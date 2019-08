Diócesis de León niega que obispo Sócrates René Sándigo llegara escoltado

Tres días después de la toma de posesión del obispo Sócrates René Sándigo, la Diócesis de León emitió un comunicado en el que niega que el religioso haya llegado escoltado a la celebración.

En el comunicado la Diócesis de León asegura que algunos medios de comunicación minimizaron la presencia de los fieles católicos durante la procesión y la eucaristía en catedral en el recibimiento del obispo Sócrates René Sándigo.

“Hoy vemos que algunos medios de comunicación han querido minimizar la presencia de miles de fieles católicos de las 58 parroquias de la diócesis y las 30 parroquias de Juigalpa y Río San Juan, parece que algunos medios de comunicación no vieron la catedral más grande de Centroamérica abarrotada de fieles. Los buses no fueron para movilizar personas ajenas a la vida pastor de la iglesia, si no para mover a nuestros feligreses. El obispo no traía escolta alguno y la procesión fue un acto de fe de miles de fieles que se congregaron para caminar junto a su pastor”, expresa el comunicado emitido este martes por la Diócesis de León.

La crítica contra el obispo Sócrates René Sándigo surgió luego de que durante la procesión con la imagen de la virgen de la Merced, que salió del templo Guadalupe hacia la basílica catedral el pasado sábado, al religioso se le notara cercano al comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y el comisionado mayor Fidel Domínguez, jefe de la Policía en León.

El sacerdote Víctor Morales, vocero de la Diócesis de León también recalcó que el obispo Sándigo no llegó a León con escoltas.

“Los sacerdotes han compartido que se minimizó el esfuerzo que se realizó durante la toma de posesión el pasado 24 de agosto, además que se minimizó la presencia de los feligreses. La gente se ha confundido, el obispo no traía escoltas, apareció (Avellan), que es otra cosa, pero no lo traía él, una cosa es que aparezca y otro es que lo traiga, quizás es lo que se ha mal entendido, el obispo salió del templo de Guadalupe y él (obispo) no se está imaginando que los otros (policías) vienen caminando detrás”, señaló el vocero la diócesis de León.

El cura Víctor Morales además reiteró que todos los buses que se llevaron a la toma de posesión del obispo eran procedentes de las parroquias de las diócesis de León y de Chontales.

“Se instalaron 3 mil sillas plásticas en el interior de catedral, eso te puede dar una idea de la cantidad de personas que acudió a la toma de posesión, las bancas estaban llenas, muchas personas estaban de pie. Fue una gran cantidad de personas la que asistió a esta actividad”, explicó el padre Morales.

Por su parte, monseñor Benito Pentzke, rector del Santuario de Nuestra Señora de la Merced dijo que durante la procesión y toma de posesión del obispo Sándigo participó una gran cantidad de personas.

Monseñor Pentzke resaltó que algunas noticias que minimizaron dicha actividad “quizás lo hicieron con una mala intensión porque el pueblo correspondió a recibir al obispo (Sándigo).

En relación a la presencia de jefes policiales cerca del obispo Sándigo, monseñor Pentzke dijo desconocer que se les haya invitado a las autoridades por medio del obispo o por parte de los organizadores, pero que siempre se invita a la Policía para que resguarden el orden en las procesiones.