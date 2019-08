Colonos construyen casas en tierras indígenas

Un grupo de colonos que mantienen tomadas cientos de manzanas del territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn), ya han construido casas y se mantienen armados, denunciaron indígenas de esa zona.

When Javier Hanzak, vicepresidente del territorio Sauni As, afirmó que la semana pasada realizaron una visita a los territorios invadidos junto con la policía y funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), pero no fue suficiente para convencer a los invasores de abandonar las propiedades.

El líder indígena afirmó que no hubo suficiente apoyo de las instituciones de Gobierno para dicha visita.

“Solamente dos policías acompañaron a los indígenas. Además de un personal del Marena y de parte del gobierno territorial indígena (GTI), algunos técnicos”, precisó.

Hanzak calificó el acto de los colonos como “crimen organizado, porque no están legales en nuestras tierras”.

Afirmó que la Policía y el Marena interrogaron a algunos colonos y estos les aseguraron que hay una comisión formada por ellos, que se encarga de ver el asunto de la repartición de las tierras.

“Dos colonos nos dieron la información que ahora hay 127 familias y 70 casas ya construidas con madera aserrada y techo de zinc, y también que hay hombres armados”, precisó.

El representante de los indígenas aseguró que incluso en el lugar ya construyeron una iglesia evangélica.

Durante el recorrido, la gente armada al ver a los policías se concentró en la cima de un cerro, describió Hanzak, quien precisó que el tipo de armas que tienen los colonos son escopetas doble cañón, rifles 22 y pistolas.

Hanzak afirmó que la policía quiso hablar con los colonos, pero estos se retiraron.

Dicha situación había sido denunciada hace 2 meses. Hanzak indicó que en esa ocasión los habrían podido desalojar, pues no habían construido casas, pero que esta vez tienen hasta armas de fuego.

Estimó que los tomatierras han arrasado más de 600 manzanas del bosque.

“Nosotros no pudimos levantar una extensión exacta porque no hay seguridad, ellos son bastantes y se han extendido por una gran área”, manifestó.

Hanzak supo que la manzana de tierra está siendo vendida en C$1,000.

Marena cita a colonos

El Marena citó a los colonos que fueron encontrado en la zona invadida.

De acuerdo con uno de los documentos en el que el Marena manda a citar a uno de los tomatierras, este debía presentarse el 14 de agosto en las oficinas del municipio de Bonanza.

Dicha citación señala que tienen que comparecer en la delegación territorial del Marena “para dilucidar perjuicios de daños ambientales”.

Según Hanzak, no se ha podido saber si el invasor asistió a la cita con el Marena.