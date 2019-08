Retienen a manifestantes excarcelados y les quitan sus pasaportes cuando regresaban de Costa Rica

Los excarcelados Olesia Muñoz y Ermis Morales, han sido retenidos por varias horas por agentes de Migración y Extranjería de Nicaragua, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, cuando regresaban procedentes de Costa Rica, donde habían participado en una “gira informativa”.

La retención es justificada por los agentes de Migración, como un “chequeo de rutina”, sin embargo los manifestantes llevan más de tres horas retenidos y les quitaron sus pasaportes.

Según denunció Olesia Muñoz, al momento de cruzar la frontera, las autoridades de Migración le requisaron su maleta y al encontrar unas pequeñas cruces que traía para regalar en Nicaragua, procedieron a retenerla.

“Nos tienen en Migración desde hace tres horas, estamos en la frontera nica, nos quitaron el pasaporte a Ermis y a mí, me quitaron las cruces, son cruces exorcizadas y con eso llevamos el mensaje de amor y de paz a todos los exiliados nicas que están en Costa Rica, pero como nos sobraron yo me traía estas 200 a Nicaragua”, explicó Muñoz, vía telefónica.

Muñoz, conocida como pianista y soprano de la parroquia Santa Ana de Niquinohomo, refirió a las autoridades de Migración que si debía pagar impuestos por las cruces que se lo indicaran, para proceder a realizar el pago, pero las autoridades insistieron en que no se llevaría “la mercancía”.

“Solo nos saben decir que esperemos, yo les dije que si tenía que pagar impuestos que me los cobraran, pero que nos dejaran ir y se negaron, solo nos saben decir que esperemos”, denunció Muñoz.

La manifestante excarcelada denunció que los agentes de Migración, prácticamente, los han dejado sin transporte, debido a que el bus en el que pretendían llegar hasta Managua partió sin ellos, porque llevan retenidos más de tres horas.

“No nos indican cómo pretenden que nos regresemos, no sabemos si esta retención es para volvernos a encarcelar, pero yo me he negado a entregar mi celular porque no me van a dejar incomunicada y si me lo quieren quitar lo voy a estrellar contra el suelo”, advirtió Muñoz.

Ambos excarcelados señalaron a El Nuevo Diario que temen por su salud, ya que ambos son diabéticos y se sienten descompensados, por el estrés al que están siendo sometidos y por la falta de alimentos.

Los excarcelados denunciaron que este actuar de las autoridades de Migración y Extranjería es parte del asedio y persecución que persiste contra los manifestantes que fueron liberados bajo la Ley de Amnistía.

Morales y Muñoz permanecían en Costa Rica desde el pasado viernes, realizando giras informativas, participando de manifestaciones junto con los exiliados y entrevistándose con autoridades costarricenses.

Muñoz fue liberada el pasado 11 de julio bajo la Ley de Amnistía, la manifestante era señalada, junto con su hermana Tania Muñoz, de cometer delitos como crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas y amenazas.