Abogada de familia de Eddy Montes: Caso llegará a instancias internacionales

La abogada de la familia de Eddy Montes, el reo al que mataron a balazos en mayo en la cárcel La Modelo, dijo el viernes que llevará el caso a instancias internacionales, luego de que el Ministerio Público rechazara recibir un escrito en el cual se pedía una investigación y esclarecimiento del crimen.

Leyla Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo ya está trabajando para llevar el caso a instancias internacionales y explicó que el escrito que llevó ayer a la Fiscalía es parte de ese proceso.

“El pueblo nicaragüense y los familiares tienen derecho a que el caso de Eddy Montes se esclarezca, tomaremos otras acciones para que el caso se visibilice y se imparta justicia por la muerte del reo”, expresó.

Este viernes se cumplieron los tres meses desde la muerte a balazos de Montes, un veterano del ejército de EEUU que tenía 57 años al momento del crimen.

Montes participó en las protestas de 2018, en Matagalpa, luego lo arrestaron y lo enjuiciaron por diversos cargos, entre ellos terrorismo.

Según testigos, Montes murió por el disparo de un oficial de la cárcel La Modelo, el 16 de mayo, en circunstancias que hasta ahora no se han esclarecido.

En el escrito que le rechazaron, Prado estaba solicitando con carácter de urgencia que el Ministerio Público respondiera sobre la denuncia de la muerte de Montes, hace tres meses, y exigía a las autoridades pronunciarse sobre el caso en un plazo de veinte días.

La solicitud a la Fiscalía pedía continuar las investigaciones o que se pronunciara si archivaría o desestimaría el caso, si consideraba que no hay pruebas o delito, informó Prado.

La abogada estuvo una hora en recepción del Ministerio Público, esperando respuesta, el viernes por la tarde, con “vigilancia” del fiscal departamental de Managua, Alejandro López.

Los funcionarios de la Fiscalía leyeron el documento y después de consultas telefónicas no lo dieron por recibido, como es obligación de esta institución, denunció Prado.

“Estoy indignada porque el Ministerio Público no me recibió el escrito donde les pido respuestas. Me hicieron malas miradas y me tomaron fotografías. Salió una persona diciendo que ella no podía recibir el documento y luego varias que repitieron lo mismo”, dijo Prado.

“No existe una investigación del responsable de la muerte de Montes”, tuiteó la abogada que da seguimiento a las averiguaciones en nombre de la familia del manifestante fallecido.

MUERTE QUE CONMOCIONÓ

El jueves, el embajador de EEUU, Kevin Sullivan, manifestó a periodistas nicaragüenses que “la decisión el Gobierno de no cumplir los primeros compromisos obstaculizó la posibilidad de avanzar en las negociaciones durante los meses de abril y mayo, situación que empeoró con el asesinato de Eddy Montes en la cárcel La Modelo”.

El exsoldado estaba en la lista de manifestantes que debían ser liberados en el plazo de 90 días, según los acuerdos entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua.

En su momento, el Departamento de Estado de EEUU condenó “vehementemente” la muerte del manifestante que gozaba de nacionalidad estadounidense y nicaragüense.

El vocero del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, hizo en mayo un llamado para realizar de inmediato una investigación transparente.

Prado, quien da acompañamiento legal a Eddy Jafet Montes Montenegro, hija del fallecido manifestante, señaló que la denuncia contra la muerte de Montes se interpuso el 31 de mayo de este año, y señaló que el Ministerio Público le dio recepción, pero ahora no responde sobre el avance del proceso.

HOSTIGAN A FAMILIARES

La abogada denunció que los familiares de Eddy Montes no la acompañaron a presentar el escrito en la Fiscalía porque sienten mucha inseguridad en la finca donde viven.

“(Los familiares) están rodeados de parapolicías, están con mucho temor, no pueden salir de su finca en La Dalia (Matagalpa). No pudieron venir a acompañarme”, denunció Prado.

Sobre la autopsia privada que los familiares estaban realizando, la abogada señaló que han tenido avances, pero les falta tener acceso a los videos de la autopsia inicial realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML).

La abogada dijo hay una negativa de parte del gobierno para obtener el material audiovisual, que es importante para la realización de una autopsia privada.

Según la autopsia del IML, la causa directa de la muerte de Montes fue una hemorragia masiva o shock hipovolémico irreversible.

Como causa intermedia, la autopsia menciona una laceración vascular entre la arteria y la vena ilíaca izquierda y la herida perforante por un proyectil de arma de fuego en la cavidad pélvica o abdomen, señalada como causa básica de muerte.

Los familiares aseguran que la autopsia del IML contradice la versión del Gobierno.

Francisco Montes, primo del fallecido, aseguró en múltiples ocasiones que la autopsia del IML señala que el balazo fue de largo y que no hay señales de pólvora.

En cambio, el comunicado del Ministerio de Gobernación emitido el mismo día de los hechos, señaló que hubo una alteración al orden público en la cárcel que provocó un forcejeo entre presos y custodios, ocasionando un disparo producto del forcejeo que impactó contra Eddy Montes.

Otros reos que presenciaron lo ocurrido desmintieron el comunicado del Ministerio de Gobernación.