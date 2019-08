ACNUR prepara asistencia económica para nicas en Costa Rica

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, Milton Moreno, afirmó que el reto que tiene el gobierno costarricense es la “agilización de los procesos de entrega del estatus de refugiado” a los nicaragüenses.

En total, según las últimas cifras presentadas por ACNUR, hay 67,192 nicaragüenses buscando refugio en Costa Rica, luego de 15 meses de crisis sociopolítica en Nicaragua.

Las dificultades que más afectan a la comunidad nicaragüense que busca refugio en Costa Rica, según Moreno, son alimentación, alojamiento, salud y empleo.

Por lo cual, dice en esta entrevista con El Nuevo Diario que en septiembre implementarán un plan de respuesta inmediata que incluye componentes de asistencia en dinero efectivo y salud.

¿Cuál es el trabajo especial que está realizado acnur para apoyar a los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica a buscar refugio?

En términos de asistencia, la respuesta humanitaria por parte del ACNUR y de nuestras agencias socias en este periodo, de abril a la fecha, más que todo ha sido con el incremento de las personas que han solicitado refugio y que ha recibido Costa Rica. Entonces, esto ha provocado un cierto alargamiento en los tiempos de espera para la atención, por lo cual hemos tenido que tomar medidas especiales y concretas con nuestras agencias socias, para abordar esta situación y poder apoyar a las personas de manera más directa.

Hace unas semanas terminamos unas jornadas. Fuimos a seis comunidades donde sabíamos que había mayor presencia de nicaragüenses y hemos realizado jornadas de registros y evaluaciones económicas. Logramos resultados positivos porque pudimos registrar a más de 5,000 personas, hay muchas que sabemos que no se pudieron acercar a la jornada, pero siguen y pueden seguir registrándose con nosotros o con nuestras agencias socias que están aquí en San José.

¿Qué proyectos de asistencia están dirigidos a esos nicaragüenses?

En términos de asistencia, actualmente estamos montando un programa de respuesta inmediata para las personas con mayor vulnerabilidad, a quienes se les brindará asistencia económica por un tiempo definido de tres meses y es un proyecto que estamos trabajando con la Unión Europea.

¿En qué consiste el plan de respuesta inmediata?

La atención de este programa es de asistencia en efectivo, tiene un componente importante de salud y también un componente de apoyo en comunidades de acogida, que pueden ser comunidades nicaragüenses que también están apoyando.

El Plan de Respuesta Inmediata se aprobó a mediados de mayo y tuvimos que salir a la comunidad internacional para recaudar los fondos, lo cual agradecemos a la Unión Europea y al Gobierno de los Estados Unidos.

¿Cuántas personas serían las beneficiadas con el programa de asistencia humanitaria a personas de mayor vulnerabilidad?

Inicialmente estamos tratando de alcanzar unas 500 familias, pero queremos luego poder escalar ese proyecto. El Plan de Respuesta Inmediata pretende asistir más o menos a 10,000 personas, si se logra conseguir el financiamiento para escalar el proyecto.

¿En cuál mes se podría implementar este programa?

Esperamos que a mediados de septiembre tener el programa andando y eso quiere decir que empezaríamos en ese tiempo la distribución de esa asistencia y, luego, buscaríamos más fondos para escalar el programa para beneficiar a más nicaragüenses.

¿Cómo se manejan esos fondos que se reciben en concepto de ayuda para la atención de los refugiados?

ACNUR recauda fondos de la comunidad internacional, los recibe e implementa directamente esos fondos, pero también a través de varias agencias socias con las que tenemos convenios para el manejo de los fondos que les damos para asegurar que se distribuyan de acuerdo con los criterios que nosotros les damos. Hay todo un sistema de reporte de cómo se ha usado el dinero, los alcances de ayuda, pero tengo que ser franco, aunque estamos haciendo eso, no podemos llegar a todo el mundo y, sobretodo, es ahí donde estamos tratado de escalar esos proyectos pilotos, para ayudar a más personas.

¿Cuáles son esas agencias socias que tiene ACNUR?

Tenemos cuatro que están bastante involucradas: HIAS, SENDEROS, Fundación Mujer y RED, las cuales pueden dar información, seguimiento legal, se gestionan casos, se asesora a las personas sobre dónde pueden buscar ayuda, también tenemos las universidades que ven ciertos temas, entonces trabajamos de esta manera para tener mayor alcance.

¿Hay un fondo particular que se haya recaudado para ayuda de los nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica?

