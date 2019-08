Alianza Cívica se prepara para un futuro pos diálogo

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia creó un Consejo Ejecutivo que tiene a representantes de varios sectores y serán quienes tomarán las decisiones de ahora en adelante.

Desde su creación, la Alianza Cívica trabajó con un equipo negociador de seis miembros, quienes participaron en los diálogos nacionales con el Gobierno, pero el contexto ha cambiado, dijeron este viernes sus integrantes.

“Estamos reestructurando la Alianza en un esquema organizativo. El Gobierno por su intransigencia cerró la mesa de negociaciones, entonces la instancia relevante en este momento es el Consejo Ejecutivo”, indicó Juan Sebastián Chamarro, nuevo director ejecutivo de la Alianza Cívica.

Chamorro agregó que se valoró la necesidad de crear entidades ejecutivas que agilicen la toma de decisiones concebidas en la organización.

Al respecto, Carlos Tünnermann, el nuevo coordinador general de la Alianza Cívica, dijo que “el Consejo Ejecutivo tiene un representante por cada uno de los ocho sectores que tiene la Alianza”.

Añadió que también tenían la necesidad de tener un director ejecutivo que dedique todo su tiempo a los asuntos de la Alianza Cívica, para irse consolidando y organizándose más.

Tünnermann sostuvo que, por el momento, el Gobierno no ha dicho nada sobre la posibilidad de retornar a la mesa de negociación, como lo han solicitado organismos locales e internacionales.

“Si el Gobierno decidiera convocarnos a la mesa de negociación, en ese momento veríamos cómo sería la representación, si será la misma o sería una representación más amplia o diferente. Esto se decidirá en el momento en que el Gobierno tome la decisión de retomar el diálogo”, enfatizó Tünnermann.

El pleno de la Alianza Cívica conformó también seis comisiones que son parte del nuevo organigrama del grupo opositor.

“Son seis comisiones de trabajo, los miembros del pleno de la Alianza ya se distribuyeron en las comisiones, cada quien escogió la comisión en la que va a trabajar y quedaron constituidas, falta todavía que el pleno de la Alianza designe un coordinador para cada comisión”, expresó Tünnermann.

La reestructuración de la Alianza se hizo para ser más efectivos, por lo cual van a emprender un proceso de ampliación, integrando a otras organizaciones.

“El propósito es promover una mayor unidad, que en estos momentos es necesaria para mantener las demandas de justicia y democracia”, añadió.

NO SERÁ PARTIDO POLÍTICO

Pero Tünnerman enfatizó que la Alianza Cívica, por ahora, no plantea convertirse en un partido político.

Si llega un momento en que se vea eso como necesario (constituirse en partido político), lo van a discutir en el plenario.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro recalcó que tienen mucho trabajo que realizar en este nuevo contexto y que, como toda organización viva, se están adaptando a esta realidad.

“Esperamos que el Gobierno se abra, que en algún momento la salida sea democrática, pacífica, a través de una negociación, pero no por ello vamos a quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que trabajar para provocar esa solución democrática a la crisis”, añadió.

Una de las preguntas, comentó Chamorro es: “¿Cómo se van a incorporar nuevas entidades y nuevos miembros a la Alianza? Eso está referido en el trabajo que vamos hacer en lo que se llama la comisión de inclusión, ante la importancia de incorporar nuevos miembros, parte de esta restructuración también incluye invitar a nuevos miembros a formar parte de la Alianza Cívica para tener una base más amplia”.

ÓRGANO DE EJECUCCIÓN Y SEGUIMIENTO

En un comunicado divulgado este viernes, la Alianza Cívica informó que el Consejo Ejecutivo es el órgano de ejecución y seguimiento de todas las acciones que apruebe el plenario de la Alianza.

Agrega que este Consejo de ocho miembros, elegidos por un año y sin posibilidad de reelección, se ha escogido para asegurar la mayor representatividad de la organización.

Los miembros del consejo son: Edwin Carcache, por el sector estudiantil; Sandra Ramos, por el sector laboral; Medardo Mairena, por el sector campesino; Daisy George, por la Costa Caribe; Ernesto Medina, por el sector académico; Azahálea Solís, por la sociedad civil; José Adán Aguerri, por el sector privado; y José Pallais, por el sector político.

“Se acordó la conformación de seis comisiones de trabajo que serán las encargadas de llevar al plenario las decisiones a tomar. Estas comisiones son: Inclusión, para incorporar nuevos miembros y ampliar la representación de la Alianza Cívica; Gestión política, encargada de alianzas y reformas electorales para alcanzar elecciones observadas, libres, transparentes y adelantadas”, dice el comunicado.

También una de Relaciones Internacionales, para coordinar la lucha en el frente internacional; Comunicación y posicionamiento; Administración y de Verificación; y Seguridad, que atenderá los temas Justicia y Derechos Humanos para continuar la consecución de la justicia para las víctimas y sus familiares, dice el comunicado de la Alianza Cívica.

Los cambios son “producto de un proceso de reflexión estratégica, se busca adaptar a la Alianza Cívica al nuevo contexto nacional y enfrentar los desafíos de la lucha por la justicia y la democracia. De manera especial la Alianza Cívica se desarrolla para contribuir al necesario proceso de unión de todas las fuerzas políticas de la oposición a la dictadura”, indica el pronunciamiento.

CAMBIOS EN FUNIDES

Tras la reestructuración en la Alianza Cívica, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) informó que Federico Sacasa Patiño es el nuevo Director Ejecutivo de la organización, según un comunicado emitido por la junta directiva de la fundación este viernes.

Sacasa sustituye en el cargo a Juan Sebastián Chamorro, quien permanecerá como miembro de la Junta Directiva de Funides.

Jaime Montealegre Lacayo, presidente de la junta directiva de Funides, expresó “su profundo agradecimiento a Juan Sebastián por su labor durante su tiempo como director”, cita el comunicado.

El electo director de Funides, Federico Sacasa, se graduó en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad Georgetown y su especialidad en finanzas en la American University de Washington.

El comunicado del cambio de director explica que Sacasa, desde su regreso del exterior en 2011, ha trabajado en Nicaragua por una democracia con libertades ciudadanas, “instituciones sólidas y un verdadero apego a la constitución y al Estado de Derecho para poder lograr un desarrollo sostenible que beneficie a todas las familias nicaragüenses”.

Según el comunicado emitido por Funides, Sacasa ha tenido una distinguida carrera corporativa a nivel nacional e internacional.

“Se desempeñó por más de 30 años como ejecutivo senior en Aozora Bank (Japón), Caribbean Central American Action (CCAA), Bank of América, Banco del Crédito del Perú, Wells Fargo Bank y Banco Nacional de Nicaragua, construyendo una experiencia sólida en la gestión de negocios en diferentes regiones del mundo”, subraya la nota de prensa.

Sobre el cambio, Juan Sebastián Chamorro expresó que "me separo de la dirección ejecutiva del Funides, pero continúo siendo miembro de la junta directiva del Funides, pero en mi cargo ejecutivo ya no, porque paso a ser director ejecutivo de la Alianza”.

Agregó que en este momento, por la necesidad que atraviesa el país, consideró que es importante asumir esa responsabilidad en la Alianza Cívica.

“Hoy (este viernes) se dio el nombramiento en la Alianza y obviamente no se puede estar en dos cargos de dirección ejecutiva. Me estoy trasladando ya completamente con todo el tiempo a la Alianza Cívica. Me separo del cargo en Funides para dedicarme tiempo completo a la Alianza Cívica", apuntó Chamorro.