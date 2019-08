“Los abusadores andan por todos lados y más en las redes sociales”

Los abusadores usan las redes sociales, en especial Facebook, para construir una realidad virtual que les permite un primer acercamiento a sus potenciales víctimas, dice un experto.

El psicólogo clínico Yamil Cajina detalla cómo investigar bien quién es la persona desconocida que puede enviarte una solicitud de amistad en las redes sociales.

El caso toma más relevancia luego de lo ocurrido el lunes de esta semana, cuando la joven Seylit Parrales sufrió un ataque a cuchilladas de su expareja, Yerol Álvarez, a quien conoció mediante la red social Facebook.

Si alguien te hace llegar una invitación o un mensaje en redes sociales, ¿qué tenés que valorar primero antes de dar ese “hola” inicial?

Un indicativo inicial pueden ser las fotos que pudieran tener, qué cantidades. Desde cuando está en Facebook, si es un perfil reciente vos te vas a dar cuenta que no es tan transparente. Es muy difícil que alguien tenga un Facebook tan reciente y eso te levanta sospecha.

También debés fijarte en la cantidad de amigos, si hay amigos es común ¿cómo te contacta, si no los conocés?, ¿Por qué te está enviando una invitación, de dónde es?

Esos elementos deben crearte suspicacia, ¿cómo alguien te puede contactar sin conocerte?, y si no tiene foto de perfil es porque puede ocultar algo; aunque actualmente por la coyuntura del país hay quienes han cambiado su nombre, su foto, pero su historia es la misma, a menos que haya creado una cuenta recientemente.

Supongamos que la persona tiene un perfil que no es reciente, que cumple con todas estas señales que vos me explicás, ¿puede una persona identificar que quien le está escribiendo no tiene otras intenciones para con ella, o pudiese estar en riesgo?

He estado leyendo nuestra identidad real y nuestra identidad virtual, y eso es muy importante, porque si yo no tengo nada qué esconder, vos vas a ver mis publicaciones libres.

Por lo general, este tipo de personas seguramente usa fotos que no son propias; pero, de nuevo, eso tiene que ver con la pericia para investigar un poco más sobre la persona que te contacta.

Eso que mencionás del perfil real y del perfil virtual, ¿hay alguna forma en que se intercalen, hay cosas de la personalidad real de alguien que pueda ser apreciado en las redes, por ejemplo si alguien tiene desviaciones, alguna patología pudiese ocultarlo en su perfil o siempre saldría a la luz?

Sí, por medio de sus comentarios, por medio de lo que publica. La excesiva frecuencia con que publica fotos de ella misma, por ejemplo, es una señal, tal vez no podría ser indicativo de un trastorno, pero sí de que tiene algo en qué trabajar, quizá su autoestima, porque necesita la aprobación de los demás y pone una foto y ella misma le da me gusta, o las comenta, vos te podés dar cuenta que puede tener una necesidad de valoración, todas esas cosas las debés analizar.

¿Hay alguna persona más vulnerable que otra en a caer en una relación violenta?

Tiene que ver lo cultural, aunque la violencia es a todos los niveles. Pero eso tiene que ver también con la construcción de la misma persona, de la valoración que haga de sí misma.

Si uno siente que vale por el "tener", hay un problema, por ejemplo en el caso de la mujer que diga “si yo tengo a este hombre, yo valgo", no importa si la relación es violenta, si le pega, la maltrate.

Y en el caso del hombre (si piensa) “si yo tengo a esta mujer, yo valgo; si se me va, ya no valgo nada”, ¿por qué?, porque me enseñaron que valgo por el tener, no por el que yo soy.

La autoestima se construye de ambos elementos, de mis logros y de mí mismo, y se van construyendo en el hogar, lo construyen también los padres. La madre nos construye la valoración por el simple hecho de ser una persona y el padre en los aspectos referidos a los logros, pero si ninguno de los dos me ha dado esta valoración, si me han enseñado a valer por las notas que obtengo, que valgo por el trabajo, por la ropa que poseo.

Entonces si a nosotros nos han enseñado una buena autoestima, va a ser muy difícil que una persona caiga en maltrato físico, pero si no tenés eso bien consciente, vas a seguir siendo vulnerable.

En el caso del último femicidio frustrado, por ejemplo, el tipo la contactó inicialmente por Facebook e iniciaron un vínculo a partir de allí…

Tendría que tener más elementos para construir la historia de ella en ese momento, pero tuvo que haber visto el tipo de persona que era él, el tipo de amistades, las diversiones, lo que frecuentaba, su conducta y ya en la convivencia, ella descubrió que era un tipo violento y si la maltrataba debió tener cuidado…

Lo que pasa es que también ahora las mujeres están en la indefensión, hay muchos femicidios y la Policía no está haciendo nada, a veces la Policía actúa más rápido para atender otros asuntos que cuando una mujer lo llama para denunciar violencia y entonces ese estado de derecho que la gente clama es verdad, hay muchas necesidades para que las autoridades adquieran sus responsabilidades. A las mujeres las están matando y no se está haciendo nada por defenderlas.

¿Si tuvieras que dar recomendaciones a las personas sobre el uso seguro de las redes sociales y a la vez tratar de identificar un poco sobre la personalidad real que hay detrás de ese perfil, cuáles serían?

Se puede hacer una amistad en redes sociales, claro, pero esa amistad en algún momento tiene que llevarte de lo virtual a lo real.

Cuando vos mirás lo real, al final es lo que vale porque cualquiera puede tener una imagen virtual de alguien, pero no es la real, pero cuando yo te llego a conocer, sabés cuál es el comportamiento de la persona, de sus metas, deseos, forma de ser, diversiones, entonces yo ya me hago un concepto completo de lo que sos.

He conocido el caso de una muchacha que conoció a alguien por las redes, estableció una relación se fue del país y sufrió maltrato, entonces te pinto una cara bonita, pero uno no puede dejarse llevar, y hasta que no comprueba que su vida real es de otra manera, hay que tener mucho cuidado.

Hay que saber manejar las emociones y eso se logra desde el autoconocimiento. Cuando me conozco y sé lo que valgo, yo me valoro, entonces vale la pena que me vaya de boca con alguien que no conozco, como una aventura, pero hasta dónde va a llegar eso, porque los abusadores andan por todos lados y ahora más en las redes sociales, y si no tenés cuidado podés caer.

Tampoco es recomendable compartir en redes muchos datos personales porque alguien los puede tomar y aprovecharse de uno.