Nosotros aquí atendemos no solo a personas nicaragüenses, atendemos a personas que vienen de las américas y más allá de las américas. No tenemos un fondo particular para las personas nicaragüenses, pero sí le puedo decir que, de la región, Costa Rica es el país que más recibe a nicaragüenses y en el programa de nuestro país la presencia de los nicaragüenses es el 90%, eso quiere decir que la mayor parte de esos fondos se dedican a ellos, pero no recibimos fondos para un grupo determinado de nicaragüenses, recibimos para todos los que buscan refugio.

¿Cuál es la situación más difícil que han logrado constatar que están pasando los nicaragüenses?

Las tres o cuatro áreas importantes, que es donde estamos tratando de conectar la ayuda inmediata, es alojamiento, alimentación y otras necesidades básicas caseras, y salud, esas son las categorías más importantes, claro está que hay muchas más.

¿Hay algún registro del número de atenciones que como acnur han brindado en los últimos 15 meses en Costa Rica?

Desde abril 2018 hasta ahora, de las casi 70 mil personas que han llegado a Costa Rica a buscar refugio hemos asistido a un 60%, lo cual pudo ser asesoramiento legal, ayuda para presentar una solicitud, el seguimiento, ayudarles a encontrar dónde quedarse, atención en salud y ayudar con el arriendo, pero depende de las necesidades de las personas. Sabemos que no podemos ayudarlos porque los fondos tienen sus límites, pero dentro de lo posible se ha prestado ayuda a por lo menos el 60% de todos los que han llegado a Costa Rica, que puede ser desde darles información hasta hospitalizar a un solicitante en un caso bastante grave de salud.

¿Qué tipo de relación tienen con el gobierno de costa rica para tratar la situación de los nicaragüenses en ese país?

Tenemos que estar en diálogo constante con ellos para saber quiénes han llegado en el mes, cómo se están manejando los casos y eso lo hacemos constantemente. También apoyamos a varias instituciones para que puedan ampliar su capacidad de respuesta y que estén al tanto de las necesidades de las personas, que vienen cambiando con el tiempo.

Entonces, cuando el Gobierno da respuestas nosotros tratamos de completar esa respuesta, técnicamente cuando se pueda y si no por medio de financiamiento para contratar personal adicional, obtener equipos que les permitan crear base de datos, eso más allá de lo que ya el Gobierno costarricense ha puesto para la respuesta.

¿Qué tipo de respuestas están buscando ustedes como acnur del gobierno de Costa Rica para los nicaragüenses que buscan refugio?

En la mayoría de los países los procesos de entrega del estatus de refugio o asilo son bastante extensos. Tenemos entendido que de las personas que han presentado solicitudes desde el año pasado, por lo menos 26 han recibido el estatus al que aplicaron. Lo que ha sucedido aquí, con la llegada numerosa de nicaragüenses, es que no tenían la capacidad para recibir todos esos casos al mismo tiempo y es algo que por ley debe pasar por muchas etapas legales, entonces eso toma su tiempo, por lo cual es algo que estamos discutiendo con las autoridades, para que haya una manera más rápida de darle esa protección a los nicaragüenses.

¿Cuáles serían esas recomendaciones para el gobierno de Costa Rica?

Nuestra recomendación y sugerencia principal es la agilización de los procesos para que las personas que buscan refugio puedan llegar a un momento en el que puedan ser autosuficientes estando aquí en Costa Rica, puedan contribuir de manera directa y legal a la economía local. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con el Gobierno costarricense para dar la respuesta que se necesita, estamos claros que eso lleva tiempo.

Algunos nicaragüenses han pedido a costa rica que se declare en emergencia humanitaria ¿legalmente es posible?

Es algo que se ha discutido en varias ocasiones, pero aquí por una situación legal no se puede. La ley, según entiendo, no incluye la llegada masiva de personas que llegan de fuera de Costa Rica dentro de una emergencia humanitaria.

Sin embargo, aunque no se ha declarado un estado de emergencia o de crisis, sí hay reconocimiento de que se necesita una respuesta especial y particular, entonces, eso nos lo han solicitado a nosotros, es decir, asegurar que haya ese apoyo de la comunidad internacional.

A principios de este año se logró acordar cifras más actualizadas sobre la situación migratoria de miles que buscan refugio, que es lo que ahora permite al Gobierno y a nosotros saber lo que está pasando, porque anteriormente se daban otras cifras que no mostraban la realidad por la que se pasaba, ahora es más fácil demostrar la necesidad por la que se pasa y así conseguir esos fondos que ayudan a asistir a quienes buscan refugio.