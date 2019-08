Los mosquitos no nacen portando el virus… Lo adquieren al picar a alguien”

Para el entomólogo Oswaldo Rodríguez Flores, el mosquito Aedes aegypti habría desarrollado cierto nivel de adaptación a insecticidas que antaño se utilizaban para combatirlo.

Señala que los mosquitos son organismos muy evolucionados y como todo insecto tienen “un montón de cosas inexplicables”, por ejemplo, como seleccionan depósitos más grandes para evitar que las larvas mueran si el agua se evapora, algo que ellas tienen presente al momento de depositar sus huevos.

¿Cuáles son las características que posee el zancudo Aedes aegypti?

Una de las características es su tamaño pequeño, un par de alas como la mayoría, díptera (dos), pero tiene también un par de alas modificadas en halterios en la parte posterior.

Tiene un aparato bucal que nosotros le llamamos picador–chupador, que no es nada más que la modificación de las piezas bucales diseñadas especialmente para picar.

Las hembras tienen ese aparato bucal especialmente para picar, atravesar la piel de los humanos y de algunos mamíferos y succionar la sangre, mientras que en el macho el aparato bucal le sirve para succionar lo que es la sabia de las plantas. Las patas del zancudo son alargadas, y muchas veces tienen bandas de color blanco, el cuerpo es negro con tonos de café, tiene en el abdomen manchas longitudinales también de color blanco.

¿Cómo buscan y pican a los humanos?

Las hembras localizan a su huésped a través del calor corporal, la emanación del dióxido de carbono cuando respiramos, es otra señal; y también influye la etapa en la cual se encuentra la hembra.

Las hembras que más se alimentan o que más necesidades tienen son las que acaban de eclosionar del estado de pupa, porque para ellas la sangre es un elemento biológico esencial, necesitan la proteína que lleva la sangre para la formación de sus huevos, esos son los patrones que necesitan para localizar al huésped, pero también he leído que hay ciertos tipos de sangre que ellas prefieren como, por ejemplo, el tipo sanguíneo B.

Es la hembra la que pica. ¿Lo hace durante horas específicas del día?

Los estudios dicen que ellas prefieren las horas del amanecer y las horas del atardecer para lo que es buscar alimentos y la ovoposición (depósito de huevos).

Epidemiólogos han dicho que este tipo de mosquitos está haciéndose resistente. ¿Hay alguna investigación sobre este aspecto?

En el país digamos que no, pero por la naturaleza de los mosquitos hace que uno coincida con ese planteamiento.

Como todos los insectos tienen la capacidad de crear rápidamente resistencia y usted lo ve, antes se utilizaba el malatión, después se estuvo utilizando temefos, cuya marca registrada era Abate y a esos resisten ya, hoy en día, los mosquitos.

Nosotros sí mantenemos un manejo (de vectores) y no lo variamos, eso hace que vayan adquiriendo resistencia como todos los insectos plagas; entonces eso que dicen los especialistas está bastante próximo a ser cierto.

¿Por qué se ha vuelto más agresivo este mosquito? Por lo menos en honduras así lo han catalogado algunos médicos.

No sé, no entiendo el término para definir agresividad, creo que es más bien que su población se está adaptando más y entonces se están estableciendo más en el entorno humano. Realmente pienso que ellos como especie ya tienen sus niveles; posiblemente a lo que ellos (los médicos) se refieren es que hay más ataques, entonces es muy posible que ciertas medidas de contingencia en nuestros sistemas estén fallando, porque suele ser así, mientras no se vean brotes decimos está todo bien, pero cuando se ven los números, el incremento de casos, es que se dice: ‘Aquí está pasando algo’.

¿Hay estudios sobre la población del zancudo Aedes en el país?

Zancudos que transmiten el dengue en el país por lo menos hay cinco, pero de esas cinco especies cuatro son del género Aedes y una es del género Culex.

De esas cuatro especies del género Aedes, solamente dos son las más frecuentes en los entornos humanos, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, pero de esos dos, uno es el que se establece más con nosotros y es el Aedes aegypti.

Seguramente expertos que han venido a colaborar con la unidad encargada de esto, como es el Ministerio de Salud (Minsa), tienen que tener esa dinámica: contactar especialistas en entomología médica que son los más adecuados para efectuar este tipo de estudios.

Si el Minsa tiene o no una unidad de especialistas que estén monitoreando todo ese proceso es algo que desconozco, pero pienso que es necesario crear una unidad de monitoreo y estudio de insectos vectores que ahí se incluiría el vector del dengue, como es el Aedes aegypti.

¿Qué tipo de estudios son los que se tendrían que realizar para conocerlos mejor?

Primero, habría que determinar qué especie es, analizar si hay presencia del virus a través de técnicas moleculares. Se pueden hacer también estudios en determinadas zonas geográficas sobre cuál de las especies es la que domina, si es albopictus o aegypti.

También incluso se pueden tomar muestras, establecer una cría que no es algo tan difícil y con ellas estar evaluando cómo responden a diferentes tratamientos para ver, por ejemplo, las dosis, concentraciones y determinar cuáles insecticidas y qué técnicas de manejo son más eficaces, pero también se puede determinar el serotipo de dengue que porta.

¿Cuál es el período de vida del Aedes?

Puede llegar a vivir entre 40 y 75 días, un aspecto importante a saber para las cosas de manejo, el mosquito necesita el agua que es donde se desarrollan las larvas por lo menos 10 días.

La hembra pone el huevo en el agua y ellas necesitan un período de 10 días para vivir en esa agua. En el agua cambian de estado y ya son alados, ya son de vía libre y van a buscar al huésped.

Una cosa importante es que los mosquitos no nacen portando el virus, sino que lo adquieren al picar a alguien portador y es cuando lo pueden transmitir, por eso cuando a alguien se le diagnostica dengue, lo primero que se hace es cubrir el sitio donde duerme con mosquitero, porque el virus está en el cuerpo de uno, llega un mosquito, succiona y luego va y propaga el virus, es lo que se llama "vectoreando", esa es la dinámica.

¿Cuántas larvas o huevos puede una hembra colocar en depósitos de agua?

Una hembra puede poner hasta 400 huevos. Puede ponerlos en masa, o poco a poco, eso va a depender de si ella encuentra un buen estanque, ahí los puede colocar, pero si halla frascos, floreros, entonces los va poniendo ahí.

¿Cuál es el asunto con los insectos? Ellos son organismos muy evolucionados y cuando uno estudia insectos se da cuenta que ellos tienen un montón de cosas inexplicables de cómo ellos hasta en una unidad, un depósito la hembra lo puede escoger hasta por su tamaño, si es muy pequeño no pondrán los huevos, porque el agua podría evaporarse y van a morir sus larvas, entonces, ella va a escoger depósitos grandes, ese es un mecanismo que realizan para el momento de depositar sus huevos.

Estas especies están en todas las áreas. ¿no hay distinción de región o municipio del país?

En donde esté el humano y en las actividades que hacemos, le creamos condiciones, por ejemplo, por el tipo de agua, ellos necesitan agua estancada, pero limpia, y ahí está el huésped (el humano). Ellos dependen de nosotros y donde nosotros estemos ahí estarán ellos.

¿El mosquito es un enemigo bastante difícil de erradicar?

Sí. Es que el manejo del vector es el problema, pero como te digo, todo es integral, por ejemplo, el manejo de las casas, de las fuentes de agua, también se debe tomar en cuenta el uso de insecticidas apropiados para eso.

Hace como un mes miré que el Minsa ha comenzado a aplicar una bacteria que es el Basilus turingensin el serotipo israelensin (BTI) que me parece es muy apropiado, tradicionalmente el que se utilizaba era el temefos (Abate), y el mosquito ya ha desarrollado resistencia sobre este. Otro (insecticida) que aún no se utiliza aquí, pero sí en el canal de Panamá es el Epinosad, que es también un insecticida que se obtiene a base de una bacteria, no es agresivo como los químicos que produce la industria, pero esto es algo que tiene que ser integral, es una lucha entre nosotros y ellos, los mosquitos van a buscar cómo sobrevivir, entonces en su evolución van desarrollando mecanismos para sobrevivir a los insecticidas, a los manejos.

¿Qué recomienda para que se realice un adecuado manejo del vector?

Para disminuir el riesgo algo se podrá hacer, por ejemplo, nosotros desde nuestra casa podemos deshacernos de todo envase que puedan almacenar agua, colocar de buena manera los trastos, revisar los drenajes de las casas, esa es una parte.

El uso de protección en las entradas de las casas, como cedazo, cortinas, el uso de mosquiteros también, uso de insecticidas adecuados por parte de las autoridades, que se hagan aplicaciones integrales en las pilas, en los ambientes, algo importante es realizar el monitoreo de la resistencia del vector, esto debe ser integrado con otras cosas.

Ahora hay elementos más allá, como por ejemplo países como Islas Caimán o Panamá, que han hecho pruebas liberando un mosquito macho genéticamente modificado. Estos se encuentran con hembras y una vez que copulan, las hembras guardan suficiente esperma para sus huevos, pero la descendencia de esta muere, entonces es un sistema que han desarrollado