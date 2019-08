Denuncian falta de atención médica a manifestante preso

Con serios problemas respiratorios está el manifestante Jaime Navarrete Blandón, recapturado por la policía y trasladado a celdas de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Modelo, donde no se le permite el ingreso de medicamentos ni atención médica, denunció su abogada defensora, Yonarqui Martínez.

La abogada explicó que tiene diversas lesiones y una de las peores es su nariz, ya que su tabique nasal ha sido quebrado en dos ocasiones por las golpizas recibidas por la policía.

Añadió que tiene problemas por fracturas en sus costillas y que padece de fuertes dolores de cabeza, afectación que se acrecenta por estar en una celda caliente y donde la circulación de aire es mínima.

“Jaime está procesado, así que no cabe recurso (de exhibición personal). En la audiencia inicial y la preliminar solicité atención médica especializada de urgencia para él; inclusive la Cruz Roja Internacional en sus recomendaciones consideró que fuera valorado por un especialista, sin embargo, no ha sido enviado. Tampoco a los familiares hasta el día de hoy no le reciben medicamentos”, dijo Martínez.

La abogada indicó que, según anteriores exámenes médicos, él tiene una lesión cerebral por consecuencia de un accidente de hace años, pero a esto se suma que cuando fue capturado le quebraron la nariz.

Dijo que la segunda vez que lo capturaron le patearon la cabeza y que por la quebradura en la nariz tiene problemas para respirar bien.

“La quebradura (en la nariz) necesita una operación, sin embargo, el Sistema Penitenciario Nacional no le ha proporcionado lo que necesita para poder estar bien”, alegó Martínez.

Navarrete a temprana edad vivió en Estados Unidos, sin embargo, decidió regresar y establecerse en Nicaragua junto a su esposa, la estadounidense Ivonne Navarrete.