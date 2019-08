Alianza: Si Gobierno no permite entrada a Comisión, la OEA aplicará artículo de 21 de Carta Democrática

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este martes que si el Gobierno de Nicaragua niega la entrada a la Comisión que se creará en la OEA, este organismo procederá a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

“Esperamos que el Gobierno permita la entrada de la Comisión porque si el Gobierno no permite la entrada de la Comisión en ese caso la Comisión informaría que no pudo hacer ninguna gestión y lo que haría entonces la OEA porque habría un desaire a toda la organización es continuar con la aplicación de la Carta Democrática, es decir pasar al artículo 21. Todavía estamos en el artículo 20 que habla de gestiones diplomáticas, después vendría el 21 en el que se pondría a votación si se suspende o no al Estado de Nicaragua”, explicó Carlos Tünnermann, coordinador general de la Alianza Cívica.

El artículo 21 de la Carta Democrática establece que cuando la Asamblea General convoca a un período extraordinario de sesiones de manera constate por la ruptura del orden democrático en un estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas la OEA tomará la decisión de suspender a dicho estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros.

La suspensión del estado miembro, en este caso de Nicaragua entraría en vigor de manera inmediata una vez que se consigan los 24 votos necesarios para hacer efectiva la expulsión.

El artículo 21 de la Carta Democrática también se establece que: “El estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.

Luego de que un estado miembro es expulsado de la OEA, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el país afectado, según lo establecido en la Carta Democrática.

Carlos Tünnermann dijo que la Alianza Cívica está esperando el informe que presentará el secretario de la OEA, Luis Almagro mañana en la sesión del Consejo Permanente en la que se espera aprueben una resolución que ordena la creación de la Comisión para Nicaragua.

“Esperamos que sea un informe completo y que haga ver que uno de los acuerdos se cumplió a medias (el de liberación de presos políticos) y que el otro no se ha cumplido, que es el de las garantías que están en la Constitución”, explicó Carlos Tünnermann.

La resolución que se votará mañana en la OEA pide la creación de una Comisión que deberá entregar en un lapso de 75 días, tras su creación, un informe sobre la crisis de Nicaragua, de aprobarse la resolución, la Comisión quedaría conformada por cinco miembros.

Según el proyecto de resolución dicha Comisión estaría conformada por el embajador Leopoldo Francisco Sahores, Subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina; la embajadora Elisa Ruíz Díaz Bareiro, Representante Permanente de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos; un representante de Canadá; un representante de Jamaica y un representante de Estados Unidos.