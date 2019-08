Un hombre ingresó a la fuerza a la vivienda en la que habitaba su expareja, en el barrio El Recreo Norte de Managua, la hirió de gravedad y agredió a su mamá y a su hermana.

Según la familia de Seylit Parrales Selva, de 26 años, quien ahora se encuentra entre la vida y la muerte, su expareja Gerold Álvarez, de 29 años, esperó que el papá de la joven se fuera a trabajar, para tirarse el muro de la casa vecina e ingresar a la vivienda a agredirla.

"Él se tiró y se metió al cuarto de ella, (luego) comenzó a pelear, yo les decía que se calmaran, de repente él saco una navaja y la empezó a herirla, a mí me tiró con la silla, mi otra hija se metió y le pegó con un palo y él le corto los dedos", relató Urania Selva, madre de Seylit Parrales, quien es ciega y permanece postrada en una silla de ruedas.

De acuerdo con la denuncia de la familia de Seylit Parrales, Gerold Álvarez le propinó cuatro estocadas a la joven: dos en el cuello, una en el pecho y otra en el abdomen.

"A como pudo (Seylit) salió de la casa, pidió ayuda y los vecinos la llevaron al hospital", contó la mamá de la joven.

Urania Selva dijo a El Nuevo Diario que su hija se había separado hace más de un año de Gerold Álvarez porque este le daba maltrato.

La agresión, contra la joven, que según las leyes de Nicaragua podría ser tipificado como un femicidio frustrado, ocurre ocho días después que Seylit Parrales interpusiera en el Distrito III de la Policía Nacional una denuncia por amenazas contra Gerold Álvarez.

Según la madre de la joven, aunque la violencia persistía desde hace varios años, su hija no denunciaba a su expareja porque tenía pesar por la niña, sin embargo hace poco tiempo empezó a enviarle mensajes con amenazas de muerte, razón por la cual procedió a hacer la denuncia, pero en la estación policial le dijeron que no podían detener al hombre porque ella no presentaba ningún golpe, pese a que llevaba una grabación donde él le decía “te voy a matar, andá búscate tu cajón que te voy a matar, mi mamá ya sabe que te voy a matar”.

“Le dijeron (los policías que recibieron la denuncia) que no tenían por qué actuar ellos porque ella no llevaba ningún golpe, entonces ella les dijo: ´Que es lo que esperan entonces que él me mate´, entonces ellos le dijeron, ´para que nos evitemos estos problemas entonces mejor botá el chip (tarjeta de teléfono) y comprá otro´”, denunció la madre de la joven.

Los hechos se registraron a las siete de la mañana de este lunes y Gerold Álvarez, quien trabaja como guarda de seguridad fue capturado por vecinos de la zona, cuando intentaba huir después de herir de gravedad a Seylit Parrales.

Seylit Parrales tiene un niño de cuatro años de su primer matrimonio y con Gerold Álvarez había procreado una niña de un año y medio.

Según la familia de la joven, desde que inició su relación con Gerold Álvarez este le daba maltrato, y que cuando la niña nació él empezó a rechazarla.

"Él no quiere a la niña porque dice que desde que nació ella lo ha dejado de atender a él", expresó la madre de Seylit Parrales.