gente hable del canal y no hable del tema importante que para nosotros en este momento es la justicia y la democracia”, aseveró Chamorro, y agregó que no hay manera de que la obra no traiga destrucción masiva al lago de Nicaragua.

Campesinos: proyecto caducó

Entre tanto, el líder del Movimiento Campesino Anticanal, Medardo Mairena, afirmó que “el acuerdo (del canal) ya venció (su plazo) y revivirlo es una amenaza”, porque según él, lo que quiere el Gobierno es quitarle las tierras a los productores.

Mairena aseveró que el Gobierno trata de crear más conflicto, el proyecto no fue efectivo porque nunca fue viable y piensa que no hay inversionistas interesados en destinar millones en un país enfrascado en una crisis sociopolítica.

El representante campesino afirmó que los campesinos han sufrido persecución y acoso por haberse opuesto al proyecto del canal y que precisamente 6 integrantes de la directiva han sido apresados y condenados, incluyéndolo a él, mientras otros centenares han tenido que salir al exilio.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que ha brindado acompañamiento al Movimiento Campesino, dijo que la ley 840 (o ley del canal) ya expiró en junio y prácticamente regalaba la soberanía nacional.

“Es posible que el Gobierno pueda hacer otra, pero si sostiene la misma concesión, sería igualmente violatoria a la Constitución Política”, dijo Cuevas.