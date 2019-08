Joven atropellada por su expareja en Rivas teme que vuelva a atentar contra su vida

Hanny Rodríguez Estrada, de 26 años, quien la noche del pasado miércoles fue atropellada por su expareja, Álvaro Morales Moncada, de 24, teme que vuelva intentar hacerle daño debido a que aunque interpuso denuncia en su contra el hombre está en libertad.

Según Hanny Estrada, el 21 de agosto su expareja siguió la motocicleta en la que ella se trasladaba y la chocó de manera intencional, provocando que ella y su jefe, quien le había dado raid después de culminar su jornada laboral en una rosticería, resultaran con heridas de consideración.

El pasado viernes la joven fue a interponer la denuncia contra Álvaro Morales en la estación policial de Rivas, sin embargo los oficiales recibieron tomaron la denuncia como accidente de tránsito, según la afectada.

“Él intentó matarme con el vehículo al seguir y embestir la moto conducida por mi jefe. Cuando nos impactó pensé que moriría estrellada contra la pared de una vivienda, pero gracias a Dios caí sobre una acera y sobreviví a los golpes, pero tengo miedo que en cualquier momento aparezca este tipo y me haga daño ya que está libre. La policía de Rivas me recibió la denuncia como accidente de tránsito y no como intento de homicidio”, explicó la joven.

Según Hanny Estrada se separó hace aproximadamente un mes de Álvaro Morales porque él era muy celoso. El detonante para que la joven decidiera terminar por completo la relación fue recibir insultos en público dentro de una tienda de San Juan Sur.

Luego de siete años de relación ambos decidieron separarse y desde hace un mes no se sabían comunicado.

“Pensé que había aceptado la decisión, porque me bloqueó de su Facebook, no me volvió a llamar ni a insistir en que regresáramos, yo me fui tranquila a vivir a la casa de mi mamá, pero el 21 de agosto me pareció extraño que estuviera estacionado cerca de mi puesto de trabajo”, explicó la joven.

Según el relato de Hanny Estrada, el pasado miércoles a eso de las nueve de la noche, al salir de su turno en una rosticería localizada en el costado oeste de la parroquia de San Juan del Sur, su jefe Johny Javier Alvarado, le ofreció raid a su casa y desde que salieron del local su expareja empezó a seguirlos.

“Él ya había pasado en el vehículo por el negocio. Cuando lo vi estacionado se me vino a la mente que me andaba espiando y cuando cruzamos por la gasolinera de la entrada de San Juan del Sur miré por el retrovisor de la moto que nos venía siguiendo, me puse nerviosa y en segundos nos logró dar alcance por la entrada de la carretera a Ostional, se colocó a la par y luego nos echó el vehículo”, explicó la joven.

Debido al impacto el conductor de la motocicleta perdió el control, se cruzó al carril contrario y se estrelló contra una cuneta. Ambos cayeron a una acera.

Producto del impacto la joven sufrió heridas en su cuerpo pero quien se llevó la peor parte fue su jefe, quien aún permanece internado en el hospital primario de San Juan del Sur, con fracturas en su mano izquierda, heridas en una pierna y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Luego de chocarlos Álvaro Morales se bajó del vehículo y mientras Hanny Estrada se quejaba por los golpes sufridos le preguntó las razones por las que los había chocado: “Me dijo que su intención no era hacernos daño, pero tengo suficientes evidencias de que me lanzó el vehículo a propósito para hacerme daño o matarme", aseveró la joven.

Según Hanny Estrada la Policía detuvo a su expareja, sin embargo este fue dejado en libertad horas más tardes.

“Trató de matarnos, fue intentó de homicidio yo estoy viendo todas sus intenciones y pido ayuda a las autoridades correspondientes de Managua a que investiguen bien los hechos, porque temo por mi vida. Ese tipo es muy celoso. Ni siquiera lo detuvieron, no puedo salir a ningún lugar por miedo a que me haga daño no solo a mí sino también a las personas con las que me mire platicando o que me den raid”, expresó la joven.