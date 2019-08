Polémica por elección de alcalde de Mulukukú

Tras haber resultado electo como nuevo alcalde de Mulukukú en una tensa y cuestionada sesión del Concejo Municipal, Francisco Obando planteó que buscará apoyo de la comunidad internacional para sacar adelante el municipio, como alternativa al bloqueo de fondos que le ha impuesto el gobierno central.

“Buscaré la cooperación de algunas embajadas que nos puedan apoyar por el bienestar del municipio, hablo de hermanamientos, mi intención es pedir ayuda para solventar las necesidades del pueblo. Estamos estancados, todavía no hay transferencia de dinero (de Hacienda y Crédito Público)”, expresó Obando.

El Concejo Municipal de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua, eligió este lunes al agricultor Francisco Obando como nuevo alcalde de este municipio, tras confirmarse el exilio del alcalde Apolonio Fargas, quien se vio obligado a huir del país, luego de que la Policía Nacional ordenara su captura.

Fargas fue excarcelado bajo la Ley de Amnistía tras pasar 11 meses en prisión, señalado por la Fiscalía de cometer actos de terrorismo, crimen organizado y asesinato durante las protestas antigubernamentales de 2018.

Obando fungía como jefe de bancada municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y contó con el respaldo de 13 votos sumados entre los concejales de su partido y de Ciudadanos por la Libertad (CxL).

“Agradezco al Concejo Municipal que ha confiado en mi persona. Mi deseo es mirar por el bienestar del municipio. Soy un trabajador finquero, pero veo la necesidad de las comunidades, necesitamos salir del atolladero en el que estamos”, expresó Obando a El Nuevo Diario.

Ambiente tenso

La elección de Obando se dio en un ambiente tenso, entre discusiones de los concejales del PLC con los oficialistas del partido Frente Sandinista, quienes decidieron respaldar a la vicealcaldesa Silgia Gómez, a pesar de ser liberal.

La vicealcaldesa manifestó que “según el artículo 155 de la Ley Electoral, me corresponde a mí dirigir las sesiones del Concejo Municipal, pero no me dejaron hacerlo”.

“Otra irregularidad es que no presentaron la carta de renuncia de Apolonio (Fargas) y la ley dice que, ante la ausencia del alcalde, asume el vicealcalde y hasta en un período de 60 días de ausencia del este, el Concejo debe sesionar para decidir qué hacer”, explicó Gómez, quien anunció que impugnará la decisión del Concejo.

Al respecto, Obando dijo que los concejales del PLC tienen toda la convicción y la seguridad de que Apolonio ya no va a regresar y la carta de renuncia se verá en su momento.

Obando aseguró que él vio la carta de renuncia de Apolonio Fargas y que ese documento será divulgado en su momento.

“Ella (Silgia Gómez) tiene que evaluar qué va a hacer, se sabe que para poder ser alcalde se necesita el respaldo de los concejales, que en este caso lo tengo yo. Ella continúa como vicealcaldesa. La mayor fuerza de decisión la tiene el Concejo Municipal, pero vamos a esperar, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tendrá que valorar, si habría avance, las ventajas y las desventajas de cambiar la decisión del Concejo Municipal”, expresó Obando.

El alcalde electo por el Concejo dijo que por primera vez estaba en el “escenario político” ocupando un cargo público, reconoció que la coyuntura política y social sigue “complicada, hemos estado estancados, pero esperamos en Dios que nos proteja, me dé la sabiduría para salir adelante y para tener apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público” con el tema de la transferencia de fondos del Presupuesto de la República al gobierno municipal de Mulukukú.

Se queja

Durante los 11 meses que Fargas estuvo preso, Silgia Gómez fue quien estuvo al mando de la Alcaldía de Mulukukú.

“Estamos en un municipio donde el machismo abunda, hay mucha discriminación, me creen incapaz de hacer las cosas”, declaró Gómez.

Los cuatro concejales de CxL votaron a favor de Francisco Obando, confirmó Roy Urbina, jefe de la bancada da concejales de ese partido.

“Se actuó en base a buscar una gobernabilidad, una salida al problema, por eso se nombró a don Francisco como alcalde y Silgia queda siempre de vicealcalde. Ella dice que va a recurrir, a apelar al CSE y estaremos esperando la resolución, pero en primer momento creemos que actuamos de una manera congruente, buscando soluciones a la crisis de nuestro municipio”, sostuvo Urbina.

El representante de CxL en la Alcaldía de Mulukukú señaló que los miembros del PLC en la municipalidad comentaron que habían alcanzado un acuerdo interno, en el que Silgia Gómez desistía de ser alcaldesa y aceptaba el nombramiento de Obando, pero “al momento de la sesión se vio que ella no estaba de acuerdo con eso”.

Ismael Rayo González, concejal de CxL en Mulukukú, dijo que pidieron les mostraran la carta de renuncia de Apolonio Fargas, “pero ellos no la han presentado, dicen que sí está esa carta y esperamos que lo hagan”.

El 5 de agosto, miembros de la Contraloría General de la República llegaron la Alcaldía de Mulukukú para realizar una auditoría, sin embargo, el alcalde Apolonio Fargas pidió prórroga para darles las condiciones de mobiliario, oficinas y toda la documentación que pedían los auditores.

Un día después, los auditores de la Contraloría volvieron a presentarse a la comuna de Mulukukú y en esta ocasión Fargas no se encontraba, andaba en Managua. Luego, la policía allanó la Alcaldía y la casa de Fargas, quien huyó hasta lograr salir del país y exiliarse.