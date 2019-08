Visa tica en bancos, y se siembra desconcierto

Aumentó la burocracia en la solicitud de visas para viajar a Costa Rica, pues ahora no sólo basta la larga fila que se tiene que hacer para solicitarla en el Consulado de ese país, sino que se le agregó otra, la del Banco de la Producción (Banpro), donde se deberá depositar el dinero correspondiente al pago de la misma.



Algunos nicaragüenses que hacían filas ayer en las afueras del Consulado, se quejaban que debido a la “cola” que hicieron en el Banpro no pudieron llegar a tiempo para obtener la visa, pues el Consulado únicamente recepciona los pasaportes de siete de la mañana a doce del mediodía.



“Yo vine como a las diez aquí (Consulado), pero me dijeron que tenía que ir al Banpro a pagar, tomé un taxi, hice la fila por casi una hora, y cuando regresé me dijeron que no podían recibirme el pasaporte, así que tengo que venir de nuevo mañana”, se quejaba la señora Xiomara Meza.



Otros de los quejosos señala que en el Banpro no son priorizados, y que la caja rápida no funciona con la agilidad necesaria para que una persona que pretenda viajar el mismo día pueda hacerlo.



“Si tenés que viajar el mismo día, no se puede, porque una hora en Banpro, una hora aquí, si no está muy lleno, y después ir al Mercado “Roberto Huembes” a buscar bus para Rivas, y después a la frontera; estarías llegando con las completas a la frontera, donde cierran a las cuatro y media las oficinas”, dijo uno de los afectados.



Es importante destacar que antes el trámite resultaba más ágil, pues en el mismo Consulado se pagaban los 20 dólares correspondientes a la visa.



Cumpliendo órdenes, con reserva

Al ser consultado por el cambio, el cónsul general Víctor Emilio Lascarez manifestó que el mismo se dio en cumplimiento del mandato dictado por el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que señala como requisito para extender el visado presentar la minuta o recibo del banco.



“La Ley del Timbre Consular determina el pago de una comisión por el servicio, que es lo que siempre se ha hecho; con respecto al pago en el banco yo estoy cumpliendo con la instrucción, porque tengo mis reservas sobre la misma”, manifestó el Cónsul General.



De acuerdo con el cónsul Lascarez, el convenio realizado entre Banpro y el Ministro de Relaciones Exteriores de su país está a la espera de un referéndum de la Contraloría General de la República de su país.



“Me causó una gran sorpresa, porque tengo entendido, como funcionario público, que solamente cuando se está autorizado se puede convenir algo como esto, en este caso el gobierno de Costa Rica debió hacer el trámite a través del Ministro de Hacienda, que a la vez debió estar autorizado mediante ley para deducir del pago que manda la Ley de Timbre Consular la comisión de un banco, y a la vez que debe hacerse un proceso licitatorio para determinar quién maneja esos recursos, en el caso que estuviese autorizado por alguna ley, y no hay ninguna”, manifestó Lascarez.



En esta temporada el Consulado de Costa Rica emite como promedio entre 300 y mil quinientas visas diarias